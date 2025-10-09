FAMOSOS

Modelo divulga novos prints de conversas íntimas com Vini Jr, com fotos quentes e 'foguinho'

Day Magalhães publicou gravações de tela do WhatsApp e do Instagram; veja

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 10:10

Day Magalhães e Vini Jr. Crédito: Reprodução

Day Magalhães divulgou novas conversas que afirma ter tido com Vini Jr. A modelo brasileira, que atualmente mora na Itália, publicou nos Stories uma sequência de gravações de tela exibindo as mensagens que teria trocado com o jogador do Real Madrid no WhatsApp e no Direct do Instagram. Os posts acontecem após o craque se desculpar publicamente com a influenciadora Virginia Fonseca. A empresária, inclusive, teria bloqueado o ex-affair.

Os prints mostram diálogos que, segundo Day, teriam se iniciado em maio e se estendido por semanas. Em uma das trocas de mensagens no WhatsApp, no último dia 26 de junho, Vini teria puxado conversa: "Fazendo o que aí?", perguntou. "Estava na academia. Cheguei em casa agora. E você?", respondeu Day. "Deitado", falou o jogador, que também enviou uma foto de visualização única.

"Delícia! Fiquei com vontade", disse a modelo, indicando que o atleta enviou uma suposta foto íntima. Logo depois, Vini perguntou se ela estava sozinha e ligou por chamada de vídeo.

A conversa continuou nos dias seguintes. O atacante teria dito que queria encontrar a modelo e reagiu com emojis de coração e foguinho às fotos que Day aparece de biquíni.

No direct do Instagram, Vini teria pedido para a modelo mandar foto, e também enviou cliques dele supostamente ousados.

Além de divulgar as mensagens, Day fez um desabafo: "Ao ver as notícias sobre o possível relacionamento dele com outra influenciadora, decidi me afastar. Senti que não seria certo continuar próxima diante da situação - por respeito a mim mesma e a todos os envolvidos. Mesmo assim, ele continuou me procurando, e seguimos conversando por um tempo, inclusive enquanto ela estava hospedada na casa dele", afirmou.