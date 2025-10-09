Cenas ocultas revelam novos suspeitos da morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo'; veja quem

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 9 de outubro de 2025 às 14:35
Enquanto a identidade do assassino de Odete Roitman (Debora Bloch) continua intrigando o público, novas informações revelam que Leila (Carolina Dieckmann), Olavo (Ricardo Teodoro) e Eugênio (Luis Salem) participaram de cenas secretas ligadas ao crime.
Segundo o colunista Valmir Moratelli, da revista Veja, os atores foram convocados para gravar sequências extras que não constavam nos roteiros distribuídos ao elenco. Os documentos ainda traziam a marca d’água “sigiloso”, reforçando o caráter confidencial das gravações.
Além deles, Celina (Malu Galli), Marco Aurélio (Alexandre Nero), César (Cauã Reymond) e Maria de Fátima (Bella Campos) também aparecem nas cenas secretas. Entre os suspeitos oficiais, apenas Heleninha (Paolla Oliveira) não participou dessas gravações adicionais, mas a personagem terá papel decisivo no desfecho, com prisão prevista para a última semana do folhetim.
5 principais suspeitos da morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo'
De acordo com informações divulgadas, Leila e Olavo estavam no Copacabana Palace no dia da morte de Odete. A loira se hospedou com Marco Aurélio, ciente do plano do marido, enquanto Olavo acabou impedido de cumprir o ato criminoso após ficar preso no elevador. Essas revelações reforçam as teorias de que o verdadeiro assassino pode não estar entre os cinco personagens oficialmente investigados pela polícia. Eugênio e Freitas (Luis Lobianco) surgem como apostas frequentes do público nas redes sociais.