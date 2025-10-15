Sorte em dobro: um signo pode ter ganhos financeiros ainda nesta quarta-feira (15)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 15 de outubro de 2025 às 11:18
De acordo com a astrologia, Capricórnio é o grande favorecido desta quarta-feira (15). Com a Lua transitando em seu signo e formando aspectos positivos com Vênus e Júpiter, planetas ligados ao dinheiro e à sorte, os capricornianos têm tudo para viver um dia de ganhos materiais, reconhecimento e estabilidade financeira.
A energia do dia favorece as conquistas concretas, algo que combina perfeitamente com o perfil determinado de Capricórnio. A combinação entre a Lua, que desperta emoções e intuição, e Júpiter, que expande e multiplica, cria um cenário ideal para o surgimento de oportunidades financeiras inesperadas.
Pode ser o pagamento de uma dívida antiga, o fechamento de um contrato importante, ou até o retorno positivo de um investimento feito no passado. Tudo indica que a dedicação dos capricornianos começa a render frutos palpáveis.
Além disso, o trânsito de Vênus, planeta da prosperidade e do prazer, reforça a sensação de merecimento. O dia também é propício para tomar decisões financeiras estratégicas, investir em algo sólido ou planejar um crescimento profissional.