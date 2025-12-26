ASTROLOGIA

Vai esperar cair do céu? Universo exige que 4 signos façam escolhas conscientes ainda hoje (26 de dezembro)

A pressa pode ser aliada ou armadilha, dependendo de como você responde ao céu

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 20:20

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

Nesta sexta-feira, 26 de dezembro, o céu acelera, mas não garante suavidade. A Lua em Áries impulsiona ações rápidas, decisões repentinas e reações emocionais intensas. É um dia poderoso, desde que você não confunda coragem com impulsividade.

Situações mal resolvidas tendem a vir à tona, especialmente nas relações. O céu pede posicionamento claro, sem rodeios. Dizer “não” pode ser libertador, mas dito no tom errado vira conflito.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Para aproveitar bem essa energia, o ideal é canalizá-la para atividades físicas, organização prática ou decisões que já estavam maduras internamente. Evite confrontos desnecessários e discussões por ego.