Modelo divulga novos prints de conversas íntimas com Vini Jr, com fotos quentes e 'foguinho'

Giuliana Mancini
Publicado em 9 de outubro de 2025 às 10:10
Day Magalhães divulgou novas conversas que afirma ter tido com Vini Jr. A modelo brasileira, que atualmente mora na Itália, publicou nos Stories uma sequência de gravações de tela exibindo as mensagens que teria trocado com o jogador do Real Madrid no WhatsApp e no Direct do Instagram. Os posts acontecem após o craque se desculpar publicamente com a influenciadora Virginia Fonseca. A empresária, inclusive, teria bloqueado o ex-affair.
Os prints mostram diálogos que, segundo Day, teriam se iniciado em maio e se estendido por semanas. Em uma das trocas de mensagens no WhatsApp, no último dia 26 de junho, Vini teria puxado conversa: "Fazendo o que aí?", perguntou. "Estava na academia. Cheguei em casa agora. E você?", respondeu Day. "Deitado", falou o jogador, que também enviou uma foto de visualização única.
Modelo divulga prints de conversas com Vini Jr.
"Delícia! Fiquei com vontade", disse a modelo, indicando que o atleta enviou uma suposta foto íntima. Logo depois, Vini perguntou se ela estava sozinha e ligou por chamada de vídeo.
A conversa continuou nos dias seguintes. O atacante teria dito que queria encontrar a modelo e reagiu com emojis de coração e foguinho às fotos que Day aparece de biquíni.
Day Magalhães teria trocado mensagens com Vini Jr.
No direct do Instagram, Vini teria pedido para a modelo mandar foto, e também enviou cliques dele supostamente ousados.
Além de divulgar as mensagens, Day fez um desabafo: "Ao ver as notícias sobre o possível relacionamento dele com outra influenciadora, decidi me afastar. Senti que não seria certo continuar próxima diante da situação - por respeito a mim mesma e a todos os envolvidos. Mesmo assim, ele continuou me procurando, e seguimos conversando por um tempo, inclusive enquanto ela estava hospedada na casa dele", afirmou.
"Essa situação começou a me deixar desconfortável, especialmente quando as postagens começaram a ganhar mais visibilidade. Em nenhum momento quis gerar rivalidade. O que me motivou a falar foi o incômodo e a necessidade de esclarecer o que estava acontecendo - não para atacar ninguém", completou a modelo.