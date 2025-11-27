Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Trabalhador tem mão amputada em acidente na obra do Teatro Castro Alves

O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhado ao Hospital Geral do Estado

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 18:54

Obras no TCA
O acidente aconteceu nesta quinta-feira (27) Crédito: Amanda Ercília/GOVBA

Um trabalhador da obra do Teatro Castro Alves (TCA), no Centro de Salvador, teve a mão amputada em um acidente que aconteceu nesta quinta-feira (27).

De acordo com informações da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), o trabalhador é terceirizado e, por volta das 15h30, operava uma máquina quando se acidentou. O homem não teve o nome revelado.

Veja imagens da obra do TCA e de como ele vai ficar na conclusão

Obras do Teatro Castro Alves por Divulgação
Obras do Teatro Castro Alves por Divulgação
Obras do Teatro Castro Alves por Divulgação
Obras do Teatro Castro Alves por Divulgação
Obras do Teatro Castro Alves por Divulgação
Obras do Teatro Castro Alves por Divulgação
Obras do Teatro Castro Alves por Divulgação
Projeção de como o TCA vai ficar ao fim da obra por Divulgação
1 de 8
Obras do Teatro Castro Alves por Divulgação

Ainda de acordo com a companhia, a empresa responsável pela execução dos serviços foi imediatamente acionada e acompanha o caso, prestando toda a assistência necessária.

"A Conder informa que a obra conta com acompanhamento permanente de equipe composta por técnicos de segurança e enfermeiros. O trabalhador foi prontamente socorrido e encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Hospital Geral do Estado (HGE). Ainda não há informações sobre o estado de saúde do trabalhador", completou o órgão na nota.

Leia mais

Imagem - Conta do TCA nas redes sociais é desativada após ataque hacker

Conta do TCA nas redes sociais é desativada após ataque hacker

Imagem - Obra de R$ 260 milhões: saiba por que a reforma do TCA vai custar tão caro

Obra de R$ 260 milhões: saiba por que a reforma do TCA vai custar tão caro

Imagem - Fechamento do TCA deixa empresários da cultura com redução de até 70% de receita

Fechamento do TCA deixa empresários da cultura com redução de até 70% de receita

Tags:

Salvador Acidente Trabalhador Amputado

Mais recentes

Imagem - Almacen Pepe conquista Troféu Lojista do Ano 2025

Almacen Pepe conquista Troféu Lojista do Ano 2025
Imagem - Referência da luta antirracista, Zulu Araújo lança livro sobre sua trajetória

Referência da luta antirracista, Zulu Araújo lança livro sobre sua trajetória
Imagem - 10 passos simples para manter a saúde mental no fim de ano

10 passos simples para manter a saúde mental no fim de ano

MAIS LIDAS

Imagem - Justiça barra programa do governo estadual que enviaria alunos baianos para estudar Medicina em Cuba
01

Justiça barra programa do governo estadual que enviaria alunos baianos para estudar Medicina em Cuba

Imagem - Tarot de quinta (27 de novembro) anuncia boas surpresas, reconciliações e prosperidade para vários signos
02

Tarot de quinta (27 de novembro) anuncia boas surpresas, reconciliações e prosperidade para vários signos

Imagem - Beneficiários protestam contra sucateamento do Planserv em Salvador: 'Matadouro de servidor'
03

Beneficiários protestam contra sucateamento do Planserv em Salvador: 'Matadouro de servidor'

Imagem - Gêmeos, Peixes, Sagitário e Virgem vão receber um presente do universo nesta quinta-feira (27 de novembro)
04

Gêmeos, Peixes, Sagitário e Virgem vão receber um presente do universo nesta quinta-feira (27 de novembro)