‘Ele foi para matar’, diz mãe de mulher que teve pernas amputadas após ser arrastada por motorista

Tainara Souza Santos segue entubada e ainda respira com ajuda de aparelhos

  Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 17:34

Tainara Souza Santos foi arrastada pelo carro por cerca de um quilômetro
Tainara Souza Santos foi arrastada pelo carro por cerca de um quilômetro Crédito: Reprodução

A mãe de Tainara Souza Santos, de 31 anos, a mulher que teve as pernas amputadas após ser atropelada e arrastada por cerca de um quilômetro na Marginal Tietê, em São Paulo, no último dia 29, afirmou que o crime foi intencional.

"Ele foi para matar", disse Lúcia, em entrevista ao Fantástico que será exibida neste domingo (7). "Acaba com o sonho de uma mãe, acaba com o sonho de um filho. Hoje foi a Tainara, amanhã é a Evelin, amanhã é a Edna, amanhã é a Maria. Isso tem que mudar", disparou.

Tainara Souza Santos teve pernas amputadas após ser atropelada

Tainara Souza Santos é mãe de dois filhos, um menino de 12 anos e uma menina de 8 por Reprodução
Tainara Souza Santos segue internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas sem risco de morte por Reprodução
Tainara Souza Santos teve as duas pernas amputadas; Polícia Civil está investigando o caso como tentativa de feminicídio por Reprodução
O suspeito seria Douglas Alves Da Silva; ele já foi identificado pela Polícia Civil, mas segue foragido e diligências estão em andamento para localizá-lo. por Reprodução
Amigos de Tainara Souza Santos pedem orações e clamam por Justiça por Reprodução
Tainara Souza Santos é mãe de dois filhos, um menino de 12 anos e uma menina de 8 por Reprodução

O homem que cometeu o crime, Douglas Alves Silva, está preso após ser capturado no domingo passado (30), em um hotel na Vila Prudente, Zona Leste da capital paulista. Além de mentir no seu depoimento dizendo que não conhecia Tainara, Douglas também tentou fugir, de acordo com informações dos investigadores.

Após o crime ele ligou para familiares, recebeu orientação jurídica para esconder o carro "longe da cena", guardou o veículo em um local distante da Marginal Tietê e foi para um hotel utilizando carro por aplicativo.

As ações são interpretadas no inquérito policial como "comportamento calculado" para dificultar o trabalho policial.

Penas amputadas

Por conta das graves lesões, Tainara, que é mãe de duas crianças, precisou amputar as duas pernas. Ao todo, ela passou por quatro cirurgias.

Na última quinta-feira (4), ela foi transferida para o Hospital das Clínicas.

Tatiana Souza Santos, irmã de Tainara, informou através das redes sociais que a irmã segue entubada e ainda respira com ajuda de aparelhos.

