Líderes empresariais discutem pilares do futuro econômico da Bahia

Evento Bahia Avança 2025 destaca agenda de infraestrutura, transição energética e inovação

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 20:32

Impacto do cenário tarifário na indústria baiana estará em discussão Crédito: Miguel Angelo/CNI/Arquivo CORREIO

A Amcham Brasil (Câmara Americana de Comércio para o Brasil) realiza o Bahia Avança 2025, encontro que discutirá caminhos para fortalecer a economia baiana e ampliar as conexões com os Estados Unidos, na próxima quinta-feira (dia 27), a partir das 14h, no Cine Glauber Rocha. A iniciativa integra o projeto nacional Avança Amcham, que percorre diferentes estados brasileiros promovendo diálogos sobre competitividade, inovação e o futuro do ambiente de negócios.

Com o tema “Economia em movimento: os pilares do futuro da Bahia”, o evento reunirá lideranças empresariais, executivos, investidores e economistas para debater áreas estratégicas como infraestrutura, transição energética, inovação industrial e formação de capital humano. Os participantes terão a oportunidade de adquirir insights estratégicos, identificar novas rotas de negócios e fomentar parcerias valiosas para o crescimento de suas empresas e da região. O encontro será encerrado com um happy hour de relacionamento, promovendo networking qualificado.

Entre os nomes confirmados, Fabrízio Panzini (Amcham Brasil) apresentará um panorama sobre o impacto das barreiras tarifárias nas exportações baianas. Lea Mattei (SECIS) e Rafael Valente (Grupo Civil) discutirão infraestrutura, desenvolvimento regional e competitividade. No painel sobre a transição energética como motor da prosperidade, Gabriela Cravo (Braskem) e Maria Helena Monteiro (Neoenergia) aprofundarão o debate, que será moderado por Marcos Rego (ABS/SDB Energia). Já Robson Sant’Ana (RS Advogados) conduzirá a moderação do painel “A força das indústrias: Governança, Inovação e Pessoas”.

“O Avança AMCHAM edição Bahia é um espaço de diálogo e construção de soluções entre o setor público e privado. Nosso objetivo é ampliar as oportunidades de negócios e fortalecer a presença da Bahia nas relações comerciais com os Estados Unidos”, afirma Thiago Mota, superintendente regional da Amcham Brasil.

Com mais de 3.500 empresas associadas, responsáveis por cerca de 33% do PIB brasileiro, a Amcham atua de forma independente para fortalecer o ambiente de negócios e ampliar as conexões econômicas entre o Brasil e os Estados Unidos. A realização do Bahia Avança 2025, com seu foco no planejamento estratégico e nas perspectivas futuras, marca uma nova fase de atuação da instituição na região Nordeste, reforçando seu compromisso em aproximar a Bahia das oportunidades de investimento, inovação e exportação.

Exportações baianas

Além de aproximar o setor produtivo e promover networking entre empresas e instituições, o evento propõe um olhar estratégico sobre os desafios e oportunidades do comércio exterior baiano. Um dos temas em destaque será o impacto das tarifas impostas pelos Estados Unidos, que atualmente incidem sobre 84% das exportações da Bahia destinadas ao mercado norte-americano — um cenário que reacende o debate sobre a inserção internacional da economia do estado.

Os Estados Unidos figuram hoje como o terceiro principal destino das exportações baianas, atrás apenas de China e Singapura, e também como a principal origem das importações. Nos últimos dez anos, a participação americana nas importações da Bahia cresceu 21,6 pontos percentuais, refletindo uma integração produtiva e tecnológica cada vez maior entre os dois mercados. Em 2024, as exportações baianas para os EUA somaram US$ 2,8 bilhões, enquanto as importações alcançaram US$ 4,7 bilhões, impulsionadas principalmente por produtos químicos, combustíveis e maquinários industriais.