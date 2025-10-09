Acesse sua conta
Modelo divulga novos prints de conversas íntimas com Vini Jr, com fotos quentes e 'foguinho'

Day Magalhães publicou gravações de tela do WhatsApp e do Instagram; veja

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 10:10

Day Magalhães e Vini Jr.
Day Magalhães e Vini Jr. Crédito: Reprodução

Day Magalhães divulgou novas conversas que afirma ter tido com Vini Jr. A modelo brasileira, que atualmente mora na Itália, publicou nos Stories uma sequência de gravações de tela exibindo as mensagens que teria trocado com o jogador do Real Madrid no WhatsApp e no Direct do Instagram. Os posts acontecem após o craque se desculpar publicamente com a influenciadora Virginia Fonseca. A empresária, inclusive, teria bloqueado o ex-affair.

Os prints mostram diálogos que, segundo Day, teriam se iniciado em maio e se estendido por semanas. Em uma das trocas de mensagens no WhatsApp, no último dia 26 de junho, Vini teria puxado conversa: "Fazendo o que aí?", perguntou. "Estava na academia. Cheguei em casa agora. E você?", respondeu Day. "Deitado", falou o jogador, que também enviou uma foto de visualização única.

Modelo divulga prints de conversas com Vini Jr.

Modelo compartilhou mensagens que teria trocado com Vini Jr.
Modelo compartilhou mensagens que teria trocado com Vini Jr. por Reprodução
Modelo compartilhou mensagens que teria trocado com Vini Jr. por Reprodução
Modelo compartilhou mensagens que teria trocado com Vini Jr. por Reprodução
Modelo compartilhou mensagens que teria trocado com Vini Jr. por Reprodução
1 de 5
Modelo compartilhou mensagens que teria trocado com Vini Jr. por Reprodução

"Delícia! Fiquei com vontade", disse a modelo, indicando que o atleta enviou uma suposta foto íntima. Logo depois, Vini perguntou se ela estava sozinha e ligou por chamada de vídeo.

A conversa continuou nos dias seguintes. O atacante teria dito que queria encontrar a modelo e reagiu com emojis de coração e foguinho às fotos que Day aparece de biquíni.

Day Magalhães teria trocado mensagens com Vini Jr.

Day Magalhães teria trocado mensagens com Vini Jr. em supostas conversas vazadas por Reprodução/Instagram
Day Magalhães, modelo que pode ter mexido no romance de Virginia Fonseca e Vini Jr.? por Reprodução/Redes Sociais
Day Magalhães expõe conversas íntimas com Vini Jr. em meio ao affair com Virginia por Reprodução/Instagram
Story de Day Magalhães sobre conversas íntimas com Vini Jr. em meio ao affair com Virginia por Reprodução/Instagram
Day Magalhães por Reprodução/Instagram
Day Magalhães por Reprodução/Instagram
Quem é Day Magalhães, modelo que teria trocado mensagens com Vini Jr. em supostas conversas vazadas por Reprodução/Instagram
Day Magalhães é uma modelo brasileira por Reprodução/Instagram
Day Magalhães vive entre Milão, Maldivas e uma vida de luxo por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca, Vini Jr. e Day Magalhães por Reprodução
1 de 10
Day Magalhães teria trocado mensagens com Vini Jr. em supostas conversas vazadas por Reprodução/Instagram

No direct do Instagram, Vini teria pedido para a modelo mandar foto, e também enviou cliques dele supostamente ousados. 

Além de divulgar as mensagens, Day fez um desabafo: "Ao ver as notícias sobre o possível relacionamento dele com outra influenciadora, decidi me afastar. Senti que não seria certo continuar próxima diante da situação - por respeito a mim mesma e a todos os envolvidos. Mesmo assim, ele continuou me procurando, e seguimos conversando por um tempo, inclusive enquanto ela estava hospedada na casa dele", afirmou.

"Essa situação começou a me deixar desconfortável, especialmente quando as postagens começaram a ganhar mais visibilidade. Em nenhum momento quis gerar rivalidade. O que me motivou a falar foi o incômodo e a necessidade de esclarecer o que estava acontecendo - não para atacar ninguém", completou a modelo.

