Google Cloud aposta em Salvador para desmistificar IA e impulsionar o crescimento de startups

Edição baiana do Startup Hub terá laboratórios práticos; empresa prepara maior treinamento simultâneo do país, previsto para entrar no Guinness

Carmen Vasconcelos

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 17:41

Bahia se consolida como polo tech: Google Cloud encerra ciclo 2025 do Startup Hub em Salvador Crédito: Divulgação

Salvador entra de vez no radar global da computação em nuvem com a chegada do Google Cloud Startup Hub, que iniciou sua programação nesta terça-feira (25) na capital baiana, no Trapiche Barnabé, no Comércio. A Bahia encerra o ciclo nacional do programa em 2025 — iniciado em São Paulo e ampliado para Recife, Belo Horizonte e Curitiba — com foco na capacitação de startups e desenvolvedores em tecnologias de nuvem, inteligência artificial e análise de dados.

A iniciativa reforça o movimento do Google Cloud de aproximar-se do ecossistema de inovação do Nordeste, que já se consolidou como a segunda maior região do país em número de startups. Segundo o “Sebrae Startups Report 2024”, 23,5% das startups brasileiras estão no Nordeste. A Bahia, que abriga 612 delas — aproximadamente 13% do total regional — se destaca como um dos polos mais dinâmicos desse crescimento.

Além de fortalecer o uso de soluções em nuvem, o Startup Hub pretende desmistificar o uso da inteligência artificial e ajudar empresas em estágio inicial a escalarem seus negócios por meio de tecnologias acessíveis e aplicáveis ao dia a dia.

Nessa quarta-feira (26), em Salvador, o programa deixa o formato de palestras e avança para a prática: participantes terão acesso aos laboratórios técnicos, voltados para experimentação, uso guiado das ferramentas e desenvolvimento de protótipos com IA e data analytics.

Protagonismo

Para Izabelle Macêdo, diretora de Marketing do Google Cloud na América Latina, a chegada do programa à capital baiana confirma o protagonismo local.

“Acelerar a adoção da IA é uma prioridade para o Google Cloud em toda a América Latina. O Startup Hub em Salvador, com foco em Data Analytics and AI, é nossa estratégia em ação. Aqui, conectamos um ecossistema vibrante às ferramentas necessárias para liderar a próxima onda de inovação”, afirmou.

Anderson Gaspar, diretor de Negócios para Startups, reforça que a expansão do programa acompanha o ritmo de transformação da região. “A Bahia tem um ecossistema de inovação vibrante e em rápido crescimento. Trazer o Startup Hub para Salvador mostra nosso objetivo de ser o parceiro tecnológico que acelera o desenvolvimento dessas startups com ferramentas de nuvem e IA em escala global”, disse.

IA no mercado

O evento também apresenta dados estratégicos que reforçam a relevância da inteligência artificial no mercado. Um estudo do Google Cloud em parceria com a Enterprise Strategy Group aponta que 90% das empresas que já utilizam IA generativa registram retorno positivo sobre o investimento.

Além da capacitação, as startups podem acessar informações sobre o Google for Startups Cloud Program, que concede até US$ 350 mil em créditos para empresas elegíveis focadas em IA. As organizações que quiserem participar mesmo sem terem participado dessa etapa em Salvador, pode se candidatar no link: https://bit.ly/3KqOZIh

Entre os destaques da edição baiana está a fintech local Payzu, que atua no modelo Banking as a Service (BaaS). Para o diretor Aelson Santos Amaral, a presença do Google em Salvador fortalece as conexões que impulsionam a inovação.

“O Google Cloud Startup Hub é mais do que um palco: é um ponto de encontro que acelera conexões entre quem constrói tecnologia e quem precisa dela”, afirmou.

Treinamentos

Além do Startup Hub, o Google vem avançando em programas de capacitação no país. O Google Workspace já realizou treinamentos em 27 capitais brasileiras, ampliando o alcance de ferramentas colaborativas e de produtividade.

Em entrevista ao Correio, Izabelle adiantou que, após o encerramento do ciclo deste ano, o Google irá analisar as demandas identificadas ao longo de 2025 para definir os novos formatos do Google Cloud no país em 2026.

Em 06 de dezembro de 2025, o Google promoverá o programa Capacita +, que envolverá 50 universidades brasileiras em um dia inteiro dedicado à formação em tecnologia para treinar mais de 200 mil estudantes e profissionais não técnicos em IA generativa com o Gemini. A ação será o maior treinamento simultâneo já realizado pela empresa no país e deverá entrar para o Guinness World Records, como o maior capacitação de pessoas em tecnologia em um único dia.