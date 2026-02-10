Acesse sua conta
BBB 26: Parcial da enquete aponta disputa acirrada entre Babu e Sarah

Sob clima tenso e formação de alianças na casa, os sisters estão com alta porcentagem de votos na enquete

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 16:16

Babu, Sarah e Sol disputam quarto Paredão
Babu, Sarah e Sol disputam quarto Paredão Crédito: Divulgação

A quarta eliminação do Big Brother Brasil 26 acontece nesta terça-feira (10), numa disputa pela permanência no jogo entre Babu Santana, Sarah Andrade e Sol Vega.

Sob o clima tenso na casa ‘mais vigiada do Brasil’, e bate-boca de internautas nas redes sociais, que têm comentado sobretudo a respeito da postura de Sarah no reality, a parcial da enquete realizada pelo jornal CORREIO aponta uma disputa acirrada entre Babu Santana e Sarah Andrade, ambos veteranos do reality na edição de 2021.

Quarto Paredão do BBB 26

Babu, Sarah e Sol disputam quarto Paredão por Divulgação
Babu venceu prova do Líder por Divulgação
Sol Vega é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Sarah Andrade é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
1 de 4
Babu, Sarah e Sol disputam quarto Paredão por Divulgação

A parcial da enquete aponta que Sarah está com 47,89% dos votos. Já Babu está com 46,64% dos votos. Sol Vega vem em seguida com apenas 5,48% dos votos.

A porcentagem reflete a divisão do público após os últimos acontecimentos do jogo. Estratégias recentes, alianças e embates diretos dentro da casa influenciaram o engajamento das torcidas, que se mobilizam nas redes sociais desde a formação do Paredão.

Nos últimos momentos, os comentários e campanhas online cresceram, com mutirões organizados para tentar virar o resultado. Usuários das redes sociais, avaliaram que a movimentação relevante antes do programa ao vivo pode ser decisiva para alterar o rumo da eliminação.

No entanto, o resultado final será conhecido apenas durante a edição ao vivo desta terça, já que enquetes não têm valor científico e servem apenas para medir tendências.

