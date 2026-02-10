Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Babu, Sarah ou Sol Vega? Relembre as eliminações dos veteranos que estão no Paredão do BBB 26

Participantes encaram o quarto Paredão da edição

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 06:58

Babu, Sarah e Sol disputam quarto Paredão
Babu, Sarah e Sol disputam quarto Paredão Crédito: Divulgação

A noite promete ser tensa na casa mais vigiada do Brasil. O quarto Paredão do BBB 26, formado neste domingo (8), colocou frente a frente três veteranos do reality, todos com passagens marcantes por edições anteriores. Babu Santana, Sarah Andrade e Sol Vega disputam a permanência no jogo, e um deles se despede do programa nesta terça-feira (10), pela segunda vez.

A berlinda foi definida com ingredientes clássicos do BBB: Babu Santana acabou indicado diretamente pelo Líder da semana, Jonas Sulzbach. Sol Vega foi a mais votada pela casa, somando 11 votos, enquanto Sarah Andrade caiu no Paredão após ser puxada no Contragolpe.

Mas, antes de descobrir quem será eliminado hoje, vale refrescar a memória: como foi a primeira saída de cada um deles do Big Brother Brasil?

Leia mais

Imagem - Pipoca mais seguida do BBB 26, Chaiany tem conta derrubada e equipe reage: 'Jogo sujo'

Pipoca mais seguida do BBB 26, Chaiany tem conta derrubada e equipe reage: 'Jogo sujo'

Imagem - A pergunta que fez participante perder prêmio máximo no 'Quem Quer Ser Um Milionário'; você saberia?

A pergunta que fez participante perder prêmio máximo no 'Quem Quer Ser Um Milionário'; você saberia?

Imagem - O Kanalha e Marina Sena juntos no Carnaval de Salvador 2026; saiba detalhes

O Kanalha e Marina Sena juntos no Carnaval de Salvador 2026; saiba detalhes

Babu Santana - BBB 20

Um dos participantes mais icônicos da história do programa, Babu Santana entrou para o BBB 20 como integrante do primeiro grupo Camarote e rapidamente se tornou sinônimo de resistência. O ator enfrentou 10 Paredões, um recorde absoluto na edição, e só deixou o jogo na reta final.

Babu foi eliminado no último Paredão da temporada, disputado contra Rafa Kalimann e Thelma Assis, que acabou consagrada campeã. Em um discurso emocionante, Tiago Leifert destacou a trajetória solitária e resiliente do brother, definindo-o como "um sobrevivente" e "um dos maiores da história do BBB".

O ator deixou a casa com 57,15% dos votos, visivelmente emocionado, e se despediu falando da saudade dos filhos, enquanto era acompanhado até a porta pelas colegas de confinamento.

Quarto Paredão do BBB 26

Babu, Sarah e Sol disputam quarto Paredão por Divulgação
Babu venceu prova do Líder por Divulgação
Sol Vega é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Sarah Andrade é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
1 de 4
Babu, Sarah e Sol disputam quarto Paredão por Divulgação

Sarah Andrade - BBB 21

A trajetória de Sarah Andrade no BBB 21 teve uma virada brusca. Após despontar como uma das favoritas, a brasiliense foi eliminada no nono Paredão da edição, enfrentando Rodolffo e Juliette, que viria a se tornar campeã.

A eliminação entrou para a história pelo impacto: foram cerca de 654 milhões de votos, um dos maiores números já registrados no reality. Sarah recebeu 76,76% da rejeição, em um momento marcado por reflexões sobre paranoia, excesso de confiança e leitura de jogo, temas abordados no discurso de Tiago Leifert naquela noite.

Ao sair, ela foi aplaudida pelos colegas, consolou Gil do Vigor, um de seus principais aliados, e citou versos da música Música Secreta, de Manu Gavassi.

Quarto Paredão do BBB 26 é formado apenas por Veteranos

Sarah Andrade, Babu Santana e Sol Vega foram eliminados nas suas primeiras edições do BBB por Reprodução/TV Globo
Babu Santana enfrentou 10 paredões no BBB 20 e bateu o recorde do reality; o Veterano foi eliminado no último Paredão da temporada por Reprodução/TV Globo
Veterana raiz, Sol Vega foi uma das protagonistas do BBB 4. À época frentista, ela conquistou o público com uma história de vida marcada por superação e chegou longe na disputa, terminando a edição em quarto lugar por Reprodução/TV Globo
A eliminação de Sarah Andrade entrou para a história pelo impacto: foram cerca de 654 milhões de votos, um dos maiores números já registrados no reality. Sarah recebeu 76,76% da rejeição por Divulgação
O ator deixou a casa com 57,15% dos votos, visivelmente emocionado, e se despediu falando da saudade dos filhos, enquanto era acompanhado até a porta pelas colegas de confinamento por Divulgação
Sol Vega Sol foi a 11ª eliminada da temporada, após enfrentar Juliana no Paredão e receber 79% dos votos por Reprodução
Babu, Sarah e Sol disputam quarto Paredão por Divulgação
Sarah Andrade, Gil do Vigor e Juliette Freire no BBB 21 por Reprodução/TV Globo
1 de 8
Sarah Andrade, Babu Santana e Sol Vega foram eliminados nas suas primeiras edições do BBB por Reprodução/TV Globo

Sol Vega - BBB 4

Veterana raiz, Sol Vega foi uma das protagonistas do BBB 4. À época frentista, ela conquistou o público com uma história de vida marcada por superação e chegou longe na disputa, terminando a edição em quarto lugar.

Sol foi a 11ª eliminada da temporada, após enfrentar Juliana no Paredão e receber 79% dos votos. Em um discurso memorável, Pedro Bial exaltou a força e a trajetória da participante, lembrando que o Brasil conhecia apenas uma parte de sua história.

A saída foi marcada por aplausos, abraços e uma recepção calorosa da família, reforçando a imagem de uma participante que deixou o jogo, mas ganhou reconhecimento fora dele.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Sincerão esquenta a casa e expõe rachas, acusações e trocas de farpas no BBB 26

Sarah questiona sexualidade de Mbappé no BBB 26 ao citar a relação do jogador com uma mulher trans: 'É gay ou bi?'

Parcial da enquete do BBB 26 esquenta e aponta disputa voto a voto entre Babu e Sarah

Equipe de Breno pede desculpas após comentário polêmico sobre Ana Paula no BBB 26: ‘Nada apaga o efeito causado’

BBB 26: Edilson Capetinha atende o Big Fone surpresa e coloca Milena como adversária: 'Mentirosa e insensata'

  • Disputa acirrada hoje

Com a Eliminação marcada para esta terça (10), o clima é de total indefinição. Segundo a parcial mais recente do CORREIO, a disputa está concentrada entre Babu Santana e Sarah Andrade, separados por apenas 0,72 ponto percentual.

Sarah aparece numericamente à frente, com 47,71%, enquanto Babu soma 46,81% dos votos. Sol Vega, por sua vez, surge distante, com 5,47%. Ao todo, a enquete já ultrapassa 43 mil votos.

Quem você acha que deve deixar o BBB 26? Vote aqui.

Leia mais

Imagem - Pipoca mais seguida do BBB 26, Chaiany tem conta derrubada e equipe reage: 'Jogo sujo'

Pipoca mais seguida do BBB 26, Chaiany tem conta derrubada e equipe reage: 'Jogo sujo'

Imagem - Thais Carla revela sustos após bariátrica e desafios do pós-operatório: 'Foi horrível'

Thais Carla revela sustos após bariátrica e desafios do pós-operatório: 'Foi horrível'

Imagem - Antes da fama: veja como eram os participantes do BBB 26 na infância

Antes da fama: veja como eram os participantes do BBB 26 na infância

Tags:

Bbb tv Globo Globo Sarah Andrade Reality Show Reality bbb 26 Ex-bbb big Brother Brasil Veteranos Babu Santana sol Vega

Mais recentes

Imagem - A partir de hoje (10 de fevereiro), o amor se torna mais gentil e encontra 5 signos de forma inesperada

A partir de hoje (10 de fevereiro), o amor se torna mais gentil e encontra 5 signos de forma inesperada
Imagem - Lembra dele? Astro do cinema nos anos 2000, ex-ator mirim morre aos 33 anos

Lembra dele? Astro do cinema nos anos 2000, ex-ator mirim morre aos 33 anos
Imagem - Gordão da XJ retira pedras na vesícula e choca com quantidade: 'Dava para construir uma casa'

Gordão da XJ retira pedras na vesícula e choca com quantidade: 'Dava para construir uma casa'

MAIS LIDAS

Imagem - Kid Bengala engravida influenciadora 46 anos mais jovem e manda recado: ‘Vou assumir’
01

Kid Bengala engravida influenciadora 46 anos mais jovem e manda recado: ‘Vou assumir’

Imagem - Jovem leva mais de 15 facadas após recusar pedido de namoro, fica com rosto recortado e está entubada
02

Jovem leva mais de 15 facadas após recusar pedido de namoro, fica com rosto recortado e está entubada

Imagem - Vem para o Carnaval de Salvador? Saiba que sinais 'de facções' podem te colocar em risco
03

Vem para o Carnaval de Salvador? Saiba que sinais 'de facções' podem te colocar em risco

Imagem - Estudante de 12 anos faz vestibular ‘por diversão’ e é aprovado em curso superior
04

Estudante de 12 anos faz vestibular ‘por diversão’ e é aprovado em curso superior