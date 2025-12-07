CRIME TRÁGICO

‘Ele foi para matar’, diz mãe de mulher que teve pernas amputadas após ser arrastada por motorista

Tainara Souza Santos segue entubada e ainda respira com ajuda de aparelhos

Monique Lobo

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 17:34

Tainara Souza Santos foi arrastada pelo carro por cerca de um quilômetro Crédito: Reprodução

A mãe de Tainara Souza Santos, de 31 anos, a mulher que teve as pernas amputadas após ser atropelada e arrastada por cerca de um quilômetro na Marginal Tietê, em São Paulo, no último dia 29, afirmou que o crime foi intencional.

"Ele foi para matar", disse Lúcia, em entrevista ao Fantástico que será exibida neste domingo (7). "Acaba com o sonho de uma mãe, acaba com o sonho de um filho. Hoje foi a Tainara, amanhã é a Evelin, amanhã é a Edna, amanhã é a Maria. Isso tem que mudar", disparou.

Tainara Souza Santos teve pernas amputadas após ser atropelada 1 de 5

O homem que cometeu o crime, Douglas Alves Silva, está preso após ser capturado no domingo passado (30), em um hotel na Vila Prudente, Zona Leste da capital paulista. Além de mentir no seu depoimento dizendo que não conhecia Tainara, Douglas também tentou fugir, de acordo com informações dos investigadores.

Após o crime ele ligou para familiares, recebeu orientação jurídica para esconder o carro "longe da cena", guardou o veículo em um local distante da Marginal Tietê e foi para um hotel utilizando carro por aplicativo.

As ações são interpretadas no inquérito policial como "comportamento calculado" para dificultar o trabalho policial.

Penas amputadas

Por conta das graves lesões, Tainara, que é mãe de duas crianças, precisou amputar as duas pernas. Ao todo, ela passou por quatro cirurgias.

Na última quinta-feira (4), ela foi transferida para o Hospital das Clínicas.