Virginia diz que pensa em dar 2ª chance a Vini Jr. após vazamento de conversas no WhatsApp

A declaração veio após a divulgação de conversas no WhatsApp entre o atleta e outras mulheres

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 11 de outubro de 2025 às 17:57

Virginia e Vini Jr
Virginia e Vini Jr Crédito: Reprodução

A influenciadora Virginia Fonseca confirmou que está disposta a dar uma segunda chance ao jogador do Real Madrid, Vini Jr., em conversa exclusiva com o portal LeoDias. A declaração veio após a divulgação de conversas no WhatsApp entre o atleta e outras mulheres.

Questionada sobre o pedido público de desculpas feito pelo craque, Virginia elogiou a postura do jogador: “Eu achei que, por mais que ele tenha errado, ele teve uma atitude de homem em me pedir desculpa, então eu achei legal da parte dele e sou grata. Eu agradeci a ele pelo texto”.

Virgínia Fonseca e Vini Jr.

Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca vai ao Santiago Bernabeu por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca vai ao Santiago Bernabeu por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca viaja à Europa em jato de R$ 28 milhões por Reprodução
Virginia Fonseca viaja à Europa em jato de R$ 28 milhões por Reprodução
Virginia Fonseca em Madri por Reprodução/Instagram
1 de 8
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução

Ao ser perguntada se os dois voltaram a se aproximar, a influenciadora preferiu não cravar uma resposta definitiva, mas deixou o futuro em aberto. “A gente tá… Deixa aí no tempo! A gente está conversando, e vamos ver”, afirmou.

