HOMENAGEM

Almacen Pepe conquista Troféu Lojista do Ano 2025

Grupo venceu na categoria Empresarial

Monique Lobo

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 20:06

Almacen Pepe recebe Troféu Lojista do Ano 2025 Crédito: Divulgação

O Almacen Pepe levou o Troféu Lojista do Ano 2025 na categoria Empresarial. A cerimônia, realizada na noite desta quinta-feira (27), Chácara Baluarte, contou com a presença de empresários, autoridades e representantes do varejo baiano.

“Esse prêmio tem um significado enorme para todos nós do Almacen. Ele traduz o cuidado diário que temos em criar experiências, oferecer qualidade e estar cada vez mais próximos dos nossos clientes. É uma conquista de toda a equipe, que trabalha com paixão para entregar o melhor”, afirmou o CEO da empresa, André Faro, que recebeu o troféu ao lado da esposa, Viviane Faro, do filho, Matheus Faro, do diretor comercial da marca, Danilo Portugal, e de outros representantes do grupo.

Além do Almacen Pepe, o prêmio, promovido pela CDL Salvador, homenageou a Cantina Volpi (Experiência do Consumidor e vencedora do Troféu Lojista do Ano), o Gelato Luce (Inovação), a Niltex Móveis (História do Varejo) e a Rede Bahia (Responsabilidade Social). O Hospital Martagão Gesteira recebeu o título de Destaque Ação Social.