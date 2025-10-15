Acesse sua conta
Vini Jr é processado por promover festa com som alto durante dois dias no Rio

Jogador foi processado por perturbação da tranquilidade e do sossego

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 16:13

Jogador responderá por pertubação da tranquilidade
Jogador responderá por pertubação da tranquilidade Crédito: Reprodução | Instagram

O jogador Vini Jr foi processado por perturbação da tranquilidade e do sossego alheio, após uma festa promovida pelo atleta na casa de festas Lajedo, em Vargem Grande, na Zona Sudoesta da capital fluminense.

O Boletim de Ocorrência registrado na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) relata que um morador denunciou o evento, afirmando que o som estava extremamente alto, começando do dia 19 de julho e se estendeu até as 4h da manhã do dia 21 de julho. A informação foi divulgada pelo jornal CNN. O barulho teria prejudicado o descanso de moradores da região.

A Polícia Militar chegou a ser acionada e constatou abusos relacionados ao volume de instrumentos sonoros, assim como gritaria e algazarra. Após solicitação dos policiais, o som foi reduzido, no entanto, o registro aponta que o voltou a aumentar após a saída da guarnição da polícia.

O Tribunal de Justiça do RJ informou que o processo tramita no 9º Juizado Especial Criminal, que já marcou audiência para o dia 6 de novembro, às 11h30. A defesa do jogador ainda não se manifestou sobre o caso.

