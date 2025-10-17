FIM DA ESPERA

Mistério revelado: Marco Aurélio atirou em Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Personagem de Alexandre Nero foi o responsável por dar tiro na empresária

Elis Freire

17 de outubro de 2025

Marco Aurélio Crédito: Reprodução

O tiro que atingiu Odete partiu do empresário Marco Aurélio. No capítulo final de "Vale Tudo" exibido na noite desta sexta-feira (17), o mistério que moveu os brasileiros nas últimas semanas finalmente foi desvendado: Marco Aurélio (Alexandre Nero) foi o responsável por dar o segundo tiro no remake assinado por Manuela Dias. A socialite, porém, não morreu.

Na cena que foi ar, ele chega ao quarto de Odete com uma pistola dentro do blazer, fingindo que gostaria apenas de entregar alguns documentos referentes à TCA. Porém, a milionária mostra que Heleninha acabou de ir ao local descontrolada e tentar dar um tiro nela, que acabou atingindo a parede. Ele, então, pega a arma usada pela filha Roitman utilizando um guardanapo para não deixar as digitais e atira, sem hesitar.

Em pé de guerra na empresa que Odete presidia, os dois nunca se deram bem, mesmo mantendo as aparências entre ex-sogra e ex-genro. Agora casado com Leila (Carolina Dieckmann), os pombinhos planejaram detalhe por detalhe para assassinar a socialite antes que ela saísse do país. Hospedados no mesmo hotel onde Odete estava morando, o Copacabana Palace, eles criaram um álibi para parecer que os dois estavam no quarto enquanto o personagem de Alexandre Nero ia atrás da baronesa para assassiná-la. O plano, no entanto, não deu certo.

O remake de 'Vale Tudo'

Remake do sucesso de 1988, "Vale Tudo" foi escrita por Manuela Dias e teve a direção artística de Paulo Silvestrini. Ao longo de 173 capítulos a novela de horário nobre dividiu opiniões, mas movimentou todo o Brasil com a sua trama. Com inúmeras mudanças em relação ao original, o remake atualizou situações que colocaram em cheque para a ética, a moral e o interesse das pessoas em sociedade.