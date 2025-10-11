PAQUERA

Virginia diz que pensa em dar 2ª chance a Vini Jr. após vazamento de conversas no WhatsApp

A declaração veio após a divulgação de conversas no WhatsApp entre o atleta e outras mulheres

Wladmir Pinheiro

Publicado em 11 de outubro de 2025 às 17:57

Virginia e Vini Jr Crédito: Reprodução

A influenciadora Virginia Fonseca confirmou que está disposta a dar uma segunda chance ao jogador do Real Madrid, Vini Jr., em conversa exclusiva com o portal LeoDias. A declaração veio após a divulgação de conversas no WhatsApp entre o atleta e outras mulheres.

Questionada sobre o pedido público de desculpas feito pelo craque, Virginia elogiou a postura do jogador: “Eu achei que, por mais que ele tenha errado, ele teve uma atitude de homem em me pedir desculpa, então eu achei legal da parte dele e sou grata. Eu agradeci a ele pelo texto”.

