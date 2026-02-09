TV

Luciana Gimenez abre o jogo e revela o que pensa de Cariúcha

Apresentadora foi substituída por Cariúcha no SuperPop, programa que comandava há 25 anos

Felipe Sena

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 17:10

Cariúcha é a nova apresentadora do SuperPop, porgrama nates comandado por Luciana Gimenez Crédito: Reprodução | Instagram

A apresentadora Luciana Gimenez quebrou o silêncio sobre as recentes mudanças em sua carreira durante o Baile da Vogue, realizado neste sábado (07/02), no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Em conversa com a repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, Luciana falou pela primeira vez sobre os boatos de um convite do SBT, comentou sua saída da RedeTV! e a escolha de Cariúcha para ocupar seu antigo horário.

Luciana Gimenez quebrou o silêncio após a demissão da Rede TV!, onde comandou o programa de entretenimento SuperPop durante 25 anos, e comentou sua substituição por Cariúcha.

"Eu não conheço o trabalho dela, mas eu tenho certeza que deve ter espaço para todo mundo e ela vai fazer um bom trabalho. Nunca vi, mas acredito que vai ficar bem, vai ter o espaço dela. Tô torcendo", disse Luciana, em entrevista ao portal LeoDias, durante evento no Copacabana Palace.

A apresentadora também falou sobre um possível convite para trabalhar no SBT, e explicou que tudo aconteceu de maneira muito rápida, mas não tem “uma resposta”, mas não deixará o público no escuro por muito tempo.