Câmera de segurança flagra chegada de atiradores em escola no Ceará; veja

Ação deixou dois adolescentes mortos e outros três feridos, nesta quinta-feira (25)

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 16:10

Suspeitos de ataque a escola no Ceará
Suspeitos de ataque a escola no Ceará Crédito: Reprodução

Câmeras de segurança flagraram o momento em que dois homens chegaram de moto até a Escola Estadual Luiz Feliz, em Sobral, no Ceará, nesta quinta-feira (25), e atiraram contra as pessoas que estavam na instituição de ensino.

Nas imagens, é possível ver os suspeitos chegando de moto e estacionando na Rua Coronel José Silvestre, que fica ao lado da Rua Brasil Oiticica, onde a escola está localizada. Eles descem da moto e vão em direção ao estacionando na instituição. O barulho de disparos também foi registrado na gravação.

Veja o momento em que os atiradores chegaram à escola

Suspeitos foram flagrados por câmera de segurança por Reprodução
Os dois homens param a moto em rua ao lado da escola por Reprodução
Um deles desce primeiro por Reprodução
Em seguida o outro suspeito também desce da moto por Reprodução
Os dois seguem até a rua da escola por Reprodução
Eles viram a esquina que dá acesso ao estacionamento da instituição de ensino por Reprodução
Eles não são vistos por alguns segundos e o barulho de tiros é registrado por Reprodução
Os dois homens retornam correndo por Reprodução
Eles sobem na moto que estava estacionada por Reprodução
Os dois fogem do local por Reprodução
Eles fogem por uma avenida por Reprodução
O ataque deixou dois adolescentes mortos e outros três feridos por Reprodução
1 de 12
Suspeitos foram flagrados por câmera de segurança por Reprodução

Em seguida, os dois homens voltam correndo. Os suspeitos, então, sobem na moto e fogem pela Avenida Ildefonso de Holanda Cavalcante.

O ataque deixou dois adolescentes mortos e outros três feridos. Segundo testemunhas, o crime aconteceu no intervalo, quando havia vários estudantes no pátio do colégio.

Os alunos foram liberados das atividades, mas têm receio de voltar ao local. “Não dá nem mais ânimo, assim, de vir, porque a gente vai estar correndo risco, né?”, disse um estudante em entrevista ao G1.

“A gente vem, fica ali merendando e sempre fica conversando [no intervalo]. E hoje, eu não vim, não sei se foi livramento, coincidência, não sei. Mas a gente sempre fica ali. E hoje, falaram que passaram atirando. E quando eu acordei, já foi com a notícia”, desabafou.

