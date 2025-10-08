Acesse sua conta
Atriz ex-Malhação fica noiva de outra mulher em viagem romântica: 'Pessoa que sempre sonhei'

Atriz compartilhou nas redes sociais o momento do pedido em Ilha Grande e se declarou: “Com a pessoa que sempre sonhei”

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 12:51

Mariana Moschen
Mariana Moschen Crédito: Reprodução

A atriz Marina Moschen anunciou o noivado com a diretora de fotografia Emilia Sauaia durante uma viagem romântica a Ilha Grande, no Rio de Janeiro. O pedido foi revelado nas redes sociais nesta quarta-feira (8), com fotos e vídeos do momento em que as duas oficializaram o compromisso.

Mariana Moschen por Reprodução

“Love as destiny. No lugar que eu amo e com a pessoa que eu sempre sonhei”, escreveu Marina na legenda da publicação, em que aparece mostrando a aliança e curtindo um passeio de barco ao lado da noiva.

As duas estão juntas há quatro anos e mantêm um relacionamento discreto, longe dos holofotes. O anúncio do noivado, porém, encantou seguidores e amigos famosos, que lotaram os comentários com mensagens de carinho e felicitações.

Tags:

Globo

