Amiga que doou rim para Selena Gomez quebra silêncio sobre briga: 'Tem uma vida e já é bilionária'

Fernanda Varela
Publicado em 8 de outubro de 2025 às 13:07
A atriz Francia Raisa, conhecida por ter doado um rim a Selena Gomez em 2017, se pronunciou sobre os rumores de um desentendimento com a cantora. A declaração aconteceu após fãs notarem sua ausência no casamento de Selena com o produtor Benny Blanco, que reuniu diversas celebridades em uma cerimônia luxuosa.
Selena Gomez
Em uma entrevista que viralizou no Reddit, a atriz de “How I Met Your Father” comentou a relação com a artista e minimizou as especulações. “Eu sei que ela vai se casar e estou muito feliz por ela. E olha, ela tem uma vida e já é bilionária, e eu sou grata por poder fazer isso por ela”, afirmou.
Francia destacou ainda que a doação do órgão foi um gesto de amor e empatia, mas não uma obrigação de manter um laço eterno. “Desde o início os médicos me disseram que é uma doação. Se você vai doar um dólar para o St. Jude, não vai ligar depois perguntando o que estão fazendo com seu dólar”, comparou.
Questionada sobre os boatos de que teria se afastado de Selena por discordar de seu estilo de vida, especialmente após a cirurgia, Francia negou qualquer conflito. “O que você está me perguntando é um absurdo que saiu na mídia. Há muitos boatos. Eu nunca disse nada. Quando surgiu que eu estava brava porque ela estava fumando, eu nem sabia desses rumores”, disse.
A atriz encerrou a entrevista com um tom conciliador. “Ninguém sabe o que está acontecendo, e nem ela nem eu estamos falando sobre isso. Um dia, talvez possamos resolver isso”, concluiu.
Selena Gomez foi diagnosticada com lúpus, doença autoimune que pode comprometer órgãos vitais, e passou pelo transplante de rim em 2017. A cirurgia foi bem-sucedida e a amizade entre as duas, desde então, tem sido alvo constante de atenção dos fãs.