6 grupos de pessoas devem evitar comer abacaxi. Você está entre eles?

Nem todos podem aproveitar os benefícios da fruta sem preocupação

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 11:35

Saiba os seis grupos de pessoas que devem limitar ou evitar o consumo Crédito: Freepik

O abacaxi é lembrado pelo sabor refrescante e baixo teor calórico, mas por trás dessa fama saudável há riscos. Para certos grupos, a fruta pode não ser uma boa escolha.

Rico em fibras, vitamina C e bromelina, o abacaxi pode ser benéfico para muitos. Porém, especialistas alertam que em alguns casos ele pode prejudicar a saúde.

1- Pessoas com diabetes

O abacaxi é uma bomba de açúcares naturais que, em excesso, eleva os níveis de glicose. Para diabéticos, isso significa maior dificuldade no controle da doença.

A fruta pode estar presente em pequenas quantidades, mas sempre com moderação e acompanhamento médico. O exagero traz riscos sérios.

Assim, para diabéticos, não é a proibição total que importa, mas sim o limite consciente de consumo.

2- Pessoas com problemas digestivos

A acidez e a bromelina do abacaxi são conhecidas por irritar o estômago. Quem tem gastrite ou refluxo pode sentir dor, azia e desconforto ao consumi-lo.

Essas reações surgem porque o estômago já sensibilizado não suporta bem os ácidos orgânicos presentes na fruta.

Por isso, o ideal é limitar ou até suspender o consumo para evitar crises e garantir maior bem-estar digestivo.

3- Pessoas que tomam medicamentos

Pouca gente sabe, mas o abacaxi pode comprometer tratamentos médicos. A bromelina interfere na ação de antibióticos, anticoagulantes e antidepressivos.

Isso pode reduzir a eficácia dos remédios ou causar efeitos colaterais inesperados, colocando em risco a saúde do paciente.

Quem depende de medicação contínua precisa da aprovação de um médico antes de consumir a fruta regularmente.

4- Pessoas com alergias

Para algumas pessoas, o abacaxi pode provocar sintomas imediatos, como coceira, vermelhidão e inchaço. Em casos graves, há até dificuldade para respirar.

Essa reação também pode estar ligada à alergia ao látex, já que os dois elementos estão associados em alguns indivíduos.

Nessas situações, o consumo deve ser interrompido, e a busca por atendimento médico se torna essencial.

5- Mulheres durante a menstruação

Durante a menstruação, a fruta pode estimular o fluxo e tornar o período mais intenso. Por isso, especialistas sugerem moderação nesses dias.

Embora não seja necessário cortar o abacaxi por completo, é importante avaliar a quantidade ingerida, evitando exageros.

Assim, é possível aproveitar o sabor sem sofrer com efeitos indesejados durante o ciclo menstrual.

6- Pessoas com pressão alta

O excesso de potássio do abacaxi pode ser prejudicial para quem precisa controlar a hipertensão. Isso vale principalmente para quem já usa remédios específicos.

Esse desequilíbrio pode afetar o tratamento e comprometer o controle da pressão arterial, causando complicações.

A recomendação é clara: hipertensos devem buscar orientação médica antes de consumir a fruta com frequência.

