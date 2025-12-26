Carta O Imperador impõe ordem e foco aos signos nesta sexta (26 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 06:30
A carta O Imperador rege a energia desta sexta-feira e traz um chamado claro à organização e à firmeza. O tarot indica um momento favorável para assumir responsabilidades, estabelecer limites e tomar decisões racionais, especialmente em assuntos que exigem maturidade e visão de longo prazo.
O dia pede postura prática e planejamento. Pendências financeiras, profissionais e estruturais ganham destaque e podem ser resolvidas com mais objetividade. A leitura mostra que criar bases sólidas agora ajuda a entrar no novo ano com mais segurança e controle sobre os próprios caminhos.
Tarot
Entre os signos, a influência se manifesta de forma direta. Áries lidera com iniciativa. Touro consolida bases importantes. Gêmeos organiza rotinas e compromissos. Câncer define limites necessários. Leão assume o comando de situações pendentes. Virgem planeja com estratégia. Libra busca estabilidade. Escorpião mantém controle emocional e prático. Sagitário assume deveres com mais seriedade. Capricórnio se fortalece em decisões-chave. Aquário redefine regras e prioridades. Peixes cria estrutura emocional para seguir em frente com mais confiança.