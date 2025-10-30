DECISÃO

Luciana Gimenez faz acordo após dívida de R$ 92 mil em condomínio de luxo, diz coluna

Apresentadora foi acionada em agosto deste ano por falta de pagamento de cotas condominiais

Felipe Sena

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 21:01

Luciana Gimenez Crédito: Reprodução | Instagram

A ação judicial contra Luciana Gimenez após falta de pagamento de dívida de um condomínio de luxo em São Paulo chegou ao fim. A apresentadora celebrou um acordo extrajudicial amigável.

Luciana tinha sido acionada em agosto deste ano por cotas condominiais de mais de R$ 71 mil. A falta de pagamento teria sido por causa de uma discussão quanto à responsabilidade por uma infiltração em uma antiga cobertura.

De acordo com a coluna Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles, parceiro do jornal CORREIO, Luciana afirmou, através de documento, ser responsável pelo pagamento de mais de R$ 92 mil ao condomínio. Além de confirmar também o pagamento dos honorários do condomínio, de R$ 9 mil, aos advogados do condomínio.