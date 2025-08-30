CALENDÁRIO 2025

Feriado de 7 de Setembro será transferido para segunda-feira? Entenda quem realmente terá folga

Descubra por que nem todos os brasileiros terão folga e como funcionam as regras para feriados que caem no domingo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de agosto de 2025 às 17:36

Desfile do Sete de Setembro em Salvador Crédito: Ana Lucia Albuquerque

O feriado de 7 de Setembro, Dia da Independência do Brasil, será em um domingo em 2025. Apesar disso, para moradores de algumas cidades, como Curitiba, a folga será na segunda-feira (8), criando um feriadão para descanso ou viagens curtas. Na capital paranaense, o dia 8 é feriado municipal em homenagem à padroeira Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, coincidindo com o feriado nacional e oferecendo um descanso prolongado aos curitibanos.

É importante esclarecer que o feriado de 7 de Setembro não é transferido oficialmente para segunda-feira. As empresas podem conceder folga ou compensação apenas para quem trabalha no domingo. Nesses casos, o funcionário tem direito a folga em outro dia ou pagamento em dobro, conforme a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Escalas especiais, como 12x36, seguem regras específicas e podem ter acordos coletivos diferenciados.

A data de 7 de Setembro marca o grito de independência dado por Dom Pedro I em São Paulo, em 1822. No entanto, historiadores lembram que a independência só foi consolidada na Bahia, em 2 de julho de 1823, quando tropas locais expulsaram os portugueses. Por isso, o 2 de Julho é celebrado como a verdadeira libertação popular do país, embora tenha menor repercussão nacional.

No contexto da rotina brasileira, quando feriados nacionais caem em domingos, a legislação não prevê automaticamente a transferência para a segunda-feira. O chamado “feriadão” acontece apenas em cidades com feriados municipais próximos, como é o caso de Curitiba. Para trabalhadores que não atuam aos domingos, não há direito a folga extra.

Portanto, o descanso prolongado de 2025 será limitado a cidades com feriados municipais ou a profissionais que precisarem trabalhar no dia 7 de Setembro. Em Salvador, os trabalhadores devem ficar atentos: quem tiver que trabalhar na data precisa conferir com a empresa sobre folga compensatória ou pagamento em dobro, conforme a legislação.