Babu, Sarah ou Sol Vega? Relembre as eliminações dos veteranos que estão no Paredão do BBB 26

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 06:58
A noite promete ser tensa na casa mais vigiada do Brasil. O quarto Paredão do BBB 26, formado neste domingo (8), colocou frente a frente três veteranos do reality, todos com passagens marcantes por edições anteriores. Babu Santana, Sarah Andrade e Sol Vega disputam a permanência no jogo, e um deles se despede do programa nesta terça-feira (10), pela segunda vez.
A berlinda foi definida com ingredientes clássicos do BBB: Babu Santana acabou indicado diretamente pelo Líder da semana, Jonas Sulzbach. Sol Vega foi a mais votada pela casa, somando 11 votos, enquanto Sarah Andrade caiu no Paredão após ser puxada no Contragolpe.
Mas, antes de descobrir quem será eliminado hoje, vale refrescar a memória: como foi a primeira saída de cada um deles do Big Brother Brasil?
Um dos participantes mais icônicos da história do programa, Babu Santana entrou para o BBB 20 como integrante do primeiro grupo Camarote e rapidamente se tornou sinônimo de resistência. O ator enfrentou 10 Paredões, um recorde absoluto na edição, e só deixou o jogo na reta final.
Babu foi eliminado no último Paredão da temporada, disputado contra Rafa Kalimann e Thelma Assis, que acabou consagrada campeã. Em um discurso emocionante, Tiago Leifert destacou a trajetória solitária e resiliente do brother, definindo-o como "um sobrevivente" e "um dos maiores da história do BBB".
O ator deixou a casa com 57,15% dos votos, visivelmente emocionado, e se despediu falando da saudade dos filhos, enquanto era acompanhado até a porta pelas colegas de confinamento.
Quarto Paredão do BBB 26
A trajetória de Sarah Andrade no BBB 21 teve uma virada brusca. Após despontar como uma das favoritas, a brasiliense foi eliminada no nono Paredão da edição, enfrentando Rodolffo e Juliette, que viria a se tornar campeã.
A eliminação entrou para a história pelo impacto: foram cerca de 654 milhões de votos, um dos maiores números já registrados no reality. Sarah recebeu 76,76% da rejeição, em um momento marcado por reflexões sobre paranoia, excesso de confiança e leitura de jogo, temas abordados no discurso de Tiago Leifert naquela noite.
Ao sair, ela foi aplaudida pelos colegas, consolou Gil do Vigor, um de seus principais aliados, e citou versos da música Música Secreta, de Manu Gavassi.
Veterana raiz, Sol Vega foi uma das protagonistas do BBB 4. À época frentista, ela conquistou o público com uma história de vida marcada por superação e chegou longe na disputa, terminando a edição em quarto lugar.
Sol foi a 11ª eliminada da temporada, após enfrentar Juliana no Paredão e receber 79% dos votos. Em um discurso memorável, Pedro Bial exaltou a força e a trajetória da participante, lembrando que o Brasil conhecia apenas uma parte de sua história.
A saída foi marcada por aplausos, abraços e uma recepção calorosa da família, reforçando a imagem de uma participante que deixou o jogo, mas ganhou reconhecimento fora dele.
Com a Eliminação marcada para esta terça (10), o clima é de total indefinição. Segundo a parcial mais recente do CORREIO, a disputa está concentrada entre Babu Santana e Sarah Andrade, separados por apenas 0,72 ponto percentual.
Sarah aparece numericamente à frente, com 47,71%, enquanto Babu soma 46,81% dos votos. Sol Vega, por sua vez, surge distante, com 5,47%. Ao todo, a enquete já ultrapassa 43 mil votos.