CRIME

Homem é executado a tiros em frente a lanchonete no interior da Bahia; veja imagens

Caso foi registrado na manhã de domingo (21), na cidade de Adustina

Wendel de Novais

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 10:08

Denison Vieira Almeida foi morto a tiros Crédito: Reprodução

Um crime grave assustou a cidade de Adustina, que tem pouco mais de 14 mil habitantes, na manhã de domingo (21). Isso porque um homem identificado como Denison Vieira Almeida, 34 anos, foi surpreendido e executado a tiros em frente a uma lanchonete da cidade, morrendo no local sem receber atendimento.

A execução foi registrada por câmeras de segurança da área que mostram Denison sentado com um outro homem na lanchonete poucos momentos antes da sua morte. Na sequência, é possível ver ele saindo do local e indo em uma direção a uma caminhonete branca, de onde tiros são disparados contra ele.

Veja imagens da execução em Adustina 1 de 5

Ainda nas imagens, é possível ver que, mesmo baleado, Denison revida atirando para dentro do carro, mas acaba caindo no local. O caso foi registrado por volta das 7h e o suspeito de ter atirado contra vítima foi localizado ainda na manhã de domingo. Ele estava baleado e foi transferido em estado grave para o hospital.