Veja a cena do tiro em Odete Roitman de 'Vale Tudo', agora completa

Elis Freire
Publicado em 17 de outubro de 2025 às 23:21
No capítulo final de "Vale Tudo" exibido na noite desta sexta-feira (17), o mistério de quem tentou assassinar Odete Roitman finalmente foi revelado e a cena do tiro que a atingiu foi mostrada completa para os telespectadores. No momento crucial, Marco Aurélio (Alexandre Nero) aperta o gatilho impiedosamente em Odete Roitman após planejar tudo com Leila (Carolina Dieckmann). A empresária, porém, não morreu.
Morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo'
Veja a cena:
Remake do sucesso de 1988, "Vale Tudo" foi escrita por Manuela Dias e teve direção artística de Paulo Silvestrini. Ao longo de 173 capítulos a novela de horário nobre dividiu opiniões, mas movimentou todo o Brasil com a sua trama. Com inúmeras mudanças em relação ao original, o remake atualizou situações que colocaram em cheque para a ética, a moral e o interesse das pessoas em sociedade.
Protagonizado por Raquel e Maria de Fátima, a novela ganhou uma terceira protagonista que foi a própria vilã Odete Roitmain, símbolo da burguesia brasileira: rica, arrogante e impiedosa.