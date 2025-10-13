Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Empresa de Virginia Fonseca, WePink pode ser proibida de vender produtos; entenda

Até o momento, Virginia Fonseca e a WePink não se pronunciaram oficialmente sobre o caso

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 14:39

Virgínia Fonseca
Virgínia Fonseca Crédito: Divulgação

A marca de cosméticos WePink, da influenciadora Virginia Fonseca, virou alvo de uma ação do Ministério Público (MP) por supostas irregularidades nas vendas online. O órgão pede à Justiça que a empresa seja proibida de comercializar produtos por meio de lives nas redes sociais, alegando prejuízo aos consumidores.

Virginia Fonseca

Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram
1 de 12
Virginia Fonseca por Reprodução | Instagram

Segundo o MP, a WePink acumula mais de 90 mil reclamações registradas no Reclame Aqui apenas em 2025, número considerado alarmante para uma marca com forte presença digital. As principais queixas envolvem atrasos de até sete meses nas entregas, produtos não enviados, dificuldade para reembolso, atendimento automatizado ineficaz e exclusão de comentários críticos nas páginas da empresa.

Leia mais

Imagem - Virginia diz que pensa em dar 2ª chance a Vini Jr. após vazamento de conversas no WhatsApp

Virginia diz que pensa em dar 2ª chance a Vini Jr. após vazamento de conversas no WhatsApp

Imagem - Vini Jr. curte nova foto de Virginia e reacende rumores de reconciliação

Vini Jr. curte nova foto de Virginia e reacende rumores de reconciliação

Imagem - Romário brinca sobre polêmica de Vini Jr. e Virginia: 'Tomara que fique apaixonado até a Copa'

Romário brinca sobre polêmica de Vini Jr. e Virginia: 'Tomara que fique apaixonado até a Copa'

A Promotoria de Defesa do Consumidor solicitou uma tutela de urgência, mecanismo que permite decisões rápidas antes do julgamento final, devido ao risco de danos imediatos aos clientes. O pedido também inclui indenização de R$ 5 milhões por danos morais coletivos e reembolso individual a quem foi prejudicado.

O processo menciona ainda uma live em que sócios da marca teriam admitido vender mais produtos do que havia em estoque, o que pode caracterizar publicidade enganosa e má-fé comercial.

Até o momento, Virginia Fonseca e a WePink não se pronunciaram oficialmente sobre o caso. Se a Justiça acatar o pedido do MP, a empresa poderá ser obrigada a suspender temporariamente as vendas realizadas por transmissões ao vivo e pagar multa diária de R$ 1 mil em caso de descumprimento.

Mais recentes

Imagem - A sorte está lançada: signos de Áries e Aquário entram em fase de conquistas e virada positiva

A sorte está lançada: signos de Áries e Aquário entram em fase de conquistas e virada positiva
Imagem - Estes 4 signos vão ter mais sorte que todos os outros até o fim de outubro

Estes 4 signos vão ter mais sorte que todos os outros até o fim de outubro
Imagem - De sem-teto a milionário: morador de rua fica rico após adotar gato ferido

De sem-teto a milionário: morador de rua fica rico após adotar gato ferido

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 506 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
01

Prefeitura abre concurso público com 506 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Carta O Imperador no tarot traz disciplina, autoridade e reviravolta financeira nesta segunda (13)
02

Carta O Imperador no tarot traz disciplina, autoridade e reviravolta financeira nesta segunda (13)

Imagem - Homem é encontrado morto em frente a famoso motel de Salvador
03

Homem é encontrado morto em frente a famoso motel de Salvador

Imagem - Pesquisa aponta que produto natural estimula o crescimento capilar e não tem efeitos colaterais
04

Pesquisa aponta que produto natural estimula o crescimento capilar e não tem efeitos colaterais