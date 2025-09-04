Samir se encontra com Candinho e Policarpo em 'Êta Mundo Melhor!' desta quinta (04)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 4 de setembro de 2025 às 05:00
O capítulo de Êta Mundo Melhor! desta quinta (04) promete movimentar a trama com fortes emoções, armações e encontros inesperados. A novela das 6, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, reserva reviravoltas que vão mexer com o destino de vários personagens.
Na continuação da história, Dita tenta se aproximar de Candinho, mas é impedida por Manoela. Enquanto isso, Zé dos Porcos chega a São Paulo e promete novidades para a trama. Tobias toma coragem e pede uma conversa com Sônia para falar sobre Lauro.
Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens
A tensão aumenta quando Ernesto ameaça Tamires, criando um clima de suspense. Samir, por sua vez, se encontra com Candinho e Policarpo, em uma cena que pode trazer novas revelações. Já Celso conhece Marilda e Aderbal, marcando mais um ponto de virada na novela.
Êta Mundo Melhor! é exibida de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo, e a programação pode sofrer alterações conforme a grade da emissora.