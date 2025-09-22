Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem é executado a tiros em frente a lanchonete no interior da Bahia; veja imagens

Caso foi registrado na manhã de domingo (21), na cidade de Adustina

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 10:08

Denison Vieira Almeida foi morto a tiros Crédito: Reprodução

Um crime grave assustou a cidade de Adustina, que tem pouco mais de 14 mil habitantes, na manhã de domingo (21). Isso porque um homem identificado como Denison Vieira Almeida, 34 anos, foi surpreendido e executado a tiros em frente a uma lanchonete da cidade, morrendo no local sem receber atendimento.

A execução foi registrada por câmeras de segurança da área que mostram Denison sentado com um outro homem na lanchonete poucos momentos antes da sua morte. Na sequência, é possível ver ele saindo do local e indo em uma direção a uma caminhonete branca, de onde tiros são disparados contra ele.

Veja imagens da execução em Adustina

Imagens de câmeras mostram sequência da execução de homem por Reprodução
Imagens de câmeras mostram sequência da execução de homem por Reprodução
Imagens de câmeras mostram sequência da execução de homem por Reprodução
Imagens de câmeras mostram sequência da execução de homem por Reprodução
Imagens de câmeras mostram sequência da execução de homem por Reprodução
1 de 5
Imagens de câmeras mostram sequência da execução de homem por Reprodução

Ainda nas imagens, é possível ver que, mesmo baleado, Denison revida atirando para dentro do carro, mas acaba caindo no local. O caso foi registrado por volta das 7h e o suspeito de ter atirado contra vítima foi localizado ainda na manhã de domingo. Ele estava baleado e foi transferido em estado grave para o hospital.

Até o momento, não se sabe qual foi a motivação do crime. As duas armas usadas no crime [do suspeito e de Denison] foram apreendidas e a polícia investiga o caso.

Leia mais

Imagem - Motorista tenta fugir de blitz e bate em barracas de ambulantes em avenida de Salvador

Motorista tenta fugir de blitz e bate em barracas de ambulantes em avenida de Salvador

Imagem - BBB do tráfico: câmera que vigiava rua para facção é apreendida dentro de bloco em Salvador

BBB do tráfico: câmera que vigiava rua para facção é apreendida dentro de bloco em Salvador

Imagem - Caderno com movimentação finaceira de facção é encontrado em esconderijo de 22 fuzis na RMS

Caderno com movimentação finaceira de facção é encontrado em esconderijo de 22 fuzis na RMS

Tags:

Crime Morte

Mais recentes

Imagem - Bahia está na lista dos estados mais perigosos para dirigir: veja ranking completo

Bahia está na lista dos estados mais perigosos para dirigir: veja ranking completo
Imagem - Idosa de 71 anos morre após ser mantida em cárcere privado na Bahia; companheiro é suspeito

Idosa de 71 anos morre após ser mantida em cárcere privado na Bahia; companheiro é suspeito
Imagem - ACM Neto lidera intenções de voto para governo da Bahia, aponta pesquisa

ACM Neto lidera intenções de voto para governo da Bahia, aponta pesquisa

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda anuncia ciclo de força, despedida e coragem para 3 signos nesta segunda, 22 de setembro
01

Anjo da Guarda anuncia ciclo de força, despedida e coragem para 3 signos nesta segunda, 22 de setembro

Imagem - Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados
02

Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados

Imagem - Esposa de serial killer baiano diz que ele falava sobre 'carregar peso de almas' e 'arrastar corpos'
03

Esposa de serial killer baiano diz que ele falava sobre 'carregar peso de almas' e 'arrastar corpos'

Imagem - Concursos públicos têm mais de 500 vagas com salários de até R$ 37,7 mil
04

Concursos públicos têm mais de 500 vagas com salários de até R$ 37,7 mil