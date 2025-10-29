Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pele negra exige cuidado específico: entenda por que usar produtos genéricos pode agravar manchas

Cada tonalidade de pele possui especificidades que devem ser consideradas

  • J
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 15:00

Pele negra é mais suscetível à manchas e quelóides
Pele negra é mais suscetível à manchas e quelóides Crédito: Imagem: PxHere

O racismo está presente em diversos contextos, inclusive na falta de preparo dos profissionais de dermatologia para lidar com a pele negra. Isso faz com que muitas pessoas com a tonalidade de pele mais escura cometam erros, que levam as manchas a piorarem.

Thales de Oliveira Rios é médico e contou para o portal CNN que sofria com acne e oleosidade da pele desde a adolescência e nunca obteve resultados satisfatórios com a dermatologia convencional. Mas foi quando visitou uma clínica com atenção à pele negra, o resultado foi outro.

Tons de bases para pele negra

Bases para pele negra deve ser por Reprodução | Freepik
Bases para pele negra deve ser por Reprodução | Freepik
Bases para pele negra deve ser por Reprodução | Freepik
Bases para pele negra deve ser por Reprodução | Freepik
Bases para pele negra deve ser por Reprodução | Freepik
Bases para pele negra deve ser por Reprodução | Freepik
1 de 6
Bases para pele negra deve ser por Reprodução | Freepik

“Com o tratamento voltado para o meu tipo de pele, os produtos adequados para clarear, o protetor solar certo, em três, quatro meses ficou tudo diferente. Melhorou bastante”, declarou. Entenda melhor como a dermatologia está se focando em criar tratamentos para a pele negra.

Leia mais

Imagem - Aprenda a encontrar o tom de base ideal para pele negra

Aprenda a encontrar o tom de base ideal para pele negra

Imagem - Afro Fashion Day 2025 lança campanha que celebra a beleza negra com força, ancestralidade e representatividade

Afro Fashion Day 2025 lança campanha que celebra a beleza negra com força, ancestralidade e representatividade

Imagem - FOTOS: Afro Fashion Day 2025 revela os 12 novos rostos da passarela mais negra do Brasil

FOTOS: Afro Fashion Day 2025 revela os 12 novos rostos da passarela mais negra do Brasil

Principal erro

O erro mais comum que pessoas pretas cometem ao adotar um tratamento ou uma nova rotina de cuidado com a pele é utilizar produtos pensados para a pele branca. Mas a culpa não é individual, já que produtos para pele negra são raros no mercado.

Além disso, boa parte dos dermatologistas não possuem formação e conhecimento para entender as nuances de cada tonalidade de pele e recomendar o tratamento certo para pessoas negras.

É o que afirma Cauê Cedar, chefe do Ambulatório de Pele Negra do Hospital Universitário Pedro Ernesto.

“Os materiais que educam os médicos são majoritariamente feitos com pessoas de pele clara. Então, muitos médicos não têm um treinamento específico para identificar como as condições podem se apresentar na pele negra”.

A pele negra possui maior tendência a fazer manchas e criar queloides, afirma o profissional. Além disso, cabelos cacheados e crespos também precisam de um cuidado especial, que muitas vezes não são ensinados nas faculdades.

Avanços

Em 2025, pela primeira vez, o Congresso da Sociedade Brasileira de Dermatologia realizou uma atividade voltada exclusivamente para a pele negra. Além disso, o Sociedade Brasileira de Dermatologia criou um departamento de Pele Étnica em sua regional no Rio de Janeiro.

Regina Schechtman, presidente da regional, conta que “estava mais do que na hora”. “A dermatoscopia, por exemplo, que é o exame mais básico que a gente faz, é totalmente diferente em cada tom de pele, e os médicos precisam saber interpretar”, conta a profissional.

O mercado de produtos dermatológicos também se adapta. Protetores solares, por exemplo, eram sempre pensados para a pele branca. Em tonalidades mais escuras, causam um aspecto acinzentado desagradável, o que reduzia a adesão diária pela população preta e parda.

Isso tornava a população mais vulnerável a problemas causados pela exposição a raios ultravioleta, mas marcas começaram a voltar sua atenção para o desenvolvimento de produtos específicos para a pele negra.

O racismo deve ser combatido em todas as instâncias da vida diária, inclusive dentro da medicina dermatológica. A população brasileira é majoritariamente preta, e já passou da hora de abandonar a dermatologia só para brancos.

Tags:

Pele Dermatologia Pele Negra

Mais recentes

Imagem - Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto

Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto
Imagem - ‘Digissexual’: Influenciadora relata ter namorado com ChatGPT

‘Digissexual’: Influenciadora relata ter namorado com ChatGPT
Imagem - Vacina contra herpes-zóster reduz risco de demência, revela pesquisa

Vacina contra herpes-zóster reduz risco de demência, revela pesquisa

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada