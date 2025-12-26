ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (26) trazem combinações poderosas

Depois do Natal, o céu pede descanso emocional e pode surpreender quem respeitar esse ritmo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 06:00

Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

A sexta-feira, 26 de dezembro, chega com um convite claro do céu: diminuir o ritmo e ouvir mais o que se passa por dentro. Com a Lua em Peixes, o dia favorece sensibilidade, intuição e momentos de recolhimento, exatamente o oposto da pressa típica do fim de ano.

É um ótimo momento para processar emoções acumuladas, refletir sobre escolhas recentes e evitar decisões tomadas no impulso. Quem consegue respeitar esse clima mais introspectivo pode perceber sinais sutis, inclusive na sorte.

Para quem gosta de testar a intuição na loteria, os números do dia dialogam diretamente com esse estado mais sensível. Áries encontra respostas ao silenciar a mente, enquanto Peixes ganha destaque com a Lua favorecendo seu carisma natural. Já Capricórnio se beneficia de conversas bem colocadas, e Aquário precisa redobrar a atenção com gastos desnecessários.

Veja a previsão completa do dia para o seu signo:

Áries (21/03 a 20/04): 10, 22, 41

Touro (21/04 a 20/05): 5, 18, 34

Gêmeos (21/05 a 20/06): 11, 27, 50

Câncer (21/06 a 22/07): 7, 21, 33



Leão (22/07 a 22/08): 13, 29, 44

Virgem (23/08 a 22/09): 2, 16, 31

Libra (23/09 a 22/10): 4, 20, 45

Escorpião (23/10 a 21/11): 8, 25, 39

Sagitário (22/11 a 21/12): 3, 17, 52

Capricórnio (22/12 a 20/01): 6, 23, 48

Aquário (20/01 a 18/02): 10, 30, 55