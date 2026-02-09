Thais Carla posa nua e mostra antes e depois de perder 85 kg; VEJA

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 11:30
Thais Carla já eliminou 85 kg desde que se submeteu a uma cirurgia bariátrica, em abril do ano passado. Para comemorar o marco, a influenciadora publicou um antes e depois em que aparece nua para mostrar a transformação do corpo nesses dez meses. Atualmente, ela pesa 115 kg.
Em outra postagem, Thais impressionou ao experimentar uma calça que usava antes do emagrecimento. Ela evidenciou a diferença do caimento da peça após a perda de peso. Desde que passou pela cirurgia bariátrica, ela tem se dedicado aos treinos e novos hábitos e alimentação.
Antes e Depois: Thais Carla
No fim de dezembro, a influenciadora já tinha comemorado ao subir na balança e descobrir que estava pensando 119 kg. "Estou em choque. Meu Deus! A última vez que pesei isso eu tinha 16 anos. Vocês não têm noção", disse ela, na ocasião.
"A última vez que eu pesei isso, eu era adolescente. Eu nunca gostei de ficar me pesando porque minha vida não se define num placar, né? Num número que tá na balança. Eu tô muito em paz com esse processo que eu tô vivendo, então por isso que tá sendo gostoso. Eu não tô me pressionando, eu tô curtindo o processo", comentou, em outro vídeo.