Vai esperar cair do céu? Universo exige que 4 signos façam escolhas conscientes ainda hoje (26 de dezembro)

A pressa pode ser aliada ou armadilha, dependendo de como você responde ao céu

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 20:20

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia
Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

Nesta sexta-feira, 26 de dezembro, o céu acelera, mas não garante suavidade. A Lua em Áries impulsiona ações rápidas, decisões repentinas e reações emocionais intensas. É um dia poderoso, desde que você não confunda coragem com impulsividade.

Situações mal resolvidas tendem a vir à tona, especialmente nas relações. O céu pede posicionamento claro, sem rodeios. Dizer “não” pode ser libertador, mas dito no tom errado vira conflito.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Para aproveitar bem essa energia, o ideal é canalizá-la para atividades físicas, organização prática ou decisões que já estavam maduras internamente. Evite confrontos desnecessários e discussões por ego.

O recado do Universo é simples e firme: agir é necessário, mas agir com consciência é essencial. Quem entende isso transforma pressão em poder.

