Trabalhadores que cuidam das ruas de Salvador brilham em seletiva do Afro Fashion Day 2025

Colaboradores da Sotero Ambiental participaram de workshop e desfilaram em busca de uma das vagas para o desfile, realizado pelo jornal CORREIO

G Gabriela Araújo

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 19:03

Colaboradores da Sotero Ambiental trocaram o uniforme pelo brilho da passarela e mostraram talento na seletiva exclusiva do Afro Fashion Day 2025 Crédito: Florian Boccia

O Afro Fashion Day 2025, evento de moda realizado pelo jornal CORREIO, desembarcou, nesta quinta-feira (25), na Sotero Ambiental, no bairro do Iapi, em Salvador, para uma seletiva com colaboradores da empresa. Nesse ano, a companhia é uma das apoiadoras do maior desfile de moda negra do Brasil.

A ação abriu espaço para que profissionais que, no dia a dia, ajudam a manter a cidade mais limpa, bonita e organizada pudessem mostrar também todo o potencial na passarela. Prestes a celebrar 11 anos de existência, o Afro Fashion Day consolidou-se como vitrine da moda negra, lançando modelos e valorizando a cultura afro-brasileira.

Na ocasião, os colaboradores da Sotero Ambiental aprenderam sobre o universo da moda, com um workshop realizado por Pepê Santos, diretor da agência de modelos One Models, e participaram de uma seleção exclusiva para compor o casting do evento, que será realizado em novembro, na capital baiana.

"Trazer protagonismo para pessoas que são sempre inviabilizadas durante o dia é maravilhoso", afirmou o agente de limpeza Dinailton Dias, de 29 anos.

Para Raquel Alves, 20, que atua como jovem aprendiz na empresa, a seletiva foi a realização de um sonho.

"Eu nunca tinha desfilado antes, sempre quis ser modelo. Então, pra mim, foi um incentivo a mais", revelou.

De acordo com a Sotero Ambiental, a decisão de apoiar o Afro Fashion Day 2025 tem como objetivo democratizar o acesso à moda e ampliar a representatividade, levando para o desfile pessoas que refletem a diversidade e a força do trabalho realizado nas ruas de Salvador.

"Nós estamos, diariamente, nas ruas, cuidando de Salvador, dos soteropolitanos, e um momento como esse, onde a gente traz a beleza da cultura afro e dos nossos trabalhadores é fundamental para valorizar essa classe que está cuidando de cada um de nós", destacou Carlos Viana Neto, diretor-executivo da Sotero Ambiental.