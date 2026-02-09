Acesse sua conta
Luciana Gimenez abre o jogo e revela o que pensa de Cariúcha

Apresentadora foi substituída por Cariúcha no SuperPop, programa que comandava há 25 anos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 17:10

Cariúcha é a nova apresentadora do SuperPop, porgrama nates comandado por Luciana Gimenez
Cariúcha é a nova apresentadora do SuperPop, porgrama nates comandado por Luciana Gimenez Crédito: Reprodução | Instagram

A apresentadora Luciana Gimenez quebrou o silêncio sobre as recentes mudanças em sua carreira durante o Baile da Vogue, realizado neste sábado (07/02), no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Em conversa com a repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, Luciana falou pela primeira vez sobre os boatos de um convite do SBT, comentou sua saída da RedeTV! e a escolha de Cariúcha para ocupar seu antigo horário.

Luciana Gimenez quebrou o silêncio após a demissão da Rede TV!, onde comandou o programa de entretenimento SuperPop durante 25 anos, e comentou sua substituição por Cariúcha.

Luciana Gimenez foi demitida da Rede TV! em janeiro de 2026, marcando o fim de uma das parcerias mais longas da televisão brasileira. A saída foi anunciada em comum acordo, em um momento de reformulação na grade da emissora.

Cariúcha Luciana Gimenez

