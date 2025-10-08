RELACIONAMENTO

Especialista revela que 85% das traições amorosas começam no trabalho; veja sinais

Convivência contínua pode gerar intimidade além do limite

Fernanda Varela

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 05:00

Muito além dos encontros secretos, o lugar mais comum para o início de uma infidelidade é aquele onde passamos a maior parte do dia. Um especialista revela por que o trabalho se tornou o epicentro da traição moderna.

Quando se fala em traição, é comum imaginar encontros escondidos, mensagens apagadas e desculpas para saídas noturnas. Mas o principal cenário das infidelidades está mais próximo do que se imagina. Segundo o especialista em saúde mental e relações humanas John Delony, 85% das traições têm início no ambiente de trabalho.

Durante entrevista ao podcast Front Row Seat with Ken Coleman, o doutor afirmou que a rotina profissional, a convivência diária e o compartilhamento de objetivos criam laços emocionais intensos entre colegas. “Uma em cada cinco pessoas já confessou ter sido infiel com alguém do trabalho”, disse. Para ele, quando a relação em casa perde a conexão emocional, o ambiente corporativo passa a oferecer o que o parceiro deixou de oferecer: atenção, empatia e propósito em comum.

Essa convivência contínua pode gerar intimidade além do limite e evoluir para um envolvimento emocional e físico. “É essencial estabelecer limites claros no ambiente profissional”, alerta Delony. A ausência deles, segundo o especialista, transforma amizades em vínculos perigosos e, muitas vezes, em romances extraconjugais.

Além do impacto pessoal, as consequências dentro da empresa também são significativas: perda de confiança, mudanças de equipe e queda na produtividade. O especialista reforça que o primeiro passo para evitar esse tipo de situação é fortalecer a parceria em casa, mantendo o diálogo e o vínculo emocional.

Sinais de que algo pode estar errado

Ainda que mudanças de comportamento não confirmem uma traição, elas podem indicar que algo não vai bem. Especialistas citam sinais de alerta como:

• Rotinas alteradas, com horas extras e compromissos fora do comum

• Uso secreto do celular e novas senhas

• Perda de interesse por atividades em casal

• Reações defensivas e irritabilidade constante

• Mentiras e justificativas incoerentes

• Mudanças súbitas na aparência

• Variações na vida sexual

• Gastos não explicados

• Novos interesses que não envolvem o parceiro