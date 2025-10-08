COMPORTAMENTO

Descubra como fortalecer vínculo entre pais e filhos com truque de apenas 9 minutos

Pesquisadores descobriram que um breve diálogo pode fazer crianças se sentirem mais amadas

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 07:00

Conversas curtas e profundas ajudam a fortalecer o vínculo familiar, segundo psicólogos holandeses Crédito: Freepik

A correria do dia a dia faz muitos pais acreditarem que precisam de muito tempo para se conectar com os filhos, mas um estudo recente mostra que isso pode não ser verdade.

Pesquisadores da Universidade de Amsterdã, na Holanda, descobriram que apenas nove minutos de conversa significativa são suficientes para que as crianças se sintam mais amadas.

Segundo informações da BBC News chinesa, o psicólogo Eddie Brummelman e sua equipe buscaram entender como o diálogo afeta o bem-estar infantil. O grupo queria encontrar uma maneira prática de melhorar o vínculo familiar, mesmo entre pais com rotinas apertadas.

Perguntas que aproximam pais e filhos

O segredo da pesquisa está nas perguntas feitas durante a conversa. Em vez de abordar temas do dia a dia, os pais foram convidados a fazer 14 perguntas mais profundas, desenvolvidas especialmente para crianças de 8 a 13 anos.

Essas questões tinham o propósito de despertar curiosidade e promover reflexões sobre emoções e experiências pessoais.

O método foi inspirado no chamado “procedimento de amizade rápida”, usado anteriormente em estudos com adultos.

Essa técnica já havia mostrado que conversas com significado criam conexões mais fortes entre as pessoas. Entre as perguntas propostas estavam:

Se você pudesse viajar para qualquer lugar do mundo, qual país visitaria e por quê?

Qual foi a coisa mais estranha que já aconteceu com você?



Quando foi a última vez que você se sentiu sozinho? O que fez você se sentir assim?



Um pequeno gesto com grande impacto

Para avaliar o resultado, as crianças preencheram um questionário antes e depois da conversa. Os pesquisadores notaram um aumento expressivo na sensação de amor e apoio relatada pelos participantes.

“Pais e filhos vão além de apenas conversar sobre lazer ou trabalho para discutir temas como a morte”, explicou Brummelman, segundo a BBC News chinesa. “Isso [as perguntas] os incentiva a discutir temas verdadeiramente significativos.”