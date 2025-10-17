FIM DO MISTÉRIO

Veja a cena do tiro em Odete Roitman de 'Vale Tudo', agora completa

Marco Aurélio tentou assassinar a socialite em seu quarto de hotel no Copacabana Palace

Elis Freire

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 23:21

Morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo' Crédito: Reprodução

No capítulo final de "Vale Tudo" exibido na noite desta sexta-feira (17), o mistério de quem tentou assassinar Odete Roitman finalmente foi revelado e a cena do tiro que a atingiu foi mostrada completa para os telespectadores. No momento crucial, Marco Aurélio (Alexandre Nero) aperta o gatilho impiedosamente em Odete Roitman após planejar tudo com Leila (Carolina Dieckmann). A empresária, porém, não morreu.

Veja a cena:

“Meu bem, ninguém tem coragem de atirar em Odete Roitman”. Pois Marco Aurélio teve! 🔫 O empresário foi quem deu o tiro na ricaça em #ValeTudo. OMG! O que acharam da revelação?



📹: @tvglobo pic.twitter.com/5EuGPErzhX — Hugo Gloss (@HugoGloss) October 18, 2025

'Vale Tudo'?

Remake do sucesso de 1988, "Vale Tudo" foi escrita por Manuela Dias e teve direção artística de Paulo Silvestrini. Ao longo de 173 capítulos a novela de horário nobre dividiu opiniões, mas movimentou todo o Brasil com a sua trama. Com inúmeras mudanças em relação ao original, o remake atualizou situações que colocaram em cheque para a ética, a moral e o interesse das pessoas em sociedade.