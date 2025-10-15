ASTROLOGIA

Sorte em dobro: um signo pode ter ganhos financeiros ainda nesta quarta-feira (15)

Um signo, em especial, está prestes a colher os frutos do próprio esforço

Heider Sacramento

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 11:18

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

De acordo com a astrologia, Capricórnio é o grande favorecido desta quarta-feira (15). Com a Lua transitando em seu signo e formando aspectos positivos com Vênus e Júpiter, planetas ligados ao dinheiro e à sorte, os capricornianos têm tudo para viver um dia de ganhos materiais, reconhecimento e estabilidade financeira.

A energia do dia favorece as conquistas concretas, algo que combina perfeitamente com o perfil determinado de Capricórnio. A combinação entre a Lua, que desperta emoções e intuição, e Júpiter, que expande e multiplica, cria um cenário ideal para o surgimento de oportunidades financeiras inesperadas.

Signos do Zodíaco 1 de 12

Pode ser o pagamento de uma dívida antiga, o fechamento de um contrato importante, ou até o retorno positivo de um investimento feito no passado. Tudo indica que a dedicação dos capricornianos começa a render frutos palpáveis.