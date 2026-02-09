Acesse sua conta
BBB 26: Edilson Capetinha atende o Big Fone surpresa e coloca Milena como adversária: 'Mentirosa e insensata'

Dinâmica resultou em confusão no confinamento

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 12:56

Edilson Capetinha atendeu Big Fone e colocou Milena como 'adversária'
Edilson Capetinha atendeu Big Fone e colocou Milena como 'adversária' Crédito: Reprodução

O Big Fone pegou os participantes - e os fãs - do BBB 26 de surpresa na manhã desta segunda-feira (9). Edilson Capetinha correu para atender a ligação na cozinha e foi encarregado de distribuir placas de "aliado" e "adversário" para dois brothers. A dinâmica, que não foi previamente anunciada ao público pelo programa, terminou com bate-boca.

O ex-jogador baiano escolheu Alberto Cowboy para receber a plaquinha de "aliado", enquanto Milena foi eleita como sua rival. Foi quando começou a discussão na casa. “A arquibancada resolveu entrar no jogo”, ironizou Milena ao receber a placa. Ana Paula Renault também brincou com a situação. "Acha que eu ia dar para quem? Só tem você aqui", rebateu Edilson. "Você vai ser minha adversária o resto da vida", completou o ex-atleta.

Quando Milena questionou os motivos dele, Capetinha respondeu: "Você é mentirosa, insensata, pegou o jogo da Chai e ficou reclamando... É mal educada, não dá bom dia". A recreadora infantil retrucou: "Já me resolvi com a Chay. E não sou obrigada a dar bom dia. Eu falo com quem eu quiser. E você nunca me dirigiu a palavra aqui. Fala aqui para o público quando eu fui mentirosa".

"Você é insensata porque você reclamou da Jordana, que a Jordana estava falando de você", continuou Edilson. "Meu Deus, para, você não está falando coisa com coisa", falou Milena. "Um fraco, mentiroso", dispara a recreadora.

Um cronômetro surgiu na sala e os brothers dispersaram, mas Milena e Edilson continuaram a discutir. "Você é tudo, é mentirosa, insensata, mal educada. Você é tudo. Além de tudo ainda é fofoqueira", afirmou o baiano.

"Sou leva e traz, é o meu posto, fui eleita", ironizou Milena. "Não é a mesma coisa que ser fofoqueira?", questionou Edilson. "Ganhou uma Copa do Mundo há quanto tempo? Não era nem nascida quando você foi campeão. Quando você entrou aqui nem sabia quem você era", retrucou Milena. "Arquibancada e planta", continuou.

O que significava o Big Fone?

Além das placas, Edilson precisou dar uma pulseira amarela sem saber a consequência. Ele optou por ficar com o item no pulso. De volta para sala, a apresentadora Ceci Ribeiro, do Bate-Papo com o Eliminado, disse que tudo, na verdade, não passou de uma ação publicitária.

Cowboy e Milena ganharam R$ 1 mil em compras, enquanto Capetinha ficou com R$ 10 mil. A recreadora infantil deu risada e provocou ao ser premiada, sem querer, pelo rival "Obrigada, frango. Fraco! Arquibancada! O primeiro dinheiro que eu ganhei no 'Big Brother'".

