Entenda como o abacaxi desincha e ainda ajuda no ganho de massa

Bromelina tem efeito diurético

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 12:00

Conheça os benefícios dessa fruta versátil, aliada de quem busca bem-estar, emagrecimento ou ganho de massa muscular Crédito: Freepik

Se você busca uma solução natural para o inchaço e quer turbinar sua digestão, o abacaxi é a resposta. Esta fruta tropical, suculenta e ácida, é um tesouro de nutrientes, como água, fibras e vitamina C, mas seu grande diferencial é a bromelina.

Esta enzima não só melhora a absorção de proteínas pelo seu corpo, como seu efeito diurético atua diretamente no combate à retenção de líquidos.

O abacaxi se destaca como um alimento de índice glicêmico médio, sendo um aliado valioso para diversos planos alimentares, desde o emagrecimento até o foco no ganho de massa magra. Ele proporciona saciedade e refrescância, com poucas calorias, tornando-se uma escolha inteligente para quem está em reeducação alimentar e precisa de opções saborosas e funcionais.

Como afirma a nutricionista Ingrid Albuquerque, em entrevista ao Metrópoles, "ter um intestino em bom funcionamento é essencial para uma vida saudável", e o abacaxi age justamente nisso.

Ao quebrar as proteínas e facilitar sua digestão, ele reduz desconfortos comuns após refeições pesadas, como o estufamento, gases e a sensação de peso no estômago.

Bromelina: a chave para digerir proiteínas

A enzima bromelina, abundante no abacaxi, é a responsável por seu grande impacto na saúde digestiva. Ela auxilia a quebrar as proteínas em moléculas menores, o que torna a absorção delas pelo intestino muito mais fácil e rápida.

Este processo é crucial para reduzir desconfortos digestivos frequentes, como a constipação e o excesso de gases, promovendo uma sensação de leveza após as refeições. Pessoas consomem o abacaxi com carnes justamente por essa capacidade, tornando-o um acompanhamento funcional e saboroso.

Desinchar e melhorar a circulação

O notável efeito diurético do abacaxi é um benefício que quem sofre com inchaço valoriza. Ele age estimulando a eliminação do excesso de líquidos que ficam acumulados entre os tecidos, o que contribui diretamente para desinchar e ainda melhora a circulação sanguínea no corpo.

A especialista Ingrid Albuquerque explica que essa retenção de líquidos pode, inclusive, dificultar a eliminação de toxinas e levar a uma confusão sobre o peso real.

Versatilidade para a sua dieta

Rico em água e naturalmente doce, o abacaxi possui uma grande versatilidade na cozinha e é excelente para dias quentes. Você pode combiná-lo, por exemplo, com gengibre e hortelã para potencializar seus benefícios.