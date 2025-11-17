Acesse sua conta
De Vera Cruz, projeto Ajeum Bantu vence Prêmio Pacto Contra a Fome 2025

Iniciativa levou a categoria "Redução e/ou Reversão do Desperdício de Alimentos"

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 14:55

De Itaparica, projeto Ajeum Bantu foi um dos vencedores do Prêmio Pacto Contra a Fome 2025
De Itaparica, projeto Ajeum Bantu foi um dos vencedores do Prêmio Pacto Contra a Fome 2025 Crédito: Divulgação

Criado em Vera Cruz, o projeto Ajeum Bantu foi um dos vencedores do Prêmio Pacto Contra a Fome 2025. A iniciativa itaparicana levou a categoria “Redução e/ou Reversão do Desperdício de Alimentos”. A premiação, realizada no último dia 4, no Teatro do SESI, em São Paulo, reuniu lideranças do terceiro setor, gestores públicos e representantes de agências da ONU, como UNESCO, FAO, WFP, UNICEF e PNUMA, em uma celebração conduzida pelo ator Luís Miranda.

O projeto faz parte do Instituto Cultural Bantu (ICBANTU), fundado em 2006 pelo capoeirista e educador social Edielson Miranda, o Mestre Roxinho. Criado em 2020, em meio à pandemia, o Ajeum Bantu nasceu na cidade de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica (BA), território onde mais de 53% da população vive em extrema pobreza. O projeto atua como um ecossistema vivo e afrocentrado, que integra alimentação, educação, cultura e sustentabilidade.

Projeto Ajeum Bantu no Prêmio Pacto Contra a Fome 2025

Projeto de Itaparica ganhou o Prêmio Pacto Contra a Fome 2025 na categoria “Redução e/ou Reversão do Desperdício de Alimentos” por Divulgação
Projeto faz parte do  Instituto Cultural Bantu (ICBANTU) por Divulgação
Capoeirista e educador social Edielson Miranda,  o Mestre Roxinho, fundou ICBANTU em 2006 por Divulgação
Cerimônia aconteceu no último dia 4, em São Paulo por Divulgação
De Itaparica, projeto Ajeum Bantu foi um dos vencedores do Prêmio Pacto Contra a Fome 2025  por Divulgação
Premiação foi apresentada pelo ator Luís Miranda por Divulgação

Projeto de Itaparica ganhou o Prêmio Pacto Contra a Fome 2025 na categoria “Redução e/ou Reversão do Desperdício de Alimentos” por Divulgação

“Alimentamos pessoas enquanto formamos pessoas. Alimentamos a consciência enquanto geramos cultura, pertencimento, renda e esperança”, afirma Mestre Roxinho. “O projeto Ajeum Bantu é um ecossistema de justiça social que alimenta hoje e planta o amanhã”.

Com a premiação, o Instituto Cultural Bantu planeja ampliar sua cozinha comunitária, criar novas hortas em terrenos baldios e implantar o Restaurante Escola Social NKUTA BANTU, que servirá refeições populares durante a semana e gastronomia afro-diaspórica aos fins de semana. Os recursos gerados serão reinvestidos para garantir a sustentabilidade do ecossistema social.

O Prêmio Pacto Contra a Fome é uma das mais relevantes iniciativas nacionais de reconhecimento e incentivo a projetos que enfrentam a fome e o desperdício de alimentos no Brasil. Em sua terceira edição, recebeu mais de mil inscrições de todas as regiões do país e premiou seis iniciativas com R$100 mil e o Troféu Pacto Contra a Fome, assinado pelo artista Vik Muniz.

Um ecossistema vivo de combate à fome

O funcionamento do Ajeum é baseado em um ciclo sustentável e fechado. Recebe alimentos excedentes, mas próprios para consumo, de parceiros como o Atakadão Atakarejo e o Mesa Brasil (SESC); garante segurança alimentar a mulheres, mães solo, crianças e famílias afro-indígenas; transforma excedentes em doces, compotas, geleias e licores por meio da Cooperativa NKUTA, gerando renda, autonomia e protagonismo feminino; e reaproveita resíduos orgânicos na produção de compostagem e hortas agroecológicas, fechando o ciclo sustentável e devolvendo vida à terra.

O Instituto Cultural Bantu surgiu a partir da trajetória de vida de Edielson Miranda (Mestre Roxinho), nascido na Ilha de Itaparica. De vivências marcadas pela fome e pela exclusão, ele construiu um projeto de emancipação social por meio da Capoeira Angola, compreendida como cosmovisão africana e tecnologia social de justiça e liberdade.

Leia mais

Documentário sobre São Lázaro dá voz a moradores após conflito com Ufba

Arte e ancestralidade em Cajazeiras: Residência iAMO tem programação aberta e gratuita até 9 de novembro

Teago Oliveira lança 'Canções do Velho Mundo' e reflete sobre fazer arte sem pressão digital

Entre a técnica e a poesia: José Ignácio transforma ferro em arte na exposição ‘Desperta, Ferro!’

Ao longo de quase duas décadas, o Instituto consolidou-se como uma referência nacional e internacional em educação, segurança alimentar, regeneração socioambiental e fortalecimento da identidade afro-brasileira. A atuação de Mestre Roxinho já chegou a comunidades no Brasil, a jovens refugiados na Europa e Austrália, e a crianças vítimas do tráfico humano nas Filipinas.

Entre os principais reconhecimentos, o Instituto Cultural Bantu acumula:

  • 2023: Prêmio LED – Luz na Educação (Rede Globo e Fundação Roberto Marinho);

  • 2024: Prêmio Melhores ONGs;

  • 2025: Menção Honrosa da Câmara Estadual de Cultura da Bahia;

  • 2025: Prêmio Pacto Contra a Fome.

Em 2026, o Instituto completará 20 anos de existência, celebrando uma trajetória inspiradora que reafirma o poder das tecnologias sociais afrocentradas no combate à fome e na construção de futuros possíveis.

