NOVELA DAS 6

Samir se encontra com Candinho e Policarpo em 'Êta Mundo Melhor!' desta quinta (04)

Capítulo promete encontros inesperados, conflitos e clima de tensão na trama de Walcyr Carrasco

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 05:00

Samir (Davi Malizia) com Candinho (Sergio Guizé) em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo de Êta Mundo Melhor! desta quinta (04) promete movimentar a trama com fortes emoções, armações e encontros inesperados. A novela das 6, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, reserva reviravoltas que vão mexer com o destino de vários personagens.

Na continuação da história, Dita tenta se aproximar de Candinho, mas é impedida por Manoela. Enquanto isso, Zé dos Porcos chega a São Paulo e promete novidades para a trama. Tobias toma coragem e pede uma conversa com Sônia para falar sobre Lauro.

A tensão aumenta quando Ernesto ameaça Tamires, criando um clima de suspense. Samir, por sua vez, se encontra com Candinho e Policarpo, em uma cena que pode trazer novas revelações. Já Celso conhece Marilda e Aderbal, marcando mais um ponto de virada na novela.