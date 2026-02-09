MUDANÇA

Thais Carla posa nua e mostra antes e depois de perder 85 kg; VEJA

Influenciadora se submeteu a uma cirurgia bariátrica em abril do ano passado

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 11:30

Thais Carla Crédito: Reprodução/Instagram

Thais Carla já eliminou 85 kg desde que se submeteu a uma cirurgia bariátrica, em abril do ano passado. Para comemorar o marco, a influenciadora publicou um antes e depois em que aparece nua para mostrar a transformação do corpo nesses dez meses. Atualmente, ela pesa 115 kg.

Em outra postagem, Thais impressionou ao experimentar uma calça que usava antes do emagrecimento. Ela evidenciou a diferença do caimento da peça após a perda de peso. Desde que passou pela cirurgia bariátrica, ela tem se dedicado aos treinos e novos hábitos e alimentação.

Antes e Depois: Thais Carla 1 de 21

No fim de dezembro, a influenciadora já tinha comemorado ao subir na balança e descobrir que estava pensando 119 kg. "Estou em choque. Meu Deus! A última vez que pesei isso eu tinha 16 anos. Vocês não têm noção", disse ela, na ocasião.