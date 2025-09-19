3 signos terão revelações do tarot que vão transformar suas vidas; veja previsões

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
19 de setembro de 2025
O tarot revela padrões ocultos do inconsciente que podem impactar diretamente decisões, relacionamentos e rotina. Escorpião, Gêmeos e Capricórnio serão os signos mais influenciados neste período, vivenciando mudanças profundas e duradouras.
Escorpião enfrenta libertação emocional ao lidar com verdades internas. Padrões antigos emergem, relações marcadas por segredos ou ressentimentos pedem ajustes, e forças internas adormecidas se manifestam, permitindo um recomeço com clareza e propósito renovado.
Gêmeos é chamado à ação prática para transformar desafios em oportunidades. Comunicação clara, abertura a novas ideias e adaptabilidade em ambientes incertos ajudam o signo a colher frutos inesperados e a crescer diante de tensões acumuladas.
Capricórnio verá o reconhecimento de seu esforço refletido em resultados concretos. Projetos de longo prazo começam a render frutos tangíveis, visibilidade no trabalho aumenta e a sensação de segurança emocional cresce, reforçando que a disciplina e perseverança valem a pena.
Para integrar essas revelações, é essencial agir com consciência: reservar momentos de reflexão, ouvir a intuição e desapegar-se do que não corresponde mais à própria verdade.
O tarot serve como espelho, mostrando pontos fortes, desafios e oportunidades. Embora as mensagens possam ressoar com qualquer pessoa, Escorpião, Gêmeos e Capricórnio sentirão o impacto de forma mais intensa, abrindo caminho para transformação e crescimento real.