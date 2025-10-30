Luciana Gimenez faz acordo após dívida de R$ 92 mil em condomínio de luxo, diz coluna

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 30 de outubro de 2025 às 21:01
A ação judicial contra Luciana Gimenez após falta de pagamento de dívida de um condomínio de luxo em São Paulo chegou ao fim. A apresentadora celebrou um acordo extrajudicial amigável.
Luciana Gimenez
Luciana tinha sido acionada em agosto deste ano por cotas condominiais de mais de R$ 71 mil. A falta de pagamento teria sido por causa de uma discussão quanto à responsabilidade por uma infiltração em uma antiga cobertura.
De acordo com a coluna Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles, parceiro do jornal CORREIO, Luciana afirmou, através de documento, ser responsável pelo pagamento de mais de R$ 92 mil ao condomínio. Além de confirmar também o pagamento dos honorários do condomínio, de R$ 9 mil, aos advogados do condomínio.
No entanto, a assessoria de Luciana teria esclarecido que a responsabilidade pela gestão do imóvel era de seu ex-marido, Marcelo Carvalho.