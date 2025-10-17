Acesse sua conta
Mistério revelado: Marco Aurélio atirou em Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Personagem de Alexandre Nero foi o responsável por dar tiro na empresária

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 22:40

Marco Aurélio
Marco Aurélio Crédito: Reprodução

tiro que atingiu Odete partiu do empresário Marco Aurélio. No capítulo final de "Vale Tudo" exibido na noite desta sexta-feira (17), o mistério que moveu os brasileiros nas últimas semanas finalmente foi desvendado: Marco Aurélio (Alexandre Nero) foi o responsável por dar o segundo tiro no remake assinado por Manuela Dias. A socialite, porém, não morreu. 

Na cena que foi ar, ele chega ao quarto de Odete com uma pistola dentro do blazer, fingindo que gostaria apenas de entregar alguns documentos referentes à TCA. Porém, a milionária mostra que Heleninha acabou de ir ao local descontrolada e tentar dar um tiro nela, que acabou atingindo a parede. Ele, então, pega a arma usada pela filha Roitman utilizando um guardanapo para não deixar as digitais e atira, sem hesitar.

Em pé de guerra na empresa que Odete presidia, os dois nunca se deram bem, mesmo mantendo as aparências entre ex-sogra e ex-genro. Agora casado com Leila (Carolina Dieckmann), os pombinhos planejaram detalhe por detalhe para assassinar a socialite antes que ela saísse do país. Hospedados no mesmo hotel onde Odete estava morando, o Copacabana Palace, eles criaram um álibi para parecer que os dois estavam no quarto enquanto o personagem de Alexandre Nero ia atrás da baronesa para assassiná-la. O plano, no entanto, não deu certo.

Marco Aurélio em Vale Tudo

Marco Aurélio por Reprodução
Marco Aurélio (Alexandre Nero) em Vale Tudo por TV Globo/Reprodução
Marco Aurélio e Leila  por Reprodução
Leila e Marco Aurélio em Vale Tudo por Reprodução/TV Globo
Renato cede à pressão e começa a lavar dinheiro com Marco Aurélio para salvar a Tomorrow por Reprodução
Odete (Debora Bloch), Maria de Fátima (Bella Campos) e Marco Aurélio (Alexandre Nero) por Reprodução
Mário Sérgio firmou aliança com Marco Aurélio por Reprodução
Ivan e Marco Aurélio por Reprodução
Reginaldo Faria e Alexandre Nero interpretam Marco Aurélio em diferentes versões da novela por Reprodução
1 de 9
Marco Aurélio por Reprodução

Tags:

Globo Vale Tudo

