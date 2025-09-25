Acesse sua conta
Mistério sobre morte de jovem em motel continua após laudo inconclusivo

Corpo apresentava sangramento na boca e foi encontrado com um travesseiro sobre a cabeça

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 13:42

Rayza Emanuelle Oliveira Souza
Rayza Emanuelle Oliveira Souza Crédito: Reprodução

A família de Rayza Emanuelle Oliveira Souza, de 26 anos, ainda busca respostas para a morte da jovem, encontrada sem vida em um quarto de motel na Via Chico Mendes, em Rio Branco, no Acre, na noite do dia 18 de setembro. O corpo apresentava sangramento na boca e foi encontrado com um travesseiro sobre a cabeça.

O Instituto Médico Legal emitiu uma certidão apontando a causa do óbito como inconclusiva, o que reforçou a desconfiança dos familiares de que Rayza possa ter sido assassinada. “Explicaram que são 15 dias para a gente ter o laudo e aí encaminham o caso para a delegacia de homicídio, caso tenha alguma confirmação. Depois disso, a polícia não nos procurou mais e nem passou nenhuma informação. O pai dela foi lá tentar conversar com o delegado”, contou uma tia, que pediu para não ser identificada, ao portal G1.

Jovem foi encontrada morta em motel

Rayza Emanuelle Oliveira Souza por Reprodução
Rayza Emanuelle Oliveira Souza por Reproduçaõ
Rayza Emanuelle Oliveira Souza por Reprodução
Rayza foi achada morta em motel por Reprodução
1 de 4
Rayza Emanuelle Oliveira Souza por Reprodução

A Polícia Civil diz que aguarda o laudo definitivo e que, inicialmente, não foram constatados sinais de violência no corpo.

Saúde mental e perda da guarda dos filhos

Rayza era mãe de duas crianças, de 3 e 9 anos, que estavam sob os cuidados da avó materna. Segundo familiares, a guarda foi transferida após episódios de surtos decorrentes do transtorno bipolar, diagnosticado ainda na infância. Durante crises, a jovem chegava a abandonar os filhos e se envolver em confusões em espaços públicos.

Um desses episódios aconteceu dentro do Tribunal de Justiça, quando Rayza, em surto, tirou a roupa na frente de todos. Na ocasião, os filhos foram encaminhados ao Conselho Tutelar. “Quando estava em surto, ela abandonava e deixava as crianças sozinhas. Por isso, a mãe dela ficou com a guarda, pela segurança deles”, disse a tia.

A família relata que a jovem sempre esteve em acompanhamento médico, utilizava diferentes medicamentos e enfrentava dificuldades para manter estabilidade. Ainda assim, não acreditam que a morte esteja relacionada ao uso de drogas. “Nunca vi e familiar nenhum viu [ela usar drogas]. Esse problema dela era bem grave e a gente vinha lutando há vários anos com ela”, completou a parente.

Suspeitas e boatos

No dia em que morreu, Rayza disse aos familiares que iria a um curso de cuidador de idoso e que voltaria de aplicativo. Testemunhas teriam relatado que ela foi vista em uma parada de ônibus e entrou no motel depois de um homem que já havia chegado. A família acredita que ela tenha sido atraída para um encontro. “A gente notou o pescoço dela muito inchado. Ela acabou sendo enforcada e não teve defesa”, afirmou a tia.

Após a morte, surgiram rumores de que Rayza trabalhava como garota de programa, o que foi negado pelos parentes. “Falaram que ela era prostituta, que estava se prostituindo para ganhar dinheiro pros filhos. É mentira. Se ela estava fazendo isso, era porque queria e não porque precisava. O pai dela dava uma pensão pra ela, as tias, a avó sempre mandavam dinheiro e também vimos os PIXs que o namorado mandava para ajudar”, explicou.

A jovem morava sozinha no bairro Estação Experimental. Era formada como técnica de enfermagem e havia iniciado o curso de Direito, mas nunca conseguiu estabilidade profissional. A família acredita que o histórico de crises atrapalhou sua inserção no mercado.

Apesar das dificuldades, os parentes destacam que Rayza buscava manter os estudos e sonhava com uma vida melhor. “Estava feliz fazendo Direito. A gente sabia que iria terminar porque quando ela começava, terminava”, contou a tia.

