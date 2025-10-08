FAMOSOS

Amiga que doou rim para Selena Gomez quebra silêncio sobre briga: 'Tem uma vida e já é bilionária'

Francia Raisa falou sobre rumores de briga com a estrela e explicou por que não esteve presente na cerimônia com Benny Blanco

Fernanda Varela

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 13:07

Selena Gomez Crédito: Reprodução

A atriz Francia Raisa, conhecida por ter doado um rim a Selena Gomez em 2017, se pronunciou sobre os rumores de um desentendimento com a cantora. A declaração aconteceu após fãs notarem sua ausência no casamento de Selena com o produtor Benny Blanco, que reuniu diversas celebridades em uma cerimônia luxuosa.

Selena Gomez 1 de 7

Em uma entrevista que viralizou no Reddit, a atriz de “How I Met Your Father” comentou a relação com a artista e minimizou as especulações. “Eu sei que ela vai se casar e estou muito feliz por ela. E olha, ela tem uma vida e já é bilionária, e eu sou grata por poder fazer isso por ela”, afirmou.

Francia destacou ainda que a doação do órgão foi um gesto de amor e empatia, mas não uma obrigação de manter um laço eterno. “Desde o início os médicos me disseram que é uma doação. Se você vai doar um dólar para o St. Jude, não vai ligar depois perguntando o que estão fazendo com seu dólar”, comparou.

Questionada sobre os boatos de que teria se afastado de Selena por discordar de seu estilo de vida, especialmente após a cirurgia, Francia negou qualquer conflito. “O que você está me perguntando é um absurdo que saiu na mídia. Há muitos boatos. Eu nunca disse nada. Quando surgiu que eu estava brava porque ela estava fumando, eu nem sabia desses rumores”, disse.

A atriz encerrou a entrevista com um tom conciliador. “Ninguém sabe o que está acontecendo, e nem ela nem eu estamos falando sobre isso. Um dia, talvez possamos resolver isso”, concluiu.