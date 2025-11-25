RECONHECIMENTO

Projeto de diversidade e inclusão conquista prêmio nacional na área de recursos humanos

A iniciativa conquistou o primeiro lugar na categoria dedicada a jovens talentos

Donaldson Gomes

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 20:03

Reconhecimento foi na categoria de novos talentos Crédito: Divulgação Bracell

O projeto de Diversidade & Inclusão da Bracell Bahia foi destaque nacional ao ser reconhecido na premiação da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH), realizada em São Paulo. Liderada pelo analista sênior de RH Matheus Leal, a iniciativa conquistou o primeiro lugar na categoria dedicada a jovens talentos de Recursos Humanos, que reconhece ações de excelência em desenvolvimento de pessoas. A cerimônia – realizada durante a celebração dos 60 anos da ABRH – reuniu representantes de grandes empresas de todos os estados do país.

O projeto da Bracell já havia sido premiado pela ABRH Bahia em 2024 e, agora, foi consagrado na disputa nacional, superando concorrentes dos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. A conquista também marca um avanço significativo para o RH baiano, que volta a vencer uma categoria nacional após seis anos.

“Investir em ações e projetos de diversidade e inclusão é um compromisso da Bracell que reflete seus valores. A companhia segue desenvolvendo continuamente sua Jornada de Diversidade e Inclusão, consolidando-se como referência de boas práticas no mercado nacional. O prêmio é mais uma celebração desse compromisso”, afirma Matheus Leal, que conquistou, em 2023, o Prêmio Ser Humano da ABRH Bahia pelo projeto Jornada Acadêmica da Bracell, que desenvolve ações com instituições de ensino superior, fomentando a empregabilidade e o conhecimento científico.

O projeto vencedor deste ano unificou o calendário de desenvolvimento estratégico da Bracell Bahia, com ações como a Semana da Diversidade, implementação do censo de diversidade na empresa, parceria com a Secretaria Municipal da Reparação (Semur) para mentoria a jovens negros, divulgação de vagas afirmativas e eventos de visibilidade dos grupos de afinidade. “Essas ações contribuíram para a formação de grupos sólidos de afinidade que promovem a transformação da organização. O desafio para a expansão desse projeto e dessa pauta é criar cada vez mais oportunidades para grupos minorizados nas organizações, ampliar a presença de mulheres e pessoas negras em cargos de liderança e fortalecer oportunidades para pessoas com deficiência e LGBT+, fatores associados às nossas metas de empoderar vidas do Bracell 2030”, destaca Leal.