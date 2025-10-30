Acesse sua conta
Você usa errado: entenda o que significa cada símbolo da gaveta da máquina de lavar

Aprenda de uma vez por todas para que serve cada compartimento e tenha roupas mais limpas

  Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 16:00

Especialistas revelam o significado universal dos símbolos e a importância da dosagem correta
Especialistas revelam o significado universal dos símbolos e a importância da dosagem correta

A gaveta da máquina de lavar é um daqueles mistérios domésticos que quase ninguém sabe ao certo para que serve, mas que é, na verdade, crucial para a limpeza das suas roupas. Portanto, chegou a hora de desvendar esse segredo e garantir uma mudança de tendência que fará você aproveitar ao máximo este eletrodoméstico essencial.

Muitas pessoas não usam a gaveta corretamente, mas saber aproveitar esses detalhes pode acabar sendo o que nos acompanhará nos próximos dias. É fundamental entender cada parte do aparelho que torna nossas vidas tão mais fáceis, facilitando as lavagens de maneiras que talvez não tivéssemos considerado até agora.

Essa mudança radical está ao seu alcance e pode gerar mais de uma surpresa completamente inesperada no resultado final da lavagem. É hora de olhar além do óbvio e ter clareza sobre como implementar esses elementos-chave, aproveitando ao máximo a máquina de lavar para que ela funcione muito melhor do que pensávamos.

Ninguém sabe para que serve e é fundamental

A nova tendência é nos familiarizarmos mais com nossos eletrodomésticos, o que nos ajudará a usá-los muito melhor. Vivemos tempos em que precisamos aproveitar ao máximo certos detalhes que podem facilitar a nossa vida.

É hora de nos comprometermos claramente com essa mudança, pois se não usarmos a gaveta corretamente, ela pode acabar sendo a que mais nos afetará nos próximos dias. Aquela gaveta onde talvez guardemos amaciante e detergente pode acabar sendo um plus de boas sensações.

Decifre os símbolos universais (e use o amaciante certo)

É fundamental entender a função de cada compartimento da gaveta. Como explicam os especialistas da Balay: "Os símbolos mais comuns na gaveta da máquina de lavar são os mostrados na imagem a seguir, mas não se surpreenda se, às vezes, você os encontrar em versões diferentes. Seu significado é universal e bastante fácil de lembrar depois de conhecê-los."

A seguir, a explicação do que cada símbolo indica:

  • O primeiro símbolo indica onde colocar o detergente se a roupa estiver muito suja e, portanto, precisar de uma pré-lavagem.
  • O segundo símbolo corresponde, portanto, ao espaço para adicionar detergente para cargas mais rotineiras.
  • Por fim, esse formato de flor confirma o que você suspeitava: é o espaço para adicionar amaciante, se precisar.

Lembre-se que existem programas de máquina de lavar que não usam esse produto porque, simplesmente, não precisam dele.

Detergente em pó, líquido ou cápsula? Saiba onde colocar

Se você usa detergentes em pó ou líquidos, dois tipos bastante eficazes contra manchas e fáceis de usar, você terá que colocá-los no compartimento II (o de lavagens rotineiras).

No entanto, e aqui vem a explicação para a pergunta, atualmente você também pode usar pastilhas de detergente que são colocadas diretamente no tambor.

Elas são realmente bastante práticas, mas lembre-se de alguns aspectos muito importantes: "Elas não permitem o pré-tratamento de manchas. Uma roupa perfeita depende em grande parte da dosagem correta de detergente. Usando pastilhas, isso não é possível. Você corre o risco de elas se dissolverem prematuramente e os resultados não serem os esperados."

Estamos aproveitando cada detalhe de uma maneira diferente e tendo muita clareza sobre como implementar esses elementos-chave. Essa mudança, que podemos começar a utilizar hoje em dia, é algo que nem sabíamos que poderíamos ter até agora.

