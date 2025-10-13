Vini Jr. pede autorização do Real Madrid para vir ao Brasil pedir perdão à Virginia, diz jornal

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 13 de outubro de 2025 às 17:07
A mensagem publicada por Vini Jr como pedido de perdão à Virginia parece que não foi o suficiente, e o jogador pediu autorização do Real Madrid para vir ao Brasil para pedir desculpas pessoalmente para a influenciadora.
Virginia Fonseca e Vini Jr.
De acordo com o jornal Extra, o atleta teria uma janela de três dias para pedir conversar com Virginia. O jogador teria conversado com o clube para ter uma folga e conseguir vir ao Brasil.
Segundo informação divulgada pelo jornal Metrópoles, o pedido de desculpas publicado por Vini Jr, faz parte de uma estratégia de marketing do Real Madrid para que o jogador não ficasse com a imagem de um homem imaturo. Além disso, o time não concordaria com o possível relacionamento entre os dois, por causa das polêmicas que a influenciadora se envolveu relacionadas aos jogos das bets.
Em entrevistas, Virginia já chegou a dizer que perdoou Vini Jr, e que estava com esperanças de que “algo pudesse acontecer”. Os dois chegaram a conversar, mesmo a distância, e Vini Jr admitiu que estava tendo conversas com a modelo Day Magalhães, enquanto Virginia realizava viagens até a Espanha, para vê-lo, deixando sua rotina no Brasil.
Além de manter conversas com a modelo, uma influenciadora chamada Anna Santos disse em entrevista a Leo Dias, que o jogador teria sugerido um possível trisal, mas terminou desistindo. Apesar do pedido de perdão de Vini Jr, os dois não assumiram relação, mas afirmaram que estavam apenas se conhecendo.