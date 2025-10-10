FAMOSOS

Modelo alfineta após fim do affair entre Virginia e Vini Jr.: 'Indireta e um alerta'

Day Magalhães publicou prints comprometedores de conversas com o jogador do Real Madrid

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 11:08

Day Magalhães, modelo que pode ter mexido no romance de Virginia Fonseca e Vini Jr.? Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A modelo Day Magalhães, apontada como pivô do fim do affair entre Vini Jr. e Virginia Fonseca, mandou uma alfinetada ao ex-casal nas redes sociais. Após expor conversas íntimas com o jogador, a brasileira, que tem 26 anos e mora da Itália, compartilhou uma postagem dizendo que ninguém deve aceitar migalhas.

"Ser exigente é saber o que você quer e não aceitar nada menos do que merece. Isso não é controle. Isso é CONSCIÊNCIA", diz a publicação. Day confirmou à revista Quem que quis dar uma alfinetada ao compartilhar essa reflexão. "Sim, foi [uma indireta] e um alerta", afirmou à publicação, sem dar maiores detalhes.

Virginia também fez uma publicação que foi apontada pelos seguidores como uma indireta. "Tem guerra que não é sua! É do senhor, e ele nunca perde", diz a mensagem postada pela influenciador em seus Stories do Instagram, na madrugada desta sexta-feira (10).