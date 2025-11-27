EVENTO GRATUITO

Edcity Fantasmão, O Kannalha, Rachel Reis e mais: confira atrações do Feira Preta Festival

Evento acontece entre sexta (28) e domingo (30), em Salvador

Larissa Almeida

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 19:13

Feira Preta Festival Crédito: Reprodução

Salvador vai receber, a partir desta sexta-feira (28), uma sequência de shows, opções gastronômicas e conversas sobre empreendedorismo oferecidos gratuitamente pelo Feira Preta Festival, o maior evento de cultura e economia preta da América Latina. Entre os destaques da programação, que vai até domingo (30), estão as apresentações de Edcity Fantasmão, Jau, Afrocidade, A Dama do Pagode na Praça Maria Felipa, além de uma festa comandada pela Bateko e o HitLab.

A celebração musical, apesar de ser uma das apostas principais do evento, faz parte de um propósito maior da feira. Isso porque, encerrando o Novembro Negro de Salvador, que injetou R$ 211,5 milhões na economia da cidade, conforme dado da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-BA), o festival chega à capital baiana com a intenção de impulsionar os negócios de empreendedores locais.

Para tanto, foram investidos cerca de R$ 5 milhões no evento que, além da estrutura e contratações, desembolsou valores para a formação e aceleração profissional de 100 empreendedores negros desde o início do ano. Adriana Barbosa, fundadora do Feira Preta Festival, esteve à frente das articulações junto à Prefeitura de Salvador e as secretarias estadual de Promoção da Igualdade Racial, que apoiam a iniciativa.

“Desde o começo do ano, viemos para cá e fizemos processo formativo com empreendedores, investimento financeiro em quilombos e ficamos em processo de monitoramento. Então, a perspectiva é de, a partir do Feira Preta, ver quanto gerou de circulação monetária. Mais de 100 empreendedores estão com produtos para comercializar e, da cadeia produtiva que contratamos, há uma maioria de pessoas pretas”, ressalta.

Assim como Salvador, outros capitais e cidades do país receberam a feira nesses mesmos moldes, que chegaram a ser replicados na Bolívia, Colômbia e África do Sul. Segundo Adriana, o que a motivou dar início ao projeto é a busca por equidade, que floresceu ao longo da trajetória que percorreu. Ela, que começou no empreendedorismo vendendo as próprias roupas em feiras de rua de São Paulo, percebeu cedo que havia tantas outras mulheres iguais a ela lutando pela sobrevivência. Foi quando decidiu reuni-las, a partir do brechó que montou.

“Juntei 40 empreendedores num bairro de classe média de São Paulo e as pessoas me perguntavam por que eu não levava as nossas produções para a periferia. Questionei por que a população preta só podia estar em espaços periféricos. No segundo ano, fizeram um abaixo-assinado, porque não queriam nossa presença”, conta.

Ao longo de uma jornada de 20 anos, Adriana começou a procurar outros meios de reivindicar os espaços que queria ocupar. Passou a investir nos conhecimentos de negócios e bateu em portas de empresas em busca de recursos, período em que recebeu muitos ‘nãos’ baseados em dados que diziam que a população negra não consumia, logo, não valia a pena investir.

Sem se deixar levar pelo que via, na prática, que não era verdade, ela se juntou a institutos de pesquisa e passou a levantar dados sobre economia e pessoas negras. “Foi quando eu entendi que não era só uma questão de dados, mas de narrativa. Então, nos últimos anos, temos investido bastante em dados e construção de novos imaginários”, diz.

Nos dias de festival, o Mercado da Preta, apresentado pelo Sebrae, reúne 111 marcas da economia baiana com produtos e serviços, enquanto o Preta Degusta, apresentado pelo Assaí Atacadista, traz 16 empreendedores da gastronomia formados pelo Feira Preta Cria. No sábado e domingo, haverá desfiles de marcas consolidadas e dos 22 participantes do Cria Moda Salvador, fortalecendo a cadeia produtiva e valorizando estilistas, costureiras, modelos e criadores de territórios historicamente invisibilizados.

O Preta Talks, apresentado pela Nivea, traz três dias de debates que atravessam temas como empreendedorismo afro-indígena, emergências climáticas, economia criativa, consumo da população negra, arquitetura, lideranças femininas e festivais da diáspora. As mesas exploram ainda arte-educação decolonial e tecnologias ancestrais protagonizadas por mulheres negras, conectando trajetórias, territórios e saberes que impulsionam novos olhares sobre futuro e desenvolvimento.

A programação se amplia com atividades infantis na Feira Pretinha, que ocupa a Rua Portugal com oficinas, brincadeiras e uma minifeira para empreendedores mirins. O festival também incorpora múltiplas linguagens: exibição audiovisual na Casa das Histórias de Salvador; games produzidos em parceria com a Salve Games; experiências de mapping na Praça Maria Felipa; e apresentações de stand-up com artistas nacionais e internacionais no Mirante do Arquivo Público Municipal.

SHOWS DO DIA 29 DE NOVEMBRO (SÁBADO)

PALCO AXÉ

Local: Praça Maria Felipa

Mestres de cerimônia: Tia Má e Icaro Bonfim

12h às 12h55 - DJ Eduardo Brechó

13h às 14h - Sued Nunes convida Josyara

14h05 às 14h55 - DJ Eduardo Brechó

15h às 16h - Afrocidade convida Broken Pen

16h05 às 16h55 - DJ RDD

17h às 18h - Jau convida Rachel Reis

18h05 às 18h55 - DJ RDD

19h às 20h - EdCity Fantasmão

PALCO PAREDÃO em parceria com Batekoo e HitLab

Local: Praça Maria Felipa

Mestre de Cerimônias: BABY

12h05 às 12h55 - Artistas do Feira Preta Cria Música: DJ Agojy | Tai | Nagô | Ludmila Singa | Brianny |T/o/m | Deco | Romero Mateus | Nollas | Raissa Araújo | Denise Fersan | Hebert, O Cantor

13h às 13h40 - Batalha de Rap com Adri, Azêh, Nasty e Nutt

13h45 às 14h15 - Slam Nega Fyah

14h20 às 15h10 - Experiência Jamaica

15h15 às 15h55 - Shook Na Voz + RB Cria

16h às 16h50 - Lunna Montty

16h55 às 17h45 - Levysso

17h50 às 18h40 - Paulilo

18h45 às 19h35 - Freshprincedabahia

19h40 às 20h30 – Jeffinho

SHOWS DO DIA 30 DE NOVEMBRO (DOMINGO)

PALCO AXÉ

Local: Praça Maria Felipa

Mestre de cerimônia: Tia Má e Icaro Bonfim

12h às 12h25 - Música ambiente

12h30 às 13h30 - Pagode Por Elas com Rai Fereira convidam A Dama e Nath BR

13h35 às 13h55 - DJ Nai Kiese

14h às 15h - Yan Cloud convida Vírus Carinhoso

15h05 às 15h45 - DJ Nai Kiese

15h50 às 17h30 - Ministereo Público

17h35 às 18h05 - Dj Nai Kiese

18h10 às 18h55 - Baile Essencial | Bloquinho Delas

19h às 20h - Baile Essencial | O Kanalha

20h05 às 20h55 - Baile Essencial | Errari

20h55 às 21h45 - Baile Essencial | Biel Ferraz

PALCO PAREDÃO

Local: Praça Maria Felipa

Mestre de Cerimônias: Tia Carol

12h05 às 12h55 - DJ Allexuz

13h às 14h - Artistas Feira Preta Cria Música: DJ Agojy | Rita Braz | Felipe Uxê | Laela | Agatha VS | Nouve | Aspri RBF | Heder Novaes | Nayri | Una | Herley

14h05 às 14h25 - DJ Allexuz

14h30 às 15h30 - Acerte e Ganhe com Raoni Oliveira

15h35 às 15h55 - DJ Allexuz

16h às 17h - Tiago Simas

17h05 às 17h30 - DJ Belle

17h30 às 18h- Movimento Zé Pilintra (chão em frente ao palco)

18h às 19h - Samba Orisun

19h às 19h35 - DJ Belle