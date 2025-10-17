Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja a cena do tiro em Odete Roitman de 'Vale Tudo', agora completa

Marco Aurélio tentou assassinar a socialite em seu quarto de hotel no Copacabana Palace

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 23:21

Morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo'
Morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo' Crédito: Reprodução

No capítulo final de "Vale Tudo" exibido na noite desta sexta-feira (17), o mistério de quem tentou assassinar Odete Roitman finalmente foi revelado e a cena do tiro que a atingiu foi mostrada completa para os telespectadores. No momento crucial, Marco Aurélio (Alexandre Nero) aperta o gatilho impiedosamente em Odete Roitman após planejar tudo com Leila (Carolina Dieckmann). A empresária, porém, não morreu.

Morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo' por Reprodução
Morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo' por Reprodução
Morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo' por Reprodução
Morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo' por Reprodução
Morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo' por Reprodução
Morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo' por Reprodução
Odete Roitman por Beatriz Damy/TV Globo
Odete Roitman por Beatriz Damy/TV Globo
Odete Roitman por Beatriz Damy/TV Globo
1 de 9
Morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo' por Reprodução

Leia mais

Imagem - Vivíssima: Ninguém matou Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Vivíssima: Ninguém matou Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Imagem - Mistério revelado: Marco Aurélio atirou em Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Mistério revelado: Marco Aurélio atirou em Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Veja a cena:

'Vale Tudo'?

Remake do sucesso de 1988, "Vale Tudo" foi escrita por Manuela Dias e teve direção artística de Paulo Silvestrini. Ao longo de 173 capítulos a novela de horário nobre dividiu opiniões, mas movimentou todo o Brasil com a sua trama. Com inúmeras mudanças em relação ao original, o remake atualizou situações que colocaram em cheque para a ética, a moral e o interesse das pessoas em sociedade.

Protagonizado por Raquel e Maria de Fátima, a novela ganhou uma terceira protagonista que foi a própria vilã Odete Roitmain, símbolo da burguesia brasileira: rica, arrogante e impiedosa.

Tags:

Novelas Vale Tudo

Mais recentes

Imagem - Anjo da guarda deste sábado (18 de outubro): coincidências inesperadas e sinais vindos do alto chegam para 5 signos

Anjo da guarda deste sábado (18 de outubro): coincidências inesperadas e sinais vindos do alto chegam para 5 signos
Imagem - 'Ressurreição' de Odete Roitman intriga telespectadores: 'Como assim?'

'Ressurreição' de Odete Roitman intriga telespectadores: 'Como assim?'
Imagem - Vivíssima: Ninguém matou Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Vivíssima: Ninguém matou Odete Roitman em 'Vale Tudo'

MAIS LIDAS

Imagem - Clientes trocam socos e vão ao chão em supermercado por causa de pegador de pão
01

Clientes trocam socos e vão ao chão em supermercado por causa de pegador de pão

Imagem - A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)
02

A sorte muda completamente para 3 signos a partir de hoje (17 de outubro)

Imagem - Após separação, fortuna milionário de Tata e Cocielo surpreende; confira valor
03

Após separação, fortuna milionário de Tata e Cocielo surpreende; confira valor

Imagem - Vivíssima: Ninguém matou Odete Roitman em 'Vale Tudo'
04

Vivíssima: Ninguém matou Odete Roitman em 'Vale Tudo'