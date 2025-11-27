GRAVE

Trabalhador tem mão amputada em acidente na obra do Teatro Castro Alves

O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhado ao Hospital Geral do Estado

Monique Lobo

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 18:54

O acidente aconteceu nesta quinta-feira (27) Crédito: Amanda Ercília/GOVBA

De acordo com informações da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), o trabalhador é terceirizado e, por volta das 15h30, operava uma máquina quando se acidentou. O homem não teve o nome revelado.

Ainda de acordo com a companhia, a empresa responsável pela execução dos serviços foi imediatamente acionada e acompanha o caso, prestando toda a assistência necessária.