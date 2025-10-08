Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Especialista revela que 85% das traições amorosas começam no trabalho; veja sinais

Convivência contínua pode gerar intimidade além do limite

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 05:00

Traição e infidelidade
Traição e infidelidade Crédito: Freepik

Muito além dos encontros secretos, o lugar mais comum para o início de uma infidelidade é aquele onde passamos a maior parte do dia. Um especialista revela por que o trabalho se tornou o epicentro da traição moderna.

Traição e infidelidade

Traição e infidelidade por Freepik
Traição e infidelidade por Freepik
Traição e infidelidade por Freepik
Traição e infidelidade por Freepik
Traição e infidelidade por Freepik
Traição e infidelidade por Freepik
Traição e infidelidade por Freepik
Traição e infidelidade por Freepik
Traição e infidelidade por Freepik
Traição e infidelidade por Freepik
Traição e infidelidade por Freepik
Traição e infidelidade por Freepik
Traição e infidelidade por Freepik
Traição e infidelidade por Freepik
1 de 14
Traição e infidelidade por Freepik

Quando se fala em traição, é comum imaginar encontros escondidos, mensagens apagadas e desculpas para saídas noturnas. Mas o principal cenário das infidelidades está mais próximo do que se imagina. Segundo o especialista em saúde mental e relações humanas John Delony, 85% das traições têm início no ambiente de trabalho.

Durante entrevista ao podcast Front Row Seat with Ken Coleman, o doutor afirmou que a rotina profissional, a convivência diária e o compartilhamento de objetivos criam laços emocionais intensos entre colegas. “Uma em cada cinco pessoas já confessou ter sido infiel com alguém do trabalho”, disse. Para ele, quando a relação em casa perde a conexão emocional, o ambiente corporativo passa a oferecer o que o parceiro deixou de oferecer: atenção, empatia e propósito em comum.

Famosos que se envolveram em traição

Ex de Marcelo Courrege desabafou após descobrir traição de marido com colega jornalista: 'Cada um dá o que tem' por Reprodução
Luísa Sonza descobriu que foi traída por Chico Moedas em um bar no centro do Rio; influencer emitiu nota de comunicado na época por YouTube / Instagram
Luísa Sonza decidiu continuar cantando 'Chico', música que fez para o ex-, em shows após traição por Foto: Instagram/@luisasonza e Twitter/@infosluisasonza/Reprodução/Popline
Casimiro saiu em defesa do amigo Chico Moedas por YouTube / Redes sociais
Ex-sogra de Lexa denunciou suposta traição após cantora se separar de Mc Guimê; depois ela voltou atrás por Redes sociais
Preta Gil expõe traição do marido com stylist por Redes sociais
Preta Gil descobriu traição após diagnóstico de câncer por Redes sociais
Bella Campos descobriu uma suposta traição de MC Cabelinho e se separou do cantor por Redes sociais
Bella Campos ganhou muitos seguidores após traição por Redes sociais
Esposa de Sorocaba expôs uma traição do marido por Redes sociais
Zé Felipe desabafou sobre boatos de traição de Vírgina em meio a separação do casal por Reprodução/Instagram
Gizelly Bicalho contou que já foi traída por Reprodução / Redes Sociais
Shantal defendeu Neymar em meio a boato de nova traição a Bruna Biancardi por Reprodução/Instagram
1 de 13
Ex de Marcelo Courrege desabafou após descobrir traição de marido com colega jornalista: 'Cada um dá o que tem' por Reprodução

Essa convivência contínua pode gerar intimidade além do limite e evoluir para um envolvimento emocional e físico. “É essencial estabelecer limites claros no ambiente profissional”, alerta Delony. A ausência deles, segundo o especialista, transforma amizades em vínculos perigosos e, muitas vezes, em romances extraconjugais.

Leia mais

Imagem - Veja 7 sinais de traição que quase ninguém percebe

Veja 7 sinais de traição que quase ninguém percebe

Imagem - Desconfia de traição? Veja os sinais que indicam infidelidade do parceiro

Desconfia de traição? Veja os sinais que indicam infidelidade do parceiro

Imagem - Dinheiro, sufoco e mudanças: veja o que está reservado para os 12 signos nessa semana

Dinheiro, sufoco e mudanças: veja o que está reservado para os 12 signos nessa semana

Além do impacto pessoal, as consequências dentro da empresa também são significativas: perda de confiança, mudanças de equipe e queda na produtividade. O especialista reforça que o primeiro passo para evitar esse tipo de situação é fortalecer a parceria em casa, mantendo o diálogo e o vínculo emocional.

Sinais de que algo pode estar errado

Ainda que mudanças de comportamento não confirmem uma traição, elas podem indicar que algo não vai bem. Especialistas citam sinais de alerta como:

• Rotinas alteradas, com horas extras e compromissos fora do comum

• Uso secreto do celular e novas senhas

• Perda de interesse por atividades em casal

• Reações defensivas e irritabilidade constante

• Mentiras e justificativas incoerentes

• Mudanças súbitas na aparência

• Variações na vida sexual

• Gastos não explicados

• Novos interesses que não envolvem o parceiro

O local de trabalho, que deveria ser um espaço de realização profissional, pode se transformar em um campo emocional arriscado quando a relação amorosa está fragilizada. Cuidar da conexão afetiva e manter limites claros é fundamental para evitar que a rotina vire o ponto de partida de uma infidelidade.

Tags:

Casamento Traição Traição E Infidelidade

Mais recentes

Imagem - Carta A Lua no tarot traz mistério, intuição e revelações para todos os signos nesta quarta-feira (8)

Carta A Lua no tarot traz mistério, intuição e revelações para todos os signos nesta quarta-feira (8)
Imagem - Astros revelam reviravolta emocional até o fim da semana para os signos de Câncer, Escorpião e Capricórnio

Astros revelam reviravolta emocional até o fim da semana para os signos de Câncer, Escorpião e Capricórnio
Imagem - Homem que ganhou na loteria 14 vezes ensina truque para ser premiado

Homem que ganhou na loteria 14 vezes ensina truque para ser premiado

MAIS LIDAS

Imagem - Astros em alerta: signos enfrentam exaustão e precisam de mudanças urgentes neste 7 de outubro
01

Astros em alerta: signos enfrentam exaustão e precisam de mudanças urgentes neste 7 de outubro

Imagem - Me diga quanto você ganha que eu te direi se você é classe média, alta ou C
02

Me diga quanto você ganha que eu te direi se você é classe média, alta ou C

Imagem - Semana da Sorte: números que podem transformar sua vida entre 7 e 11 de outubro
03

Semana da Sorte: números que podem transformar sua vida entre 7 e 11 de outubro

Imagem - Como é o apartamento de 344 m² de Gilberto Gil em Copacabana com vista deslumbrante para o mar
04

Como é o apartamento de 344 m² de Gilberto Gil em Copacabana com vista deslumbrante para o mar