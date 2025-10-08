JUNTOS

Casal em ‘Vale Tudo’, atores viajam juntos após fim das gravações

Thiago Martins e Ingrid Gaigher, que viveram Vasco e Lucimar na novela, estão em Porto de Galinhas

Fernanda Varela

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 14:55

Atores deram vida ao casal Vasco e Lucimar Crédito: Reprodução

Após o término das gravações de “Vale Tudo”, Thiago Martins e Ingrid Gaigher decidiram aproveitar alguns dias de descanso em Porto de Galinhas, em Pernambuco. Os atores, que viveram o casal Vasco e Lucimar na trama da Globo, mostraram que a parceria construída nos bastidores se transformou em uma amizade sólida fora das câmeras.



Nas redes sociais, os dois compartilharam registros da viagem, com vídeos na praia e momentos de descontração. Thiago publicou imagens do pôr do sol e brincadeiras com amigos, enquanto Ingrid exibiu o visual paradisíaco da região e agradeceu pela experiência vivida na novela.

Durante os bastidores da produção, o público destacou a química entre os personagens e o carisma da dupla em cena. Fora da ficção, Thiago e Ingrid mantêm uma relação de companheirismo e respeito, celebrando o sucesso do trabalho que marcou a trajetória dos dois no horário nobre.