Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (26) trazem combinações poderosas

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 06:00
A sexta-feira, 26 de dezembro, chega com um convite claro do céu: diminuir o ritmo e ouvir mais o que se passa por dentro. Com a Lua em Peixes, o dia favorece sensibilidade, intuição e momentos de recolhimento, exatamente o oposto da pressa típica do fim de ano.
É um ótimo momento para processar emoções acumuladas, refletir sobre escolhas recentes e evitar decisões tomadas no impulso. Quem consegue respeitar esse clima mais introspectivo pode perceber sinais sutis, inclusive na sorte.
Para quem gosta de testar a intuição na loteria, os números do dia dialogam diretamente com esse estado mais sensível. Áries encontra respostas ao silenciar a mente, enquanto Peixes ganha destaque com a Lua favorecendo seu carisma natural. Já Capricórnio se beneficia de conversas bem colocadas, e Aquário precisa redobrar a atenção com gastos desnecessários.
