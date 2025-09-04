Acesse sua conta
Luciana Gimenez relembra pior aniversário: 'Queria ter parado nos 25'

Em entrevista à CNN Brasil, apresentadora desabafou sobre como envelhecer é difícil

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 12:24

Luciana Gimenez
Luciana Gimenez Crédito: Youtube

Luciana Gimenez, de 55 anos, voltou a repercutir nas redes sociais após uma entrevista em que falou abertamente sobre sua relação com o envelhecimento. A apresentadora participou do programa Na Palma da Mari, da jornalista Mari Palma, na CNN Brasil, e não escondeu sua opinião sobre o tema.

Sem rodeios, Gimenez afirmou que gostaria de ter interrompido o tempo em uma fase específica da vida: “Eu odeio tudo. Por mim, teria parado nos 25. Acho muito bonito quem gosta, mas eu preferiria ter parado nos 25 mesmo”, declarou.

Ela reconheceu que a opinião pode soar polêmica, mas manteve a sinceridade: “A gente aproveita todos os momentos, mas acho que esse negócio de envelhecer é muito ruim. O povo vai me matar por falar isso, mas estou falando de mim”.

A comunicadora também relembrou o impacto de chegar aos 30 anos, idade que considera um divisor de águas: “Quando eu fiz 30 anos, foi o meu pior aniversário, eu fiquei arrasada, muito chateada mesmo”.

Além da reflexão pessoal, Luciana comentou sobre a busca precoce de jovens por procedimentos estéticos. Apesar de compreender a pressão, aconselhou cautela: “Eu entendo as novinhas indo ao dermatologista toda hora, mas penso: você vai ter que gastar esse tempo todo mais velha. Aproveita e vai curtir o colágeno, amiga”.

Mesmo preocupada com o envelhecimento, a apresentadora revelou que prefere uma postura minimalista em relação a intervenções estéticas: “Eu tento fazer o que precisa, mas o menos invasivo possível. Não sei se vou fazer plástica um dia, tenho medo. Nada vai ficar igual ao que era antes. Tem que lidar com o envelhecimento”, explicou.

A fala de Gimenez viralizou novamente nesta quarta-feira (03) e dividiu opiniões entre os internautas, que comentaram tanto a sinceridade quanto a visão crítica da apresentadora sobre a passagem do tempo.

