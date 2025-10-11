Virginia diz que pensa em dar 2ª chance a Vini Jr. após vazamento de conversas no WhatsApp

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wladmir Pinheiro
Publicado em 11 de outubro de 2025 às 17:57
A influenciadora Virginia Fonseca confirmou que está disposta a dar uma segunda chance ao jogador do Real Madrid, Vini Jr., em conversa exclusiva com o portal LeoDias. A declaração veio após a divulgação de conversas no WhatsApp entre o atleta e outras mulheres.
Questionada sobre o pedido público de desculpas feito pelo craque, Virginia elogiou a postura do jogador: “Eu achei que, por mais que ele tenha errado, ele teve uma atitude de homem em me pedir desculpa, então eu achei legal da parte dele e sou grata. Eu agradeci a ele pelo texto”.
Virgínia Fonseca e Vini Jr.
Ao ser perguntada se os dois voltaram a se aproximar, a influenciadora preferiu não cravar uma resposta definitiva, mas deixou o futuro em aberto. “A gente tá… Deixa aí no tempo! A gente está conversando, e vamos ver”, afirmou.