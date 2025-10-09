Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cenas ocultas revelam novos suspeitos da morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo'; veja quem

Personagens gravaram sequências inéditas e sigilosas que podem mudar o rumo da investigação sobre o assassinato da vilã

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 14:35

Odete Roitman pode forjar a propria morte em
Odete Roitman pode forjar a propria morte em "Vale Tudo" Crédito: Repprodução/TV Globo

Enquanto a identidade do assassino de Odete Roitman (Debora Bloch) continua intrigando o público, novas informações revelam que Leila (Carolina Dieckmann), Olavo (Ricardo Teodoro) e Eugênio (Luis Salem) participaram de cenas secretas ligadas ao crime.

Segundo o colunista Valmir Moratelli, da revista Veja, os atores foram convocados para gravar sequências extras que não constavam nos roteiros distribuídos ao elenco. Os documentos ainda traziam a marca d’água “sigiloso”, reforçando o caráter confidencial das gravações.

Leia mais

Imagem - Angélica aposta em máscara facial tecnológica para rejuvenescer a pele; confira valor e benefícios

Angélica aposta em máscara facial tecnológica para rejuvenescer a pele; confira valor e benefícios

Imagem - Quem matou Odete Roitman? Manuela Dias revela lista de 5 suspeitos em 'Vale Tudo'; confira

Quem matou Odete Roitman? Manuela Dias revela lista de 5 suspeitos em 'Vale Tudo'; confira

Imagem - Sepultura responde após baterista ser anunciado como novo membro do Trivium

Sepultura responde após baterista ser anunciado como novo membro do Trivium

Além deles, Celina (Malu Galli), Marco Aurélio (Alexandre Nero), César (Cauã Reymond) e Maria de Fátima (Bella Campos) também aparecem nas cenas secretas. Entre os suspeitos oficiais, apenas Heleninha (Paolla Oliveira) não participou dessas gravações adicionais, mas a personagem terá papel decisivo no desfecho, com prisão prevista para a última semana do folhetim.

5 principais suspeitos da morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Odete Roitman pode forjar a propria morte em "Vale Tudo" por Repprodução/TV Globo
Em entrevista ao Fantástico, a autora Manuela Dias abriu o jogo sobre o mistério e revelou quem são os cinco principais suspeitos por Reprodução/TV Globo
1 - César (Cauã Reymond): marido da ricaça, descobriu que herdaria metade dos bens caso ela morresse e chegou a comentar isso com o amigo Olavo por Reprodução/TV Globo
2 - Celina (Malu Galli): irmã de Odete, foi alvo de humilhações durante anos e ainda descobriu que a vilã escondeu o paradeiro de Leonardo por Marcos Serra Lima/TV Globo
3 - Heleninha (Paolla Oliveira): filha de Odete, carrega a dor de ter sido culpada pela morte do irmão gêmeo por Reprodução/Globo
Filho de Odete, Leonardo (Guilherme Magon), não morreu, mas sim foi escondido pela mãe em uma cadeira de rodas após um acidente que ela causou por Reprodução
4 - Marco Aurélio (Alexandre Nero): ameaçou matar a empresária após saber que ela descobriu um roubo cometido por ele. Ambos já tiveram embates fatais por Reprodução
5 - Maria de Fátima (Bella Campos): chegou a ser apontada como suspeita, mas a dramaturgia da Globo descartou a possibilidade de ela ser a assassina por Reprodução/TV Globo
Beatriz Segall viveu a marcante Odete Roitman em Vale Tudo (1988) por Reprodução/TV Globo
1 de 9
Odete Roitman pode forjar a propria morte em "Vale Tudo" por Repprodução/TV Globo

De acordo com informações divulgadas, Leila e Olavo estavam no Copacabana Palace no dia da morte de Odete. A loira se hospedou com Marco Aurélio, ciente do plano do marido, enquanto Olavo acabou impedido de cumprir o ato criminoso após ficar preso no elevador. Essas revelações reforçam as teorias de que o verdadeiro assassino pode não estar entre os cinco personagens oficialmente investigados pela polícia. Eugênio e Freitas (Luis Lobianco) surgem como apostas frequentes do público nas redes sociais.

Leia mais

Imagem - 5 receitas deliciosas e práticas de escondidinho para o almoço ou o jantar

5 receitas deliciosas e práticas de escondidinho para o almoço ou o jantar

Imagem - 6 dicas para se alimentar bem na primavera

6 dicas para se alimentar bem na primavera

Imagem - 5 habilidades que podem impulsionar o seu estágio

5 habilidades que podem impulsionar o seu estágio

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Personagem ressurge após sumiço e reaparece no enterro de Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Bomba! Saiba quem vai confessar assassinato de Odete Roitman em Vale Tudo

Cauã Reymond posa com Bella Campos e celebra reta final de Vale Tudo

Saiba quanto Consuelo ganharia na vida real com o aumento de 470% de 'Vale Tudo'

Casal em ‘Vale Tudo’, atores viajam juntos após fim das gravações

Tags:

Vale Tudo

Mais recentes

Imagem - Após dois anos, diretor de sucessos como 'Avenida Brasil' volta à Globo

Após dois anos, diretor de sucessos como 'Avenida Brasil' volta à Globo
Imagem - Cantor afirma que sua casa é assombrada por fantasmas: 'É mais sinistro do que eu pensava'

Cantor afirma que sua casa é assombrada por fantasmas: 'É mais sinistro do que eu pensava'
Imagem - Vela vermelha e desejo: simpatia promete ajudar a conquistar um amor impossível

Vela vermelha e desejo: simpatia promete ajudar a conquistar um amor impossível

MAIS LIDAS

Imagem - Toni Garrido se pronuncia após críticas por mudar letra de clássico do Cidade Negra
01

Toni Garrido se pronuncia após críticas por mudar letra de clássico do Cidade Negra

Imagem - Homem que ganhou na loteria 14 vezes ensina truque para ser premiado
02

Homem que ganhou na loteria 14 vezes ensina truque para ser premiado

Imagem - Prepare-se: 5 signos vão reencontrar pessoas do passado que preferiam esquecer nesta semana
03

Prepare-se: 5 signos vão reencontrar pessoas do passado que preferiam esquecer nesta semana

Imagem - Motoboy que ficou cego após beber uísque com metanol tem alta após 45 dias e lembra sintomas: 'Queimava'
04

Motoboy que ficou cego após beber uísque com metanol tem alta após 45 dias e lembra sintomas: 'Queimava'