ATAQUE

Câmera de segurança flagra chegada de atiradores em escola no Ceará; veja

Ação deixou dois adolescentes mortos e outros três feridos, nesta quinta-feira (25)

Monique Lobo

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 16:10

Suspeitos de ataque a escola no Ceará Crédito: Reprodução

Câmeras de segurança flagraram o momento em que dois homens chegaram de moto até a Escola Estadual Luiz Feliz, em Sobral, no Ceará, nesta quinta-feira (25), e atiraram contra as pessoas que estavam na instituição de ensino.

Nas imagens, é possível ver os suspeitos chegando de moto e estacionando na Rua Coronel José Silvestre, que fica ao lado da Rua Brasil Oiticica, onde a escola está localizada. Eles descem da moto e vão em direção ao estacionando na instituição. O barulho de disparos também foi registrado na gravação.

Veja o momento em que os atiradores chegaram à escola 1 de 12

Em seguida, os dois homens voltam correndo. Os suspeitos, então, sobem na moto e fogem pela Avenida Ildefonso de Holanda Cavalcante.

O ataque deixou dois adolescentes mortos e outros três feridos. Segundo testemunhas, o crime aconteceu no intervalo, quando havia vários estudantes no pátio do colégio.

Os alunos foram liberados das atividades, mas têm receio de voltar ao local. “Não dá nem mais ânimo, assim, de vir, porque a gente vai estar correndo risco, né?”, disse um estudante em entrevista ao G1.