Vini Jr. pede autorização do Real Madrid para vir ao Brasil pedir perdão à Virginia, diz jornal

Jogador terá folga de três dias para que possa vir ao Brasil falar pessoalmente com a influenciadora

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 17:07

Jogador pretende conversar pessoalmente com Virginia
Jogador pretende conversar pessoalmente com Virginia Crédito: Reprodução | Instagram

A mensagem publicada por Vini Jr como pedido de perdão à Virginia parece que não foi o suficiente, e o jogador pediu autorização do Real Madrid para vir ao Brasil para pedir desculpas pessoalmente para a influenciadora.

De acordo com o jornal Extra, o atleta teria uma janela de três dias para pedir conversar com Virginia. O jogador teria conversado com o clube para ter uma folga e conseguir vir ao Brasil.

Segundo informação divulgada pelo jornal Metrópoles, o pedido de desculpas publicado por Vini Jr, faz parte de uma estratégia de marketing do Real Madrid para que o jogador não ficasse com a imagem de um homem imaturo. Além disso, o time não concordaria com o possível relacionamento entre os dois, por causa das polêmicas que a influenciadora se envolveu relacionadas aos jogos das bets.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Romário brinca sobre polêmica de Vini Jr. e Virginia: 'Tomara que fique apaixonado até a Copa'

Pedido de desculpas para Virginia publicado por Vini Jr foi estratégia do Real Madrid, diz coluna

Perfume importado de R$ 6 mil ganha versão acessível de R$ 100 pela marca de Virginia Fonseca

Modelo alfineta após fim do affair entre Virginia e Vini Jr.: 'Indireta e um alerta'

Após novos prints de Vini Jr. com modelo, Virginia faz desabafo nos Stories

Em entrevistas, Virginia já chegou a dizer que perdoou Vini Jr, e que estava com esperanças de que “algo pudesse acontecer”. Os dois chegaram a conversar, mesmo a distância, e Vini Jr admitiu que estava tendo conversas com a modelo Day Magalhães, enquanto Virginia realizava viagens até a Espanha, para vê-lo, deixando sua rotina no Brasil.

Além de manter conversas com a modelo, uma influenciadora chamada Anna Santos disse em entrevista a Leo Dias, que o jogador teria sugerido um possível trisal, mas terminou desistindo. Apesar do pedido de perdão de Vini Jr, os dois não assumiram relação, mas afirmaram que estavam apenas se conhecendo.

