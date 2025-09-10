SAÚDE

6 grupos de pessoas devem evitar comer abacaxi. Você está entre eles?

Nem todos podem aproveitar os benefícios da fruta sem preocupação

10 de setembro de 2025

Saiba os seis grupos de pessoas que devem limitar ou evitar o consumo Crédito: Freepik

O abacaxi é lembrado pelo sabor refrescante e baixo teor calórico, mas por trás dessa fama saudável há riscos. Para certos grupos, a fruta pode não ser uma boa escolha.

Rico em fibras, vitamina C e bromelina, o abacaxi pode ser benéfico para muitos. Porém, especialistas alertam que em alguns casos ele pode prejudicar a saúde.

1- Pessoas com diabetes

O abacaxi é uma bomba de açúcares naturais que, em excesso, eleva os níveis de glicose. Para diabéticos, isso significa maior dificuldade no controle da doença.

A fruta pode estar presente em pequenas quantidades, mas sempre com moderação e acompanhamento médico. O exagero traz riscos sérios.

Assim, para diabéticos, não é a proibição total que importa, mas sim o limite consciente de consumo.

2- Pessoas com problemas digestivos

A acidez e a bromelina do abacaxi são conhecidas por irritar o estômago. Quem tem gastrite ou refluxo pode sentir dor, azia e desconforto ao consumi-lo.

Essas reações surgem porque o estômago já sensibilizado não suporta bem os ácidos orgânicos presentes na fruta.

Por isso, o ideal é limitar ou até suspender o consumo para evitar crises e garantir maior bem-estar digestivo.

3- Pessoas que tomam medicamentos

Pouca gente sabe, mas o abacaxi pode comprometer tratamentos médicos. A bromelina interfere na ação de antibióticos, anticoagulantes e antidepressivos.

Isso pode reduzir a eficácia dos remédios ou causar efeitos colaterais inesperados, colocando em risco a saúde do paciente.

Quem depende de medicação contínua precisa da aprovação de um médico antes de consumir a fruta regularmente.

4- Pessoas com alergias

Para algumas pessoas, o abacaxi pode provocar sintomas imediatos, como coceira, vermelhidão e inchaço. Em casos graves, há até dificuldade para respirar.

Essa reação também pode estar ligada à alergia ao látex, já que os dois elementos estão associados em alguns indivíduos.

Nessas situações, o consumo deve ser interrompido, e a busca por atendimento médico se torna essencial.

5- Mulheres durante a menstruação

Durante a menstruação, a fruta pode estimular o fluxo e tornar o período mais intenso. Por isso, especialistas sugerem moderação nesses dias.

Embora não seja necessário cortar o abacaxi por completo, é importante avaliar a quantidade ingerida, evitando exageros.

Assim, é possível aproveitar o sabor sem sofrer com efeitos indesejados durante o ciclo menstrual.

6- Pessoas com pressão alta

O excesso de potássio do abacaxi pode ser prejudicial para quem precisa controlar a hipertensão. Isso vale principalmente para quem já usa remédios específicos.

Esse desequilíbrio pode afetar o tratamento e comprometer o controle da pressão arterial, causando complicações.