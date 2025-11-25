Líderes empresariais discutem pilares do futuro econômico da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 25 de novembro de 2025 às 20:32
A Amcham Brasil (Câmara Americana de Comércio para o Brasil) realiza o Bahia Avança 2025, encontro que discutirá caminhos para fortalecer a economia baiana e ampliar as conexões com os Estados Unidos, na próxima quinta-feira (dia 27), a partir das 14h, no Cine Glauber Rocha. A iniciativa integra o projeto nacional Avança Amcham, que percorre diferentes estados brasileiros promovendo diálogos sobre competitividade, inovação e o futuro do ambiente de negócios.
Com o tema “Economia em movimento: os pilares do futuro da Bahia”, o evento reunirá lideranças empresariais, executivos, investidores e economistas para debater áreas estratégicas como infraestrutura, transição energética, inovação industrial e formação de capital humano. Os participantes terão a oportunidade de adquirir insights estratégicos, identificar novas rotas de negócios e fomentar parcerias valiosas para o crescimento de suas empresas e da região. O encontro será encerrado com um happy hour de relacionamento, promovendo networking qualificado.
Saiba quem serão os participantes do Bahia Avança 2025
Entre os nomes confirmados, Fabrízio Panzini (Amcham Brasil) apresentará um panorama sobre o impacto das barreiras tarifárias nas exportações baianas. Lea Mattei (SECIS) e Rafael Valente (Grupo Civil) discutirão infraestrutura, desenvolvimento regional e competitividade. No painel sobre a transição energética como motor da prosperidade, Gabriela Cravo (Braskem) e Maria Helena Monteiro (Neoenergia) aprofundarão o debate, que será moderado por Marcos Rego (ABS/SDB Energia). Já Robson Sant’Ana (RS Advogados) conduzirá a moderação do painel “A força das indústrias: Governança, Inovação e Pessoas”.
“O Avança AMCHAM edição Bahia é um espaço de diálogo e construção de soluções entre o setor público e privado. Nosso objetivo é ampliar as oportunidades de negócios e fortalecer a presença da Bahia nas relações comerciais com os Estados Unidos”, afirma Thiago Mota, superintendente regional da Amcham Brasil.
Com mais de 3.500 empresas associadas, responsáveis por cerca de 33% do PIB brasileiro, a Amcham atua de forma independente para fortalecer o ambiente de negócios e ampliar as conexões econômicas entre o Brasil e os Estados Unidos. A realização do Bahia Avança 2025, com seu foco no planejamento estratégico e nas perspectivas futuras, marca uma nova fase de atuação da instituição na região Nordeste, reforçando seu compromisso em aproximar a Bahia das oportunidades de investimento, inovação e exportação.
Exportações baianas
Além de aproximar o setor produtivo e promover networking entre empresas e instituições, o evento propõe um olhar estratégico sobre os desafios e oportunidades do comércio exterior baiano. Um dos temas em destaque será o impacto das tarifas impostas pelos Estados Unidos, que atualmente incidem sobre 84% das exportações da Bahia destinadas ao mercado norte-americano — um cenário que reacende o debate sobre a inserção internacional da economia do estado.
Os Estados Unidos figuram hoje como o terceiro principal destino das exportações baianas, atrás apenas de China e Singapura, e também como a principal origem das importações. Nos últimos dez anos, a participação americana nas importações da Bahia cresceu 21,6 pontos percentuais, refletindo uma integração produtiva e tecnológica cada vez maior entre os dois mercados. Em 2024, as exportações baianas para os EUA somaram US$ 2,8 bilhões, enquanto as importações alcançaram US$ 4,7 bilhões, impulsionadas principalmente por produtos químicos, combustíveis e maquinários industriais.
Entre os setores mais impactados pelo chamado tarifaço estão óleos combustíveis, polímeros, celulose, automóveis e equipamentos elétricos — itens que compõem uma parte significativa da pauta exportadora do estado. O debate proposto pela Amcham busca justamente identificar alternativas que fortaleçam a competitividade e ampliem as oportunidades de negócios internacionais para a Bahia.