Modelo alfineta após fim do affair entre Virginia e Vini Jr.: 'Indireta e um alerta'

Giuliana Mancini
Publicado em 10 de outubro de 2025 às 11:08
A modelo Day Magalhães, apontada como pivô do fim do affair entre Vini Jr. e Virginia Fonseca, mandou uma alfinetada ao ex-casal nas redes sociais. Após expor conversas íntimas com o jogador, a brasileira, que tem 26 anos e mora da Itália, compartilhou uma postagem dizendo que ninguém deve aceitar migalhas.
"Ser exigente é saber o que você quer e não aceitar nada menos do que merece. Isso não é controle. Isso é CONSCIÊNCIA", diz a publicação. Day confirmou à revista Quem que quis dar uma alfinetada ao compartilhar essa reflexão. "Sim, foi [uma indireta] e um alerta", afirmou à publicação, sem dar maiores detalhes.
Day Magalhães teria trocado mensagens com Vini Jr.
Virginia também fez uma publicação que foi apontada pelos seguidores como uma indireta. "Tem guerra que não é sua! É do senhor, e ele nunca perde", diz a mensagem postada pela influenciador em seus Stories do Instagram, na madrugada desta sexta-feira (10).
Modelo divulga prints de conversas com Vini Jr.