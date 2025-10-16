NOVELA

Vale Tudo: Freitas abandona Marco Aurélio e foge com dinheiro roubado após morte de Odete Roitman

Cansado de anos de humilhações e manipulações, o assistente do vilão prepara vingança

Fernanda Varela

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 20:30

Luis Lobianco como Freitas em 'Vale tudo' Crédito: Manoella Mello/Globo

A reviravolta na TCA promete estremecer os próximos capítulos de Vale Tudo. Após a morte de Odete Roitman (Debora Bloch), os bastidores da empresa entram em colapso e o império de Marco Aurélio (Alexandre Nero) começa a ruir. Com o conselho prestes a descobrir os desvios milionários cometidos pelo executivo, seu fiel escudeiro, Freitas (Luis Lobianco), decide dar um ponto final na parceria.

Cansado de anos de humilhações e manipulações, o assistente do vilão prepara sua fuga e põe em prática um plano ousado: roubar parte do dinheiro desviado e desaparecer no Nordeste ao lado de Eugênio (Luis Salém). A dupla pretende abrir uma pousada e começar uma nova vida, longe do caos que tomou conta da TCA.

“A situação na TCA está sinistra”, desabafa Freitas ao mordomo, em cena que marca o início de sua despedida. O momento simboliza também a virada do personagem, que finalmente reage ao domínio psicológico de Marco Aurélio.