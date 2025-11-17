PREMIADO

De Vera Cruz, projeto Ajeum Bantu vence Prêmio Pacto Contra a Fome 2025

Iniciativa levou a categoria "Redução e/ou Reversão do Desperdício de Alimentos"

Maria Raquel Brito

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 14:55

De Itaparica, projeto Ajeum Bantu foi um dos vencedores do Prêmio Pacto Contra a Fome 2025 Crédito: Divulgação

Criado em Vera Cruz, o projeto Ajeum Bantu foi um dos vencedores do Prêmio Pacto Contra a Fome 2025. A iniciativa itaparicana levou a categoria “Redução e/ou Reversão do Desperdício de Alimentos”. A premiação, realizada no último dia 4, no Teatro do SESI, em São Paulo, reuniu lideranças do terceiro setor, gestores públicos e representantes de agências da ONU, como UNESCO, FAO, WFP, UNICEF e PNUMA, em uma celebração conduzida pelo ator Luís Miranda.

O projeto faz parte do Instituto Cultural Bantu (ICBANTU), fundado em 2006 pelo capoeirista e educador social Edielson Miranda, o Mestre Roxinho. Criado em 2020, em meio à pandemia, o Ajeum Bantu nasceu na cidade de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica (BA), território onde mais de 53% da população vive em extrema pobreza. O projeto atua como um ecossistema vivo e afrocentrado, que integra alimentação, educação, cultura e sustentabilidade.

Projeto Ajeum Bantu no Prêmio Pacto Contra a Fome 2025 1 de 6

“Alimentamos pessoas enquanto formamos pessoas. Alimentamos a consciência enquanto geramos cultura, pertencimento, renda e esperança”, afirma Mestre Roxinho. “O projeto Ajeum Bantu é um ecossistema de justiça social que alimenta hoje e planta o amanhã”.

Com a premiação, o Instituto Cultural Bantu planeja ampliar sua cozinha comunitária, criar novas hortas em terrenos baldios e implantar o Restaurante Escola Social NKUTA BANTU, que servirá refeições populares durante a semana e gastronomia afro-diaspórica aos fins de semana. Os recursos gerados serão reinvestidos para garantir a sustentabilidade do ecossistema social.

O Prêmio Pacto Contra a Fome é uma das mais relevantes iniciativas nacionais de reconhecimento e incentivo a projetos que enfrentam a fome e o desperdício de alimentos no Brasil. Em sua terceira edição, recebeu mais de mil inscrições de todas as regiões do país e premiou seis iniciativas com R$100 mil e o Troféu Pacto Contra a Fome, assinado pelo artista Vik Muniz.

Um ecossistema vivo de combate à fome

O funcionamento do Ajeum é baseado em um ciclo sustentável e fechado. Recebe alimentos excedentes, mas próprios para consumo, de parceiros como o Atakadão Atakarejo e o Mesa Brasil (SESC); garante segurança alimentar a mulheres, mães solo, crianças e famílias afro-indígenas; transforma excedentes em doces, compotas, geleias e licores por meio da Cooperativa NKUTA, gerando renda, autonomia e protagonismo feminino; e reaproveita resíduos orgânicos na produção de compostagem e hortas agroecológicas, fechando o ciclo sustentável e devolvendo vida à terra.

O Instituto Cultural Bantu surgiu a partir da trajetória de vida de Edielson Miranda (Mestre Roxinho), nascido na Ilha de Itaparica. De vivências marcadas pela fome e pela exclusão, ele construiu um projeto de emancipação social por meio da Capoeira Angola, compreendida como cosmovisão africana e tecnologia social de justiça e liberdade.

Ao longo de quase duas décadas, o Instituto consolidou-se como uma referência nacional e internacional em educação, segurança alimentar, regeneração socioambiental e fortalecimento da identidade afro-brasileira. A atuação de Mestre Roxinho já chegou a comunidades no Brasil, a jovens refugiados na Europa e Austrália, e a crianças vítimas do tráfico humano nas Filipinas.

Entre os principais reconhecimentos, o Instituto Cultural Bantu acumula:

2023: Prêmio LED – Luz na Educação (Rede Globo e Fundação Roberto Marinho);

2024: Prêmio Melhores ONGs;

2025: Menção Honrosa da Câmara Estadual de Cultura da Bahia;

2025: Prêmio Pacto Contra a Fome.