AFD 2025

Afro Fashion Day 2025: seletiva define modelos que desfilarão na passarela mais negra do Brasil

Etapa final da seleção aconteceu nesta terça (14), no Espaço Cultural da Barroquinha

Maria Raquel Brito

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 23:30

Foram 12 selecionados Crédito: Florian Boccia

No século XX, Mário Gusmão foi o maior ator negro da Bahia e usou sua carreira para engajar em movimentos de conscientização. Nesta terça-feira (14), muitas décadas depois, a celebração da excelência negra tomou conta da sala que leva o seu nome no Espaço Cultural da Barroquinha. Foi a seletiva final dos modelos que desfilarão na passarela do Afro Fashion Day no dia 1º de novembro, no Terreiro de Jesus.

A noite foi marcada por torcida e emoção. Amigos e familiares vibraram a cada passo e celebraram os doze selecionados. “A gente grita e torce mesmo. Eu acho muito importante dar esse apoio, porque a pessoa se sente mais segura e sabe que não está sozinha”, disse Kethlen Gold, modelo de 16 anos que foi acompanhada de quase 20 amigos prestigiar os colegas de profissão.

A seleção aconteceu após duas seletivas de bairro para modelos não agenciados, que aconteceram no Aeroporto Internacional de Salvador e na Casa Vale do Dendê, no Pelourinho. Ao todo, mais de 300 pessoas participaram das etapas anteriores, que resultaram nos 40 nomes que desfilaram nesta terça por uma vaga na passarela mais negra do Brasil.

Seletiva AFD 2025 1 de 10

Ensaio de poses, treinos de descida e subida dos degraus, últimos ajustes na maquiagem. Nos bastidores, o clima era de ansiedade, mas sem rivalidade: todos se ajudavam nos retoques finais. Do lado de fora, os jurados faziam um balanço do que seria decisivo na hora da escolha.

“Diferente da seletiva de modelos agenciados, muitos modelos da seletiva de bairro não tiveram contato com uma passarela ou trabalhos mais profissionais. Então, eu gosto de avaliar a segurança que a pessoa passa. É uma tarefa bem difícil, chegamos a quase 300 candidatos e hoje temos 40 aqui. E todas essas pessoas me impressionaram pela segurança e pela força de vontade. Eu consegui identificar isso apenas no olhar”, avaliou o estilista Filipe Dias.

Pouco tempo depois, com trilha sonora garantida pelo artista Telefunksoul, um a um, os candidatos ganharam a passarela. Depois, foram chamados em dois grupos de 20, divididos entre os candidatos do Aeroporto e os do Pelourinho, para serem avaliados de perto pelos jurados.

Ao fim do desfile, cada integrante do júri, composto por dez pessoas entre convidados e membros da equipe do AFD, revelou seus modelos favoritos, e os dez nomes foram anunciados.

Momentos depois, porém, uma notícia deu esperança àqueles que não haviam sido chamados: duas vagas extra, que seriam decididas pelo público. Com torcidas efervescentes, se juntaram aos outros dez os modelos Marcelo Fonseca e Ávine Pereira.

Assim, sobem na passarela mais negra do mundo Alana Estrela, Awalla Brasil, Dricca Bispo, Felipe Vicente da Cruz, Lux Oliveira, Marcele Carvalho, Orlando Henrique dos Reis, Samanta Kely Cardoso, Taila Santos, Daniel Morais, Marcelo Fonseca e Ávine Pereira.

Seleção final

“O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã”, dizia a placa que os pais de Ávine Pereira exibiam durante o desfile. Quando o filho foi anunciado entre os modelos selecionados, os dois não conseguiram conter a emoção.

As lágrimas de alegria apareceram em muitos outros rostos ao longo do anúncio. Alana Estrela que o diga. Primeira a ser chamada, a modelo de 16 anos mal acreditou quando ouviu o próprio nome. “Todo mundo ao meu redor sabe que participar do Afro era meu sonho de menina. É surreal estar aqui”, contou.

O momento também foi de orgulho para Marcelo Fonseca. Hoje com 20 anos, ele tenta o AFD desde que tinha 14, em 2019. “Este ano eu não ia participar da seletiva, mas tive o incentivo de muitas pessoas e isso me deu vontade de dar o pontapé mais uma vez. Eu queria dizer a todo mundo para nunca desistir dos seus sonhos, que uma hora vai acontecer.”

Na quinta-feira (16), será a vez dos modelos agenciados mostrarem talento na passarela. A seletiva exclusiva está marcada para a partir das 13h, no 4º piso do Shopping Barra, ao lado da loja Carmen Steffens, também na capital baiana. O momento reunirá profissionais que já atuam no mercado da moda e também buscam uma vaga no time do Afro Fashion Day 2025.