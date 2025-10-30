Acesse sua conta
Luciana Gimenez faz acordo após dívida de R$ 92 mil em condomínio de luxo, diz coluna

Apresentadora foi acionada em agosto deste ano por falta de pagamento de cotas condominiais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 21:01

Luciana Gimenez
Luciana Gimenez Crédito: Reprodução | Instagram

A ação judicial contra Luciana Gimenez após falta de pagamento de dívida de um condomínio de luxo em São Paulo chegou ao fim. A apresentadora celebrou um acordo extrajudicial amigável.

Luciana tinha sido acionada em agosto deste ano por cotas condominiais de mais de R$ 71 mil. A falta de pagamento teria sido por causa de uma discussão quanto à responsabilidade por uma infiltração em uma antiga cobertura.

De acordo com a coluna Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles, parceiro do jornal CORREIO, Luciana afirmou, através de documento, ser responsável pelo pagamento de mais de R$ 92 mil ao condomínio. Além de confirmar também o pagamento dos honorários do condomínio, de R$ 9 mil, aos advogados do condomínio.

No entanto, a assessoria de Luciana teria esclarecido que a responsabilidade pela gestão do imóvel era de seu ex-marido, Marcelo Carvalho.

