Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (26) trazem combinações poderosas

Depois do Natal, o céu pede descanso emocional e pode surpreender quem respeitar esse ritmo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 06:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

A sexta-feira, 26 de dezembro, chega com um convite claro do céu: diminuir o ritmo e ouvir mais o que se passa por dentro. Com a Lua em Peixes, o dia favorece sensibilidade, intuição e momentos de recolhimento, exatamente o oposto da pressa típica do fim de ano.

É um ótimo momento para processar emoções acumuladas, refletir sobre escolhas recentes e evitar decisões tomadas no impulso. Quem consegue respeitar esse clima mais introspectivo pode perceber sinais sutis, inclusive na sorte.

Para quem gosta de testar a intuição na loteria, os números do dia dialogam diretamente com esse estado mais sensível. Áries encontra respostas ao silenciar a mente, enquanto Peixes ganha destaque com a Lua favorecendo seu carisma natural. Já Capricórnio se beneficia de conversas bem colocadas, e Aquário precisa redobrar a atenção com gastos desnecessários.

Veja a previsão completa do dia para o seu signo:

  • Áries (21/03 a 20/04): 10, 22, 41

  • Touro (21/04 a 20/05): 5, 18, 34

  • Gêmeos (21/05 a 20/06): 11, 27, 50

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Câncer (21/06 a 22/07): 7, 21, 33

  • Leão (22/07 a 22/08): 13, 29, 44

  • Virgem (23/08 a 22/09): 2, 16, 31

  • Libra (23/09 a 22/10): 4, 20, 45

  • Escorpião (23/10 a 21/11): 8, 25, 39

  • Sagitário (22/11 a 21/12): 3, 17, 52

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

  • Capricórnio (22/12 a 20/01): 6, 23, 48

  • Aquário (20/01 a 18/02): 10, 30, 55

  • Peixes (20/02 a 20/03): 1, 15, 42

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte

