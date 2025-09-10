6 grupos de pessoas devem evitar comer abacaxi. Você está entre eles?

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 10 de setembro de 2025 às 11:35
O abacaxi é lembrado pelo sabor refrescante e baixo teor calórico, mas por trás dessa fama saudável há riscos. Para certos grupos, a fruta pode não ser uma boa escolha.
Rico em fibras, vitamina C e bromelina, o abacaxi pode ser benéfico para muitos. Porém, especialistas alertam que em alguns casos ele pode prejudicar a saúde.
Abacaxi - nem todo mundo pode com essa fruta
O abacaxi é uma bomba de açúcares naturais que, em excesso, eleva os níveis de glicose. Para diabéticos, isso significa maior dificuldade no controle da doença.
A fruta pode estar presente em pequenas quantidades, mas sempre com moderação e acompanhamento médico. O exagero traz riscos sérios.
Assim, para diabéticos, não é a proibição total que importa, mas sim o limite consciente de consumo.
A acidez e a bromelina do abacaxi são conhecidas por irritar o estômago. Quem tem gastrite ou refluxo pode sentir dor, azia e desconforto ao consumi-lo.
Essas reações surgem porque o estômago já sensibilizado não suporta bem os ácidos orgânicos presentes na fruta.
Por isso, o ideal é limitar ou até suspender o consumo para evitar crises e garantir maior bem-estar digestivo.
Pouca gente sabe, mas o abacaxi pode comprometer tratamentos médicos. A bromelina interfere na ação de antibióticos, anticoagulantes e antidepressivos.
Isso pode reduzir a eficácia dos remédios ou causar efeitos colaterais inesperados, colocando em risco a saúde do paciente.
Quem depende de medicação contínua precisa da aprovação de um médico antes de consumir a fruta regularmente.
Para algumas pessoas, o abacaxi pode provocar sintomas imediatos, como coceira, vermelhidão e inchaço. Em casos graves, há até dificuldade para respirar.
Essa reação também pode estar ligada à alergia ao látex, já que os dois elementos estão associados em alguns indivíduos.
Nessas situações, o consumo deve ser interrompido, e a busca por atendimento médico se torna essencial.
Durante a menstruação, a fruta pode estimular o fluxo e tornar o período mais intenso. Por isso, especialistas sugerem moderação nesses dias.
Embora não seja necessário cortar o abacaxi por completo, é importante avaliar a quantidade ingerida, evitando exageros.
Assim, é possível aproveitar o sabor sem sofrer com efeitos indesejados durante o ciclo menstrual.
6- Pessoas com pressão alta
O excesso de potássio do abacaxi pode ser prejudicial para quem precisa controlar a hipertensão. Isso vale principalmente para quem já usa remédios específicos.
Esse desequilíbrio pode afetar o tratamento e comprometer o controle da pressão arterial, causando complicações.
A recomendação é clara: hipertensos devem buscar orientação médica antes de consumir a fruta com frequência.