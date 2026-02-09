Luciana Gimenez abre o jogo e revela o que pensa de Cariúcha

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 17:10
A apresentadora Luciana Gimenez quebrou o silêncio sobre as recentes mudanças em sua carreira durante o Baile da Vogue, realizado neste sábado (07/02), no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Em conversa com a repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, Luciana falou pela primeira vez sobre os boatos de um convite do SBT, comentou sua saída da RedeTV! e a escolha de Cariúcha para ocupar seu antigo horário.
Luciana Gimenez quebrou o silêncio após a demissão da Rede TV!, onde comandou o programa de entretenimento SuperPop durante 25 anos, e comentou sua substituição por Cariúcha.
Luciana Gimenez
"Eu não conheço o trabalho dela, mas eu tenho certeza que deve ter espaço para todo mundo e ela vai fazer um bom trabalho. Nunca vi, mas acredito que vai ficar bem, vai ter o espaço dela. Tô torcendo", disse Luciana, em entrevista ao portal LeoDias, durante evento no Copacabana Palace.
A apresentadora também falou sobre um possível convite para trabalhar no SBT, e explicou que tudo aconteceu de maneira muito rápida, mas não tem “uma resposta”, mas não deixará o público no escuro por muito tempo.
Luciana Gimenez foi demitida da Rede TV! em janeiro de 2026, marcando o fim de uma das parcerias mais longas da televisão brasileira. A saída foi anunciada em comum acordo, em um momento de reformulação na grade da emissora.