Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Descubra como fortalecer vínculo entre pais e filhos com truque de apenas 9 minutos

Pesquisadores descobriram que um breve diálogo pode fazer crianças se sentirem mais amadas

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 07:00

Conversas curtas e profundas ajudam a fortalecer o vínculo familiar, segundo psicólogos holandeses
Conversas curtas e profundas ajudam a fortalecer o vínculo familiar, segundo psicólogos holandeses Crédito: Freepik

A correria do dia a dia faz muitos pais acreditarem que precisam de muito tempo para se conectar com os filhos, mas um estudo recente mostra que isso pode não ser verdade.

Pais e Filhos

Pais e Filhos por Reprodução | Freepik
Family with cute little child. Father in a black jacket. Sunset background. por Reprodução | Freepik
Pais e Filhos por Reprodução | Freepik
Pais e Filhos por Reprodução | Freepik
Pais e Filhos por Reprodução | Freepik
Pais e Filhos por Reprodução | Freepik
1 de 6
Pais e Filhos por Reprodução | Freepik

Pesquisadores da Universidade de Amsterdã, na Holanda, descobriram que apenas nove minutos de conversa significativa são suficientes para que as crianças se sintam mais amadas.

Leia mais

Imagem - Entenda como o abacaxi desincha e ainda ajuda no ganho de massa

Entenda como o abacaxi desincha e ainda ajuda no ganho de massa

Imagem - Algumas frutas podem matar: veja quais você precisa ter cuidado ao consumir

Algumas frutas podem matar: veja quais você precisa ter cuidado ao consumir

Imagem - Conheça o truque caseiro com apenas dois ingredientes que limpa, desinfeta e clareia roupas

Conheça o truque caseiro com apenas dois ingredientes que limpa, desinfeta e clareia roupas

Segundo informações da BBC News chinesa, o psicólogo Eddie Brummelman e sua equipe buscaram entender como o diálogo afeta o bem-estar infantil. O grupo queria encontrar uma maneira prática de melhorar o vínculo familiar, mesmo entre pais com rotinas apertadas.

Perguntas que aproximam pais e filhos

O segredo da pesquisa está nas perguntas feitas durante a conversa. Em vez de abordar temas do dia a dia, os pais foram convidados a fazer 14 perguntas mais profundas, desenvolvidas especialmente para crianças de 8 a 13 anos.

Essas questões tinham o propósito de despertar curiosidade e promover reflexões sobre emoções e experiências pessoais.

O método foi inspirado no chamado “procedimento de amizade rápida”, usado anteriormente em estudos com adultos.

Essa técnica já havia mostrado que conversas com significado criam conexões mais fortes entre as pessoas. Entre as perguntas propostas estavam:

  • Se você pudesse viajar para qualquer lugar do mundo, qual país visitaria e por quê?
  • Qual foi a coisa mais estranha que já aconteceu com você?
  • Quando foi a última vez que você se sentiu sozinho? O que fez você se sentir assim?

Um pequeno gesto com grande impacto

Para avaliar o resultado, as crianças preencheram um questionário antes e depois da conversa. Os pesquisadores notaram um aumento expressivo na sensação de amor e apoio relatada pelos participantes.

“Pais e filhos vão além de apenas conversar sobre lazer ou trabalho para discutir temas como a morte”, explicou Brummelman, segundo a BBC News chinesa. “Isso [as perguntas] os incentiva a discutir temas verdadeiramente significativos.”

A conclusão do estudo é simples, mas poderosa: a qualidade do tempo juntos é mais importante do que a duração dele. Bastam poucos minutos de atenção genuína para fortalecer laços e construir relações familiares mais saudáveis.

Tags:

Pais E Filhos

Mais recentes

Imagem - Influenciadora baiana registra bastidores da morte de Odete em Vale Tudo e revela possível assassina por acidente

Influenciadora baiana registra bastidores da morte de Odete em Vale Tudo e revela possível assassina por acidente
Imagem - Paixões, reencontros e recomeços: veja o que os astros reservam no amor nesta quarta-feira, 8 de outubro

Paixões, reencontros e recomeços: veja o que os astros reservam no amor nesta quarta-feira, 8 de outubro
Imagem - Fim do segredo: veja como perder barriga após os 50 anos

Fim do segredo: veja como perder barriga após os 50 anos

MAIS LIDAS

Imagem - Rede de varejo fecha duas unidades nos shoppings Barra e da Bahia
01

Rede de varejo fecha duas unidades nos shoppings Barra e da Bahia

Imagem - Anjo da guarda: 4 signos precisarão criar coragem para romper laços e encarar feridas nesta quarta (8)
02

Anjo da guarda: 4 signos precisarão criar coragem para romper laços e encarar feridas nesta quarta (8)

Imagem - Homem que ganhou na loteria 14 vezes ensina truque para ser premiado
03

Homem que ganhou na loteria 14 vezes ensina truque para ser premiado

Imagem - Algumas frutas podem matar: veja quais você precisa ter cuidado ao consumir
04

Algumas frutas podem matar: veja quais você precisa ter cuidado ao consumir