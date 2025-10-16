TV & NOVELA

Como terminou a versão original de ‘Vale Tudo’ e o que aconteceu com os personagens marcantes

Remake termina nesta sexta (17) com revelação de quem matou Odete Roitman

Heider Sacramento

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 09:34

Cena do último capítulo de Vale Tudo (1988), clássico que marcou a TV brasileira Crédito: Reprodução/TV Globo

O Brasil está em contagem regressiva para o fim de Vale Tudo. O remake da Globo chega ao seu último capítulo nesta sexta-feira (17), prometendo revelar, mais uma vez, quem matou Odete Roitman (Debora Bloch) e o que vai acontecer com os principais personagens da trama.

Mas antes da grande virada, vale lembrar como tudo acabou na primeira versão de 1988, quando o país inteiro também parou para assistir ao desfecho do maior mistério da TV.

Naquele ano, a assassina de Odete foi Leila, que confessou ter atirado por engano na vilã, pensando que atingiria Maria de Fátima, amante de seu marido, Marco Aurélio. Logo depois, os dois fugiram do país, com o empresário fazendo o gesto clássico de “banana” para o Brasil, cena que virou meme antes mesmo da internet existir.

Menina de 14 anos acertou assassina de Odete Roitman no concurso nacional de 'Vale tudo' em 1988 1 de 6

Enquanto isso, Olavinho e a empregada Daisy foram presos, e Ivan acabou condenado por armações deixadas por Odete. No fim, ele é solto e lança um livro chamado Vale Tudo, numa metalinguagem que fez história.

O último capítulo ainda trouxe reviravoltas amorosas: Afonso descobriu que a filha de Solange também era sua e os dois se casaram em uma passagem de tempo. Heleninha celebrou um ano sem beber, e Maria de Fátima teve um reencontro marcante com César. A trama se encerra com um toque provocativo: Fátima aceita um casamento de conveniência com um príncipe italiano, mas a cena final sugere que o trio: ela, César e o príncipe, viveria um relacionamento a três.