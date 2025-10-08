Casal em ‘Vale Tudo’, atores viajam juntos após fim das gravações

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 8 de outubro de 2025 às 14:55
Após o término das gravações de “Vale Tudo”, Thiago Martins e Ingrid Gaigher decidiram aproveitar alguns dias de descanso em Porto de Galinhas, em Pernambuco. Os atores, que viveram o casal Vasco e Lucimar na trama da Globo, mostraram que a parceria construída nos bastidores se transformou em uma amizade sólida fora das câmeras.
Atores deram vida ao casal Vasco e Lucimar
Nas redes sociais, os dois compartilharam registros da viagem, com vídeos na praia e momentos de descontração. Thiago publicou imagens do pôr do sol e brincadeiras com amigos, enquanto Ingrid exibiu o visual paradisíaco da região e agradeceu pela experiência vivida na novela.
Durante os bastidores da produção, o público destacou a química entre os personagens e o carisma da dupla em cena. Fora da ficção, Thiago e Ingrid mantêm uma relação de companheirismo e respeito, celebrando o sucesso do trabalho que marcou a trajetória dos dois no horário nobre.
As gravações de “Vale Tudo” foram concluídas na última semana e movimentaram todo o elenco. Vários atores aproveitaram a pausa nas agendas para descansar ou viajar antes da exibição dos capítulos finais, previstos para as próximas semanas.