Cenas ocultas revelam novos suspeitos da morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo'; veja quem

Personagens gravaram sequências inéditas e sigilosas que podem mudar o rumo da investigação sobre o assassinato da vilã

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 14:35

Odete Roitman pode forjar a propria morte em "Vale Tudo" Crédito: Repprodução/TV Globo

Enquanto a identidade do assassino de Odete Roitman (Debora Bloch) continua intrigando o público, novas informações revelam que Leila (Carolina Dieckmann), Olavo (Ricardo Teodoro) e Eugênio (Luis Salem) participaram de cenas secretas ligadas ao crime.

Segundo o colunista Valmir Moratelli, da revista Veja, os atores foram convocados para gravar sequências extras que não constavam nos roteiros distribuídos ao elenco. Os documentos ainda traziam a marca d’água “sigiloso”, reforçando o caráter confidencial das gravações.

Além deles, Celina (Malu Galli), Marco Aurélio (Alexandre Nero), César (Cauã Reymond) e Maria de Fátima (Bella Campos) também aparecem nas cenas secretas. Entre os suspeitos oficiais, apenas Heleninha (Paolla Oliveira) não participou dessas gravações adicionais, mas a personagem terá papel decisivo no desfecho, com prisão prevista para a última semana do folhetim.

