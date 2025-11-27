Trabalhador tem mão amputada em acidente na obra do Teatro Castro Alves

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 27 de novembro de 2025 às 18:54
Um trabalhador da obra do Teatro Castro Alves (TCA), no Centro de Salvador, teve a mão amputada em um acidente que aconteceu nesta quinta-feira (27).
De acordo com informações da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), o trabalhador é terceirizado e, por volta das 15h30, operava uma máquina quando se acidentou. O homem não teve o nome revelado.
Ainda de acordo com a companhia, a empresa responsável pela execução dos serviços foi imediatamente acionada e acompanha o caso, prestando toda a assistência necessária.
"A Conder informa que a obra conta com acompanhamento permanente de equipe composta por técnicos de segurança e enfermeiros. O trabalhador foi prontamente socorrido e encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Hospital Geral do Estado (HGE). Ainda não há informações sobre o estado de saúde do trabalhador", completou o órgão na nota.