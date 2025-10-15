MODA

FOTOS: Afro Fashion Day 2025 revela os 12 novos rostos da passarela mais negra do Brasil

Foram escolhidos modelos entre 39 finalistas na seletiva realizada no Espaço Cultural da Barroquinha, em Salvador



M Estúdio Correio

Marília Gabriela Cruz

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 11:48

Modelos vencedores com Felupz, o mestre de cerimônias do evento Crédito: Florian Boccia

Nesta terça-feira (14), o Espaço Cultural da Barroquinha foi o cenário da seletiva final de parte dos modelos que desfilarão na passarela do Afro Fashion Day, no dia 1º de novembro. Foram escolhidos 12 participantes entre 39, todos não agenciados. A etapa marcou a conclusão de um processo que começou com duas seletivas de bairro realizadas no Aeroporto Internacional de Salvador e na Casa Vale do Dendê, no Pelourinho. Ao todo, mais de 300 pessoas participaram dessas etapas iniciais, que resultaram nos 39 nomes que desfilaram nesta terça em busca de uma vaga na passarela mais negra do Brasil.

Os vencedores foram: Alana Estrela, Ávine Pereira, Awalla Brasil, Daniel Morais, Dricca Bispo, Felipe Vicente da Cruz, Lux Oliveira, Marcele Carvalho, Marcelo Cardoso, Orlando Henrique dos Reis, Samanta Kely Cardoso e Taila Santos. Eles integrarão o time de cerca de 75 pessoas que subirão na passarela do evento, que realizado há 11 anos pelo Jornal Correio.

O evento teve como mestre de cerimônias o multiartista Felupz, que integra o time de modelos do Afro Fashion Day e foi responsável por apresentar a seletiva. O júri foi formado por Dino Neto – Maquiador responsável pelo time de beleza do Afro Fashion Day; Fagner Bispo – Estilista e curador de moda do Afro Fashion Day; Fernando Guerreiro – Presidente da Fundação Gregório de Matos; Filipe Dias – Estilista e produtor de moda; Gabriela Cruz – Jornalista, editora de Projetos do jornal Correio; Linda Bezerra – Editora-chefe do jornal Correio; Luciana Gomes – Gerente Comercial e Marketing do jornal Correio; Meneson Conceição – Fotógrafo soteropolitano com trabalhos focados em identidade, corpo e território; Roma Aragão – Maquiador responsável pelo time de beleza do Afro Fashion Day junto com Dino Neto; Wladia Góes – Comunicadora e influenciadora baiana, referência em moda, beleza e autoestima 40+.

Seletivas de modelos profissionais será na quinta

Na quinta-feira (16), será a vez dos modelos agenciados mostrarem talento na passarela. A seletiva exclusiva está marcada para a partir das 13h, no 4º piso do Shopping Barra, ao lado da loja Carmen Steffens, também na capital baiana. O momento reunirá profissionais que já atuam no mercado da moda e também buscam uma vaga no time do Afro Fashion Day 2025.