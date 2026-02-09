Acesse sua conta
Casamento no show de Bad Bunny no Super Bowl foi real? Conheça a história

Parte final de uma cerimônia de casamento aconteceu no espetáculo, com um celebrante declarando os dois casados

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 12:23

Casamento no show de Bad Bunny no Super Bowl
Casamento no show de Bad Bunny no Super Bowl Crédito: Reprodução

O casamento que aconteceu durante o show de Bad Bunny no Super Bowl, na noite do último domingo (8), deixou os espectadores intrigados. Afinal, a cerimônia foi real ou era tudo uma encenação, com atores? Para quem ficou curioso, saiba: sim, foi tudo real! Um representante do cantor confirmou a informação para a imprensa americana.

O momento aconteceu após o artista apresentar "Monaco", cerca de cinco minutos após o início do espetáculo, que durou 13 minutos. A parte final de uma cerimônia de casamento foi exibida, com um celebrante declarando um homem e uma mulher como casados. Os noivos, ambos vestidos de branco, dão um beijo e, em seguida, a cantora Lady Gaga surge e começa a apresentar "Die With a Smile" na companhia da Los Sobrinos, uma banda porto-riquenha de salsa.

Em uma outra cena, o casal corta o bolo e os convidados surgem dançando. Bad Bunny também aproveita para 'acordar' uma criança que estaria dormindo na festa.

Os noivos não tiveram seus nomes revelados. O casal havia convidado Bad Bunny para o casamento, mas ele sugeriu que, em vez disso, eles participassem do show do intervalo. O cantor, inclusive, serviu como testemunha, assinou a certidão de casamento e até ganhou um pedaço do bolo de verdade.

