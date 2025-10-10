Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Modelo alfineta após fim do affair entre Virginia e Vini Jr.: 'Indireta e um alerta'

Day Magalhães publicou prints comprometedores de conversas com o jogador do Real Madrid

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 11:08

Day Magalhães, modelo que pode ter mexido no romance de Virginia Fonseca e Vini Jr.?
Day Magalhães, modelo que pode ter mexido no romance de Virginia Fonseca e Vini Jr.? Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A modelo Day Magalhães, apontada como pivô do fim do affair entre Vini Jr. e Virginia Fonseca, mandou uma alfinetada ao ex-casal nas redes sociais. Após expor conversas íntimas com o jogador, a brasileira, que tem 26 anos e mora da Itália, compartilhou uma postagem dizendo que ninguém deve aceitar migalhas.

"Ser exigente é saber o que você quer e não aceitar nada menos do que merece. Isso não é controle. Isso é CONSCIÊNCIA", diz a publicação. Day confirmou à revista Quem que quis dar uma alfinetada ao compartilhar essa reflexão. "Sim, foi [uma indireta] e um alerta", afirmou à publicação, sem dar maiores detalhes.

Day Magalhães teria trocado mensagens com Vini Jr.

Post de Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães teria trocado mensagens com Vini Jr. em supostas conversas vazadas por Reprodução/Instagram
Day Magalhães, modelo que pode ter mexido no romance de Virginia Fonseca e Vini Jr.? por Reprodução/Redes Sociais
Day Magalhães expõe conversas íntimas com Vini Jr. em meio ao affair com Virginia por Reprodução/Instagram
Story de Day Magalhães sobre conversas íntimas com Vini Jr. em meio ao affair com Virginia por Reprodução/Instagram
Day Magalhães por Reprodução/Instagram
Day Magalhães por Reprodução/Instagram
Quem é Day Magalhães, modelo que teria trocado mensagens com Vini Jr. em supostas conversas vazadas por Reprodução/Instagram
Day Magalhães é uma modelo brasileira por Reprodução/Instagram
Day Magalhães vive entre Milão, Maldivas e uma vida de luxo por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca, Vini Jr. e Day Magalhães por Reprodução
1 de 11
Post de Day Magalhães por Reprodução

Virginia também fez uma publicação que foi apontada pelos seguidores como uma indireta. "Tem guerra que não é sua! É do senhor, e ele nunca perde", diz a mensagem postada pela influenciador em seus Stories do Instagram, na madrugada desta sexta-feira (10).

Modelo divulga prints de conversas com Vini Jr.

Modelo compartilhou mensagens que teria trocado com Vini Jr. por Reprodução
Modelo compartilhou mensagens que teria trocado com Vini Jr. por Reprodução
Modelo compartilhou mensagens que teria trocado com Vini Jr. por Reprodução
Modelo compartilhou mensagens que teria trocado com Vini Jr. por Reprodução
Modelo compartilhou mensagens que teria trocado com Vini Jr. por Reprodução
1 de 5
Modelo compartilhou mensagens que teria trocado com Vini Jr. por Reprodução

Leia mais

Imagem - Claudia Raia fratura tornozelo e cancela apresentações no Rio e na Paraíba

Claudia Raia fratura tornozelo e cancela apresentações no Rio e na Paraíba

Imagem - Noivo 'incompetente' comete erro e faz casal ganhar R$ 900 mil na loteria

Noivo 'incompetente' comete erro e faz casal ganhar R$ 900 mil na loteria

Imagem - Após novos prints de Vini Jr. com modelo, Virginia faz desabafo nos Stories

Após novos prints de Vini Jr. com modelo, Virginia faz desabafo nos Stories

Tags:

Virginia Virginia Fonseca Vini jr Vinícius Júnior Famoso Famosos day Magalhães

Mais recentes

Imagem - Carlinhos de Jesus revela melhora e conta o que faz para aliviar dores de doença autoimune

Carlinhos de Jesus revela melhora e conta o que faz para aliviar dores de doença autoimune
Imagem - Perfume importado de R$ 6 mil ganha versão acessível de R$ 100 pela marca de Virginia Fonseca

Perfume importado de R$ 6 mil ganha versão acessível de R$ 100 pela marca de Virginia Fonseca
Imagem - Ernesto manipula Mirtes e Candinho reencontra a vilã em 'Êta Mundo Melhor!' desta sexta (10)

Ernesto manipula Mirtes e Candinho reencontra a vilã em 'Êta Mundo Melhor!' desta sexta (10)

MAIS LIDAS

Imagem - Nova Carteira de Identidade: veja 50 locais com emissão gratuita neste sábado
01

Nova Carteira de Identidade: veja 50 locais com emissão gratuita neste sábado

Imagem - Como é o apartamento 'simples' de 140 m² de Bella Campos na Zona Sul do Rio de Janeiro
02

Como é o apartamento 'simples' de 140 m² de Bella Campos na Zona Sul do Rio de Janeiro

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 160 vagas e salários de até R$ 12 mil
03

Prefeitura abre concurso público com 160 vagas e salários de até R$ 12 mil

Imagem - Saiba quem são a jovem e o adolescente sequestrados e mortos por facção na Bahia
04

Saiba quem são a jovem e o adolescente sequestrados e mortos por facção na Bahia