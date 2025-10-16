Vale Tudo: Freitas abandona Marco Aurélio e foge com dinheiro roubado após morte de Odete Roitman

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 20:30
A reviravolta na TCA promete estremecer os próximos capítulos de Vale Tudo. Após a morte de Odete Roitman (Debora Bloch), os bastidores da empresa entram em colapso e o império de Marco Aurélio (Alexandre Nero) começa a ruir. Com o conselho prestes a descobrir os desvios milionários cometidos pelo executivo, seu fiel escudeiro, Freitas (Luis Lobianco), decide dar um ponto final na parceria.
Cansado de anos de humilhações e manipulações, o assistente do vilão prepara sua fuga e põe em prática um plano ousado: roubar parte do dinheiro desviado e desaparecer no Nordeste ao lado de Eugênio (Luis Salém). A dupla pretende abrir uma pousada e começar uma nova vida, longe do caos que tomou conta da TCA.
“A situação na TCA está sinistra”, desabafa Freitas ao mordomo, em cena que marca o início de sua despedida. O momento simboliza também a virada do personagem, que finalmente reage ao domínio psicológico de Marco Aurélio.
Enquanto o clima na empresa fica cada vez mais tenso, a saída de Freitas representa mais uma peça se movendo no tabuleiro que se formou após a morte de Odete. A revelação dos desvios e as novas suspeitas sobre o assassinato da empresária prometem agitar os próximos capítulos da trama das nove, que entra em reta decisiva com segredos prestes a vir à tona e alianças se desintegrando em nome da sobrevivência.