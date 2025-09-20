Acesse sua conta
Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados

Inicialmente, três estados serão contemplados

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 09:00

Supermercado é sucesso na Rússia
Supermercado é sucesso na Rússia Crédito: Divulgação

O grupo russo Svetofor, conhecido mundialmente por seu modelo de vendas com preços reduzidos, anunciou a entrada no mercado brasileiro com a bandeira Vantajoso. A rede pretende abrir 50 unidades no país, começando pelos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A primeira loja será inaugurada em Campinas, no interior paulista, mas ainda sem data definida.

Mercado

Segundo a diretora regional Karina Storozhenko, o objetivo é competir diretamente com o atacarejo brasileiro oferecendo preços promocionais permanentes. “Nossa ideia é oferecer no ponto de venda preços promocionais permanentes, diferentemente das lojas tradicionais com a política de preços high-low. Apesar da semelhança com o modelo atacarejo, nossas lojas terão uma área de vendas menor do que unidades comparáveis como Assaí ou Tenda”, disse em entrevista ao site Giro News.

O Vantajoso aposta em margens de lucro fixas e baixas, alta rotatividade de produtos e fornecimento direto dos fabricantes para reduzir custos logísticos e garantir preços mais acessíveis. A expectativa é inaugurar nove lojas ainda em 2025 e completar as 50 unidades no prazo de três anos.

Com mais de 4 mil lojas abertas entre Europa e Ásia, a Svetofor traz para o Brasil seu formato já testado no exterior: áreas de venda de cerca de 1.000 m², produtos expostos diretamente no salão, sem estoque interno, e 80% do mix formado por alimentos. A estrutura também contará com câmaras frias e refrigeração para atender itens resfriados e congelados.

