Thais Carla posa nua e mostra antes e depois de perder 85 kg; VEJA

Influenciadora se submeteu a uma cirurgia bariátrica em abril do ano passado

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 11:30

Thais Carla
Thais Carla Crédito: Reprodução/Instagram

Thais Carla já eliminou 85 kg desde que se submeteu a uma cirurgia bariátrica, em abril do ano passado. Para comemorar o marco, a influenciadora publicou um antes e depois em que aparece nua para mostrar a transformação do corpo nesses dez meses. Atualmente, ela pesa 115 kg.

Em outra postagem, Thais impressionou ao experimentar uma calça que usava antes do emagrecimento. Ela evidenciou a diferença do caimento da peça após a perda de peso. Desde que passou pela cirurgia bariátrica, ela tem se dedicado aos treinos e novos hábitos e alimentação.

Antes e Depois: Thais Carla

Thais Carla por Reprodução/Redes Sociais
Thais Carla mostra antes e depois do corpo após perder 85 kg por Reprodução/Redes Sociais
Thais Carla experimenta calça que usava antes de perder peso por Reprodução/Instagram
Thais Carla surge de roupa de academia e web se impressiona com emagrecimento por Reprodução/Redes Sociais
Thais Carla após bariátrica por Reprodução/Redes Sociais
Thais Carla exibe corpo após perder 81kg por Reprodução
Thais Carla fala sobre o corpo após perder 75 kg por Reprodução
Thais Carla por Reprodução
Thais Carla volta ao ballet após cirurgia bariátrica e perda de 52kg por Reprodução/Instagram
Antes e depois de Thais Carla iniciar processo de emagrecimento por Reprodução/Instagram
Thais Carla exibe corpo após bariátrica por Reprodução
Thais Carla mostra resultado da rotina de treinos por Reprodução
Thais Carla mostra resultado da cirurgia por Reprodução/Instagram
Thais Carla mostra resultado da cirurgia por Reprodução/Instagram
Thais Carla mostra resultado da cirurgia por Reprodução/Instagram
Thais Carla mostra excesso de pele na barriga por Reprodução
Thais Carla por Reprodução
Thais Carla por Reprodução/Instagram
Thais Carla por Reprodução
Thaís Carla por Reprodução
Thais Carla por Reprodução/Instagram
1 de 21
Thais Carla por Reprodução/Redes Sociais

No fim de dezembro, a influenciadora já tinha comemorado ao subir na balança e descobrir que estava pensando 119 kg. "Estou em choque. Meu Deus! A última vez que pesei isso eu tinha 16 anos. Vocês não têm noção", disse ela, na ocasião.

"A última vez que eu pesei isso, eu era adolescente. Eu nunca gostei de ficar me pesando porque minha vida não se define num placar, né? Num número que tá na balança. Eu tô muito em paz com esse processo que eu tô vivendo, então por isso que tá sendo gostoso. Eu não tô me pressionando, eu tô curtindo o processo", comentou, em outro vídeo.

